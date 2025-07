Genocidio británico

En fechas recientes, la Comisión de Justicia “Yoorrook” (verdad en lengua Wemba Wemba/ Wamba Wamba) en Victoria, Australia, determinó que los colonizadores británicos habrían cometido genocidio en contra de las comunidades locales que habitan el territorio desde hace más de 60 mil años. En efecto, según nos dice un reportaje de National Geographic, en “2017, un estudio genético descubrió que los actuales aborígenes australianos están todos emparentados con un grupo común de antepasados, miembros de una población distinta que surgió en el continente hace unos 50 000 años. (…) ¿Cómo llegaron allí? Se cree que los humanos emigraron al norte de Australia desde Asia utilizando embarcaciones primitivas. Una teoría actual sostiene que esos primeros emigrantes salieron de África hace unos 70 000 años, lo que convertiría a los aborígenes australianos en la población humana más antigua que vive fuera de África”. Ese mismo reportaje afirma que, con independencia de que se encuentran documentadas una serie de masacres desde la llegada de los colonos británicos a la región, la palabra genocidio sigue siendo controversial. ¡Vaya, cómo le cuesta a Occidente reconocer sus atrocidades! Según documenta el diario español ABC, el “informe final de esta comisión, creada hace cuatro años, asegura que los aborígenes sufrieron masacres, la separación forzada de niños de sus familias y la supresión de su cultura. Esto sucedió en los 20 años posteriores a la colonización del territorio de Victoria en 1835, afectando gravemente a la población indígena local. La llegada de once barcos británicos para establecer una colonia penal en la actual Sídney en 1788 fue el preludio de una larga opresión contra la población indígena de Australia, cuyos ancestros llevaban más de 60.000 años en ese continente”. También la BBC reporta los resultados de la investigación de la Comisión y afirma que el “informe concluyó que, a partir de 1834, «las matanzas, las enfermedades, la violencia sexual, la exclusión, el lingüicidio [genocidio lingüístico], la supresión cultural, la degradación ambiental y la separación de menores», así como la asimilación, contribuyeron a la «destrucción física casi total» de la comunidad indígena de Victoria. (…) La población se redujo de 60.000 a 15.000 habitantes para 1851”. Es la primera ocasión que una investigación como esta llega a término y que se concluye de esa manera, es decir, reconociendo que existió un genocidio de la población originaria.

Cuando leí por primera ocasión esta nota, fue en el portal de la BBC e inmediatamente llamó mi atención por dos asuntos que se concatenan y que detallaré a continuación. Primero que nada, es verdaderamente difícil que una sociedad occidental se haga responsable de su pasado conquistador, colonizador, explotador y genocida. Mucho menos que al hacerlo sugiera una retribución a las comunidades sobrevivientes. “La comisión -dice la nota de ABC– insta al gobierno de Victoria a enmendar los daños ocasionados, mediante compensaciones financieras o la restitución de tierras y recursos naturales. Entre las propuestas se planteó la reforma del sistema educativo para favorecer una mayor inclusión y participación de los pueblos indígenas, así como una mayor financiación con el fin de incorporar más personal indígena al sistema”. Tal como gritara la canción de esa afamada agrupación australiana ochentera “Midnight Oil” en su canción “Beds are burning”: “El tiempo ha llegado (The time has come); decir que lo justo es justo (To say fair’s fair); para pagar el alquiler (To pay the rent); para pagar nuestra parte (To pay our share); ha llegado el momento (The time has come); un hecho es un hecho (A fact’s a fact); les pertenece (It belongs to them); devolvámosela (Let’s give it back)”… Poco se habla de este genocidio, poco sabemos de Australia, salvo lo que ocasionalmente nos llega vía el cine, el deporte o la música, como he mencionado. Pero se trata de una de las devastaciones más terribles y descaradas perpetradas por una potencia europea fuera de su territorio, en aras de la modernidad, el desarrollo económico y el comercio. Es larga la lista de agravios y de reparaciones que deben las potencias europeas al orbe en su conjunto por los siglos y siglos de abusos, intervenciones, explotación y muerte descarada. Inglaterra es una de las más ilustres en estas calamidades, pero no está sola: le siguen Alemania, Bélgica, Francia y, como es harto sabido, España, entre muchas otras naciones explotadoras y asesinas en la tristemente célebre historia de la humanidad, esa que lleva el claro sello occidental y de la que tanto se enorgullecen en recintos académicos, foros y parlamentos. Llamarle genocidio, tal cual fue, es una acción valiente y firme de la Comisión, enhorabuena por ellos.

