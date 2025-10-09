El pasado 26 de septiembre participé en la presentación de un libro por demás interesante: “Modos del republicanismo americano en el contexto virreinal: usos, discursos, proyecciones, agentes, formas de comunicación y trayectorias” (BUAP/ FIDES, 2025), coordinado por Héctor Costilla. El volumen integra trabajos de un variopinto grupo de investigadores que, desde múltiples perspectivas, como la historia, la ciencia política, la sociología o la literatura, abordan un tema que, fuera de parecer un anacronismo, gracias a los acontecimientos del presente, se observa como sumamente relevante. Como afirma Valeria Añón, autora de la introducción del libro, al preguntarse para qué sirve pensar el republicanismo hoy: “para comprender proyecciones, trayectorias, modos de circulación y redes intelectuales. También para cuestionar presupuestos y tesis dadas como certeras en cada inflexión disciplinar. Sirve para recuperar una perspectiva densa de nuestro tiempo, contra el presentismo (Hartog, 2003) que parece aquejarlo. Sirve para poner en diálogo voces que han sido abordadas de modo compartimentado e incluso para recuperar y poner en valor redes de comunicación que existían en el contexto virreinal y que han sido obliteradas. Pero, en especial, sirve para pensar juntos”. Hoy, numerosos paradigmas están cayendo y otros, acaso más espurios y soeces, como el ocultar descaradamente el genocidio detrás de la “guerra de defensa”, el retorno de los machismos más absurdos vistos en el discurso de Pete Hegseth o la cada vez más declarada aceptación de los totalitarismos como formas válidas de gobierno, se encumbran. Por tanto, recuperar la reflexión sobre temas al parecer agotados, es más que pertinente; diría, urgente. “En un presente que nos obliga a repensarlo todo –nos dice Añón–, volver sobre estas voces y agentes, escudriñar estos discursos que miraron de frente la crisis y el cambio, comprender su potencia negociadora y también sus límites y fracasos, quizá nos permita atisbar algunas de las figuras de la supervivencia y de la rebelión”.

En nuestro trabajo científico, la creación y uso de categorías es fundamental. Nos permite ubicarnos en el espacio, controlarlo, describirlo y comprenderlo; a su vez, se convierte en punto de partida para posteriores análisis, críticas y construcción de nuevas categorías. Por supuesto, no creo en que tales conceptos científicos deban quedar inscritos en piedra y que se conviertan en objetos inamovibles, para nada; pero considero que, ocuparlos sin comprenderlos, sin explorar sus orígenes y sus cambios a lo largo del tiempo, trae como consecuencia que se cometan pifias y confusiones terribles como la cometida por el tal Chumel en una entrevista, donde se declaró de izquierda –porque es pro aborto y pro LGTBQ+– y liberal, posturas claramente contrarias a nivel histórico y en el presente. La confusión, sin duda, deriva de su influencia gringa que califica todo lo woke como liberal. Por supuesto, el chiste se cuenta solo. Pero, nomás para reafirmar, el liberalismo desde su origen se encuentra vinculado al pensamiento de derecha, al capitalismo y su versión más actual, el neoliberalismo, que privilegia al individuo por sobre lo social. Es la libertad de los individuos de mover sus recursos donde quieran y puedan. Alguien que comulga con el liberalismo habrá de justificar al evasor Salinas Pliego, diciendo que el empresario debe tener libertad para hacer todo lo posible para ganar dinero, incluso, evadir impuestos pues lo que importa es el individuo, rico y poderoso; los Estados, las políticas públicas, el apoyo social, estorban. ¿Ven cómo es pertinente no sólo hablar de republicanismo, sino también hacerlo bien? Para eso está este libro.

El capítulo inicial del libro “¿De qué hablamos cuando hablamos de republicanismo?”, de Francisco Quijano, nos ubica precisamente en la categoría y las diferentes acepciones que tiene dependiendo de la disciplina que lo aborde. “Hoy en día –nos dice–, el término republicanismo es frecuentemente utilizado en distintos campos de las humanidades y las ciencias sociales, particularmente en la historiografía y en la filosofía política. Las autoras y los autores que recurren a él lo hacen con fines descriptivos, analíticos o normativos. Así, por ejemplo, lo encontramos en estudios de historia política para identificar prácticas e instituciones vinculadas a formas específicas de gobierno; o en investigaciones de historia del pensamiento para vincular bajo una tradición intelectual a diversos autores que compartieron determinadas teorías o principios; o en la ciencia y la filosofía políticas para sostener en el debate contemporáneo una serie de postulados axiológicos”. Ello, a su vez, nos lleva hacia el contenido del texto que, como se ve, aborda el concepto desde un enfoque multidisciplinario, abordaje que califico crucial para comprender la complejidad de categorías como esta. Por tanto, tenemos una aproximación histórico-literaria del republicanismo dentro de la Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo elaborada por Héctor Costilla que nos dice que “el discurso republicano, en el contexto de los territorios de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, es el de aquellos hombres comprometidos con la cosa pública y vinculados con el gobierno del interés común, la justicia y la igualdad, bajo la fundamentación de los derechos territoriales con respecto a la tradición castellana. Bajo este discurso se discutían temas referentes a la naturaleza del indio, la legitimidad de la guerra de Conquista, la posible incorporación de los pueblos indígenas al nuevo orden colonial bajo la organización de la monarquía o el papel que debían tener en ésta los nacidos en el Nuevo Mundo (Quijano, 2017). Conceptos como linaje, ley, libertad, territorio, bien común o justicia sustentan los debates y argumentos esgrimidos bajo dicho discurso”. A su vez, tenemos un estupendo estudio del republicanismo en el Virreinato del Perú a través de los escritos de Guamán Poma, análisis realizado por Diego Fernández Peychaux; un acercamiento judicial de las autoridades de los naturales en la Audiencia de Lima en el siglo XVII por Fernanda Molina, estudio que, por falta de documentos, se propuso “indagar en la actuación de una serie de agentes nativos vinculados con el ejercicio de la justicia y el gobierno indígenas a partir del análisis de las causas de bigamia tramitadas en la Audiencia Arzobispal de Lima durante el siglo XVII. Caciques, gobernadores, alcaldes, regidores y escribanos son algunas de las figuras nativas que aparecen o se insinúan en los procesos eclesiásticos y cuyas actuaciones nos permiten recorrer las tramas que conectaron las formas de autogobierno indígenas con la administración de justicia y gobierno hispana, la vigencia de las formas tradicionales de autoridad y las tensiones suscitadas con las autoridades nativas de nuevo cuño representadas en los oficiales de república”. De este trabajo destaca la constitución de esas dos repúblicas: la de indios y la de españoles, con todas sus autoridades y estructuras. Encontramos también el estudio de las peticiones comerciales de la Ciudad de Buenos Aires a la Corona para abrir el comercio con otras latitudes en el siglo XVII, un claro ejemplo de identidad y preámbulo de movimientos patrióticos, escrito por Arrigo Amadori; y, finalmente, un trabajo socio histórico interesante sobre el comercio del tabaco en el virreinato del Río de la Plata en el siglo XVIII que nos brinda una radiografía sobre “el orden, la condición jurídica de los indios, las costumbres y el bienestar”, escrito por Esteban de Gori. Su lectura, como promete la introducción, nos lleva a discutir estos conceptos en este mundo cambiante, donde la confusión es la constante y la construcción de conocimiento puede ser raquítica y efímera, como video de influencer de tiktok. Ampliamente recomendable.