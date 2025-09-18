Mundo ultra

En el mundo está pasando algo sumamente preocupante. Daré apenas unas pinceladas a través de algunas noticias. Según nos reporta la DW, entre “banderas de Inglaterra y Reino Unido, lemas antimigrantes y gritos a favor de la dimisión del primer ministro Keir Starmer, unas 110.000 personas manifestaron este sábado (13.09.2025) en Londres, convocadas por el activista de ultraderecha Tommy Robinson. (…) La marcha, una concentración en favor de la ‘libertad de expresión’, según Robinson, cierra un verano marcado por protestas antimigrantes frente a hoteles británicos en los que se alojan solicitantes de asilo. (…) Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, es el fundador del exgrupúsculo English Defence League (Liga de Defensa Inglesa), que nació en el seno del movimiento hooligan”. Por otro lado, según informa el portal de noticias brasileño SCC10, un “hombre de 56 años fue arrestado el lunes (8) por la Policía Judicial Portuguesa (PJ) tras grabar un video en el que ofrecía 500 euros (unos 3.183 reales) por cada brasileño asesinado. El caso generó fuerte repercusión en redes sociales y alertó sobre el aumento de la xenofobia contra la comunidad brasileña en Portugal”. Esto se aparece en el marco del avance de la ultra derecha en ese país, pues como reportó el portal de Euronews en mayo pasado, con “los votos de los emigrantes, la formación ultraderechista logró superar al histórico Partido Socialista (PS) y el país se alinea ahora con la tendencia ascendente de la extrema derecha en Europa. (… ) El partido de extrema derecha Chega será el nuevo líder de la oposición en Portugal. Por primera vez en 50 años de democracia, el Partido Socialista ha quedado relegado al tercer puesto, acabando así con el llamado bipartidismo en Portugal”. A su vez, en el portal de RTVE se informó que “El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido ‘confiscar y hundir’ el barco de ‘negreros’ de la ONG Open Arms, que ha atracado en Tenerife y ha sido visitado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. ‘Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa’, ha escrito en la red social ‘X’”. De igual manera, en el portal de la BBC se reporta que el “informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado indica que existen motivos razonables para concluir que cuatro de los cinco actos genocidas definidos por el derecho internacional se han llevado a cabo desde el inicio de la guerra contra Hamás en 2023. (…) Estos actos son: matar a miembros de un grupo, causarles graves daños físicos y mentales, infligir deliberadamente condiciones destinadas a destruir al grupo e impedir nacimientos. (…) Como prueba de la intención de actos genocidas, el informe cita declaraciones de líderes israelíes, incuido el primer ministro Benjamin Netanyahu, y el patrón de conducta de las fuerzas armadas israelíes” (las negritas son mías). ¿Dantesco, no les parece?

Si yo fuera muy creyente, diría que se aproxima el Apocalipsis y que el anticristo se manifiesta en numerosos espacios. Sin embargo, quizá lo que sucede es lo que afirma Schlomo Ben Amí en un artículo de opinión para El País intitulado “Delincuentes al mando: así se defienden y se apoyan los autócratas”: “No es casualidad que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu se enfrente a graves cargos de corrupción, y que el presidente estadounidense, Donald Trump, sea el primer delincuente convicto en ocupar el cargo. Lo mismo ocurre con el brasileño Jair Bolsonaro y el colombiano Álvaro Uribe, dos exautócratas que buscan un regreso político. En el fondo, los tiranos son delincuentes”. En efecto, es un fenómeno burdo en realidad pero que, no obstante, está rindiendo numerosos frutos a los intereses económico- políticos detrás de los crecientes movimientos de ultraderecha en Occidente. El secreto está, quizá, en que esos personajes, entre los que contamos a Milei, Bukele y Noboa, aparentan dos tipos de inocencia: por un lado, al no provenir de las elites políticas -algunos de ellos son empresarios venidos a políticos- se ostentan como impolutos; por el otro lado, su defensa frente a los sistemas judiciales, como Trump o Netanyahu, es transformada por la alquimia de las redes sociales en una lucha contra el sistema opresor. Es como si fueran unos “robinhoodes” modernos que plantan cara a los poderosos. Ficción, falacia, embuste. Como dice Ben Amí, los “delincuentes son marginados, por lo que sus batallas legales pueden presentarse como prueba de que las instituciones estatales atacan activamente a quienes desafían al establishment”.

En semejante confusión, cualquier malandrín puede ser transformado en paladín, lo que conlleva implicaciones sumamente graves. Para empezar, la democracia, como una de las consecuencias más sonadas de la Modernidad, se ve vulnerada pues puede encumbrar en el poder a semejantes embusteros y criminales. En segundo lugar, los sistemas de derecho, tanto locales como internacionales, terminan burlados de forma flagrante, como sucede con los escandalosos vetos impuestos por Milei o Trump o el descaro con el que Israel perpetra un genocidio en Gaza con la mirada absorta de la comunidad internacional, la indignación de la ONU que, a final de cuentas resulta inoperante y el dedo acusatorio de la Corte Internacional de Justicia que tampoco sirve de mucho cuando Netanyahu es protegido por países como Estados Unidos y cuenta con la mirada cómplice de la Unión Europea. También resulta sorprendente la manera en que estos personajes violan derechos humanos de manera constante sin que nadie pueda o quiera hacer nada. Las cárceles de Bukele o la persecución de ICE en Estados Unidos son ejemplares de estas violaciones. En este sentido, resulta cada vez más confusa la definición de delincuente. Imagino que a muchos gringos e israelitas les ha de costar algo de trabajo -o quizá no- explicar a sus vástagos la diferencia entre Jeffrey Epstein y Trump o entre Hitler y Netanyahu. El chiste se cuenta solo. Claro, el mundo ultra al que nos acercamos peligrosamente se encarga de manipular de forma inteligente definiciones y tipificaciones de manera en que un barco que ayuda a migrantes se convierte por la vomitiva retórica de Vox en barco “negrero” y el hooligan pasa de ser un violento repudiable a un héroe nacionalista defensor de la Gran Bretaña, como vemos con Robinson.

Por si fuera poco, la libertad de expresión, uno de los más celebrados derechos de la Modernidad, tan recurrido en los últimos años, ha servido ahora para solventar todo tipo de discurso de odio endilgado a cuanto movimiento es calificado como “woke”. En esta misma alquimia retórica, el mundo ultra que se encuentra en ciernes transforma agresión, violencia, descalificación y discriminación en derechos fundamentales. Peligro de peligros. Lo más serio de este momento lo vemos, por ejemplo, en las elecciones en diversos países donde a la fuerza de votar en contra de los establecido, del Estado y de las diferentes posturas e ideologías políticas, las y los ciudadanos eligen cada vez más a personajes que comulgan con falacias como el movimiento “libertario”, descaradamente conservador, autoritario, meritocrático, neoliberal. Si esta tendencia sigue en nuestro país, corremos el enorme riesgo de que en 2030 lleguen a la presidencia personajes como Salinas Pliego, Verástegui o el niño Naranja. El mundo ultra medra a través de la confusión, del desasosiego, de la desesperación y de la vacuidad en la que vivimos, en especial los jóvenes. Hoy, muchos de ellos abrazan causas “tiktokeras” de medio pelo y consideran que un zafarrancho como el ocurrido afuera del Carolino en Puebla el 8 de septiembre pasado es equiparable al 2 de octubre de 1968. Trágicamente muchos de ellos terminarán adhiriéndose a causas ultra sin darse cuenta de que lo hacen, gracias en gran medida, al vacío del que hablo. Con la caída de los sustentos ideológicos detrás de numerosos movimientos sociales, la izquierda -¿existe?- se podrá confundir con totalitarismo y un movimiento pseudo religioso, mesiánico y sumamente violento, será visto como revolucionario. No es de extrañar que en Estados Unidos se quiera erigir un monumento a Charlie Kirk, víctima de lo mismo que defendía, y que numerosos políticos y “analistas” mexicanos quieran ir a rendir tributo a esa figura. Sin duda un mundo ultra se avecina y veo con pasmo lo profético que resulta hoy en día el “Handmaid’s Tale” de Margaret Atwood.