En recientes fechas, una diputada de Morena introdujo en comisiones una reforma algo peculiar. Según se reporta en el portal de Animal Político, la “propuesta para reformar el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, presentada por la diputada morenista Bertha Osorio Ferral, plantea que los estudiantes obtengan su título universitario automáticamente al concluir sus créditos académicos, toda vez que ya han demostrado sus competencias al cumplir con las asignaturas y programas de la carrera cursada. (…) ‘Si la persona concluye la carrera y obtiene todos los créditos y requisitos académicos de las asignaturas que marca su currícula académica, por lógica ya está certificado y preparado al obtener los conocimientos suficientes para ejercer una profesión, sin ser necesario presentar o interponer un examen o tesis que acredite lo ya acreditado’, se lee en el proyecto”. Argumenta también, que la tesis “genera estrés y retrasa la incorporación laboral” de los egresados. “En el proyecto –continúa la nota– se citan datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ubican a México como el país con menor porcentaje de adultos con título de educación superior: apenas 17%, frente al 23% de Chile y Colombia o el 21% de Argentina”. Al compartir la nota con algunos colegas de la UAP, el rechazo a semejante iniciativa fue contundente. Yo también opino lo mismo, aunque con ciertas reservas que comentaré en breve.

La tesis siempre ha sido el coco para muchas y muchos universitarios. Se trata de un trabajo complejo, que requiere una planeación clara, objetivos de investigación, sustentado en un aparato crítico, que requiere una búsqueda exhaustiva de insumos para comprobar lo propuesto –lecturas, fuentes diversas, trabajo de campo o de laboratorio–, para después redactar todo en un documento que tendrá una extensión diversa, dependiendo de la disciplina estudiada. En las Humanidades, solían constar de cientos de páginas, aunque ahora se estila que sean de unas 90 cuartillas. Lo mismo pasaba en investigaciones de maestría o doctorado, donde llegué a saber de productos de 800 o mil páginas. “¡Qué tiempos aquellos!”, dirán algunos románticos de la tesis. Pero seamos serios, ¿en verdad los sinodales revisaban todas esas páginas? Esto es que, un grupo de especialistas del tema (3 para licenciatura y maestría; 5 para doctorado) habrán de leer el trabajo escrito asesorado por alguno de los docentes de la academia y, posterior a su autorización, el trabajo pasa a su defensa –precedido por una evaluación previa llamada “candidatura” en doctorado– en un examen de grado que suele dejar a los aspirantes como un manojo de nervios. No obstante, una vez terminado todo ese “viacrucis”, queda una profunda sensación de satisfacción. Lo sé porque me ha tocado elaborar y defender 3 tesis, una de licenciatura en Comunicación, otra de maestría en Historia y una tercera de doctorado en Estudios Mesoamericanos. El estrés ha estado ahí, sin duda; pero también muchas satisfacciones derivadas de los conocimientos leídos, discutidos, aprendidos y producidos en conjunto con asesores, sinodales, archivos, libros y trabajo de campo. De al menos dos de las investigaciones he publicado a su vez artículos académicos y libros como parte del trabajo de difusión y de divulgación, aspecto importante en todo trabajo de investigación. Por lo mismo, he de decir que no me arrepiento absolutamente nada de haber elaborado esas tesis, además de que considero que es una experiencia que la mayoría de los universitarios debieran vivir. Se trata, sin duda, de uno de los productos académicos más importantes y, en no pocos casos, trascendentales, a los que los dicentes pueden acceder.

Considero que el asunto central en esta discusión no debe ser la tesis, que es uno de los productos que pueden elaborarse después de un proceso de investigación, sino la investigación misma. Según se afirma en el artículo académico “Importancia de la investigación” (2020) de Arlen Cerón Islas, Heidy Cerón Islas y Reyna Joselin Rodríguez Reyes, publicado en Boletín Científico de las Ciencias Económico Administrativas del ICEA, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, “Investigar es realizar la búsqueda de verdades temporales con la finalidad de generar nuevos conocimientos que permitan ampliar fronteras y descubrir de forma ordenada y sistemática los hechos. (…) La importancia de la investigación es dar respuesta a preguntas poco comunes con búsquedas científicas; dichas preguntas se originan de indagaciones deliberadas que implican y requieren de organización a través de un proceso que contiene métodos y técnicas denominado método científico”. Se trata de una definición ciertamente básica para explicar lo que implica la investigación, pero no por ello es menos acertada. La investigación es para discutir el conocimiento existente y para producir más conocimiento a su vez. Y le guste o no a la diputada y a muchos detractores de la tesis, una vía fundamental para realizarlo es a través de esta misma. Mientras más se sataniza la tesis, menos se aprecia el proceso de investigación. Destaco el hecho de que este artículo provenga del área económico–administrativa, pues es una de las áreas que más ha demandado que se abandone el trabajo de tesis por considerarlo poco útil en términos productivos.