Y aplaudo tal valentía y coraje al nombrar los hechos como son, pues en el mundo de hoy vivimos bajo el dominio de la verdad dictada por unos cuantos que censuran y cancelan otras verdades que no provienen de su factura y que amenazan con develar sus auténticos intereses económicos espurios. La segunda razón por la que me llamó la atención la nota es precisamente el uso de la palabra genocidio. Y es que, como se reporta en el portal del NorthWales Live la “BBC lamentó no haber retirado la transmisión en vivo de la actuación de Bob Vylan durante Glastonbury el sábado, afirmando que los ‘sentimientos antisemitas’ expresados ​​por el grupo eran ‘totalmente inaceptables’. (…) La corporación ha recibido fuertes críticas después de que el rapero Bobby Vylan, del dúo de rap punk, encabezara el cántico de ‘Palestina libre’ y ‘Muerte, muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel’ en el escenario West Holts del festival”. Se les salieron del guacal los raperos y, en vivo y en directo lanzaron verdades bien dolorosas a los intereses sionistas en el mundo. ¿Es antisemita llamar genocidio a lo que está haciendo Israel en Gaza? Por supuesto que no. ¿Muerte a las FDI? Quizá resulte extremo el grito, pero políticos israelíes, colonos ilegales y cuanto sionista se le ocurre puede gritar “¡muerte a los palestinos!” a voz en cuello y no encontraremos una nota de la BBC o de otros medios disculpándose por el “atrevimiento” cometido por esas personas. La hipocresía de Occidente en su conjunto -junto con muchas naciones árabes, por cierto- frente al más que evidente genocidio que se está cometiendo en Palestina -desde hace décadas-, es deplorable. La enorme diferencia entre lo que está haciendo Israel en este momento y lo que hizo Gran Bretaña en Australia en el genocidio mencionado, es que el genocidio de Palestina lo estamos viendo en vivo y a todo color, en directo, en las pantallas de nuestros teléfonos. Pero ¿qué hubiera sucedido si las cámaras y la red existieran en aquella época? Lo mismo, exactamente igual. Occidente voltearía a ver cualquier otra cosa y justificaría el genocidio argumentando cualquier razón moderna. Seguramente, igual que ahora, se hablaría de que Gran Bretaña estaría llevando la verdad a esos territorios, repletos de “salvajes” y terroristas, enemigos de todo lo justo, lo puro, los preceptos más caros de nuestras democracias occidentales: los derechos del hombre. ¡Pamplinas! ¡Cuántas atrocidades, robos, asesinatos, masacres, han sido justificadas por la democracia, la religión “verdadera” (judeo cristiana), la ciencia y la Modernidad! Como se reporta en una nota de hace unos días en La Jornada, los integrantes de la banda Bob Vylan -que son investigados por el gobierno británico, por cierto- lanzaron un comunicado para hablar del suceso: “No estamos a favor de la muerte de judíos, árabes ni de ninguna otra raza o grupo de personas. Estamos a favor del desmantelamiento de la violenta maquinaria militar que ha destruido gran parte de Gaza. Hoy día, mucha gente creería que una banda de punk es la amenaza número uno para la paz mundial. La semana pasada fue un grupo de presión palestino, la semana anterior fue otra banda”. Sí, para la hipocresía occidental ellos son peligrosos; sin embargo, la realidad es que la verdadera amenaza a la estabilidad del mundo no son unos músicos o manifestantes que decidieron alzar la voz; por el contrario, son los malandrines que se encuentran en los asientos más importantes del mundo: son los Netanyahu, los Trump, los otros que callan, la UE con su discurso tibio y falso; Gran Bretaña con su condena a unos raperos; el sionismo internacional que hunde sus intereses en la venta de armas y la colonización de los territorios palestinos y vaya usted a saber cuánto más. Seguro al gobierno británico le duele el resultado publicado por la Comisión de Justicia “Yoorrook”, le debe estar ardiendo todo y más porque no puede cancelarlos como lo ha hecho con Bob Vylan. Sin embargo, desafortunadamente tal genocidio pertenece a un pasado muy remoto, lo que restará impacto a esa verdad tan incómoda, más en un mundo donde la historia está en desuso y perdemos el impacto de una noticia tan pronto “scroleamos” con el dedo en la pantalla de nuestro teléfono. Empecemos desde ya a llamarle a las cosas como son, en el presente; no esperemos a que venga en 200 años una comisión de la verdad en Palestina para reivindicar los más de 55 mil palestinos -y los que se acumulen-, hombres, mujeres e infantes que han sido asesinados en este terrible genocidio convenientemente oculto por gobiernos y medios occidentales al llamarlo “guerra”. “¿El gobierno no quiere que preguntemos por qué guardan silencio ante esta atrocidad? -se preguntan Bob Vylan en su comunicado-, ¿Preguntar por qué no hacen más para detener la matanza? ¿Para alimentar a los hambrientos? Cuanto más tiempo hablan de Bob Vylan, menos tiempo dedican a responder por su inacción criminal. Nos están atacando por alzar la voz. No somos los primeros ni seremos los últimos, y si te preocupa la santidad de la vida humana y la libertad de expresión, te instamos a