Negrito en el arroz

Dicen por ahí, que más sabe [conoce] el diablo por viejo que por diablo, Gracia, y aún recuerda los tiempos en los que Miguel Székely Pardo, subsecretario de Educación Media Superior en los tiempos en los que Josefina Vázquez Mota fuese la titular de la oficina educativa de la administración pública federal, intentó establecer un Marco Curricular Común para la educación media al amparo de la “Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS)”. En ese contexto se publicaría el Acuerdo Secretarial 442 que diera origen al Sistema Nacional de Bachillerato; proceso que se concretaría 11 años después con Juan Pablo Arroyo Ortíz, y que ¿sería? reemplazado a partir del 15 de agosto de 2025.

Boletín 263. Con nuevo Marco Curricular Común, SEP transforma la Educación Media Superior: Mario Delgado", publicado el 17 de agosto por la Secretaría de Educación Pública, el titular de la oficina educativa de la administración Pública Federal anunciaría "el Acuerdo 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS)". El comunicado, que no Mario Delgado, quien ostenta el nombramiento de secretario de Educación Pública, aportaría los siguientes datos: el modelo se aplicaría "en 17 798 planteles", el 83.75% del total, reportado en el ciclo escolar 2023-2024. Si bien y de acuerdo a las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, el subsistema de Educación Media Superior contaría en el ciclo escolar citado, con un total de 21 249 planteles de los que corresponderían 69.34% (14 736) al sector público y 30.65% (6 513) al privado. Contarían con una matrícula que ascendería a 5 508 572 alumnas y alumnos; de ellos, 2 867 777 (52.06%) mujeres y 2 640 795 (47.93%) hombres, quienes serían atendidos por 425 826 docentes y de los que 328 329 estarían adscritos al sector público y 97 497 al privado.

El comunicado abordaría lo que a juicio de los encargados del despacho educativo, constituiría la base pedagógica, filosófica y dogmática de la propuesta pedagógica nombrada “ Nueva Escuela Mexicana ”. A Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior se le atribuirían las siguientes palabras: “las y los estudiantes son el centro del proceso educativo, por lo que el nuevo modelo educativo establece trayectorias formativas incluyentes y pertinentes, considerando la heterogeneidad regional, las desigualdades estructurales y las realidades comunitarias para garantizar que quienes provienen de contextos de vulnerabilidad tengan acceso a una formación digna y justa”.

Tania señalaría de igual manera que “el proyecto pedagógico del MCCEMS se construye colectivamente, en diálogo con las realidades concretas de la comunidad educativa, y se apoya en la autonomía docente. A nivel filosófico, retoma el Humanismo Mexicano para impulsar subjetividades críticas, saberes compartidos y diálogo con la historia nacional y el papel de México en el mundo, reconociendo la pluralidad y garantizando condiciones de respeto, cuidado, igualdad sustantiva y justicia social. […] garantiza una formación académica, cultural y socioemocional para el aprendizaje a lo largo de la vida […] la portabilidad de estudios; [resaltando que el] Currículum fundamental organiza saberes y experiencias en áreas como Lengua y Comunicación, Pensamiento Matemático, Ciencias Naturales y Sociales, Historia, Filosofía, Cultura Digital e Inglés, mientras que el Currículum ampliado favorece la permanencia de los estudiantes en el SEM y la construcción de entornos escolares sanos, diversos, democráticos y con perspectiva de género”.

Sin embargo, no faltaría un prietito en el arroz, Gracia, pues mientras que el comunicado de la SEP precisaría que el “Acuerdo número 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior”, publicado el 15 de agosto de 2025, señalaría “que en un plazo no mayor a 225 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, establecerá los componentes de formación y estructuras curriculares de los estudios de bachillerato o equivalentes que definan el currículum fundamental, ampliado y laboral, con las que se diseñarán los planes y programas de estudio de los servicios educativos de la educación presencial de la escolarizada y de la educación dual de la modalidad mixta” mientras el Artículo 28 de la Ley General de Educación, mandataría que “Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente Capítulo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los cambios referidos. En el caso de los planos y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales de las autoridades educativas y organismos descentralizados correspondientes”.

El pequeño grano de arroz podría convertirse en un arroz negro. Mientras que para el Acuerdo número 21/08/25 la aplicación sería inmediata, el Artículo 28 de la Ley General de Educación, vigente en toda la República, obligaría a los y las responsables de las oficinas de educación federal y de las entidades a que “previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios”, y aunque ignorado el San Benito, podría ocasionar protestas de la planta docente sindicalizada de algunas instituciones, que serán generadas por el cambio de asignaturas obligatorias correspondiente al cambio de la currícula y adicionalmente, la ausencia de “instituciones” no obligadas a impartir [por el momento] el nuevo plan de estudios del MCCEMSNEM (vocacionales del Instituto Politécnico Nacional; subsistemas estatales y escuelas particulares entre otros).