Existen dos problemas de fondo detrás de esta iniciativa. Primero que nada, la forma en que se concibe la educación desde hace varias décadas en que el pensamiento neoliberal se ha colado en las universidades. Como dice Jaime Ornelas Delgado en su texto llamado “Neoliberalismo y Capitalismo Académico” (2009), en “México y en buena parte de América Latina, en este momento caracterizado por las crecientes críticas al modelo neoliberal dominante, se debaten dos proyectos de universidad: uno pretende generalizar e imponer el modelo empresarial como única opción a la enseñanza universitaria, determinada ya sea por motivos ideológicos o estrictamente mercantiles aunque ambos, finalmente, no parecen ser excluyentes; el otro modelo, en cambio, enfatiza la distinción entre la orientación y fines de la universidad pública laica, gratuita y autónoma de aquellos fines perseguidos por las empresas privadas que mercantilizan el servicio educativo”. A la fecha, el primer modelo se ha ido imponiendo cada vez más y se ha privilegiado la idea de que todo lo que se hace en la universidad, sea pública o privada, debe tener una utilidad práctica y un beneficio inmediato, ya sea en cuanto a una calificación o en cuanto a una habilidad aprendida. Todo aquello que termine en los ámbitos etéreos de la reflexión y que implique un tiempo mayor al del curso semestral o cuatrimestral, como la tesis, es algo totalmente “inútil”. Se ha privilegiado el “saber hacer” sobre el “pensar”. Este modelo, es justo decirlo, nos ha traído un vacío difícil de comprender todavía, pero del que empezamos a ver sus consecuencias en la llegada a la presidencia de personas como Trump, Milei, Bukele o Noboa. Sociedades que no piensan y que buscan siempre un beneficio individual, caerán en las numerosas falacias que venden estos encantadores de serpientes. Sin querer o queriéndolo, la diputada de Morena le hace el trabajo a la educación neoliberal, vilipendiando el trabajo de investigación y exigiendo que la Universidad cumpla el rol que le han asignado desde hace algunos años: el de una agencia de colocación y de capacitación, no de discusión y producción de conocimiento.

Por otro lado, es justo decir que nuestras academias poco o nada se han ido adaptando a los tiempos que corren. La tesis se ha convertido en el cumplimiento de formatos poco comprendidos por los estudiantes, con teorías mal explicadas y peor aplicadas. Me ha tocado escuchar que algunos profesores que imparten las materias de investigación exigen que sus estudiantes rellenen los protocolos, por ejemplo, describiendo todas las técnicas de investigación que existen en el llamado aparato metodológico. ¡¿Para qué?! O los que demandan que los protocolos o las tesis tengan un mínimo de páginas, de referencias bibliográficas, que no pasen de cinco años y en donde el investigador no existe. Deben ser escritas en tercera persona pues los jóvenes “¿quiénes son para decir nada?”, es decir, sólo el doctor, el académico, es quien puede decir algo. Hay quien dice, en forma por demás petulante, “hay niveles”. Y, como la cereza del pastel, encontramos que muchas violencias académicas se relacionan con la investigación. Cada vez más se denuncian a directoras y directores de contenido tiranos que abusan verbal y psicológicamente de sus tesistas y los niveles de estrés a los que son sometidos son preocupantes. No son pocos los suicidios relacionados con estas prácticas y tampoco el hecho de que estos “académicos” imponen de forma mañosa sus propias investigaciones y temas a sus pupilos. Los abusos son constantes y el estrés es sumamente real, en eso tiene razón la diputada. Es necesario que se haga una revisión del sentido que tiene la Universidad, lo he dicho en entregas anteriores. La discusión no debe centrarse en la utilidad de todo lo que se hace en la universidad, sino en la discusión y producción de conocimiento, tema crucial en la investigación. Ojalá con toda la crítica que ha recibido tal iniciativa no llegue a cristalizar en una norma; pero también espero que motive la discusión sobre la más que pertinente investigación y sobre sus productos, entre ellos la tesis; igualmente sobre la forma en que nosotros los docentes comprendemos la investigación y la manera en que motivamos a los estudiantes a relacionarse con ella. ¿Los invitamos o los obligamos?, ¿los construimos o los destruimos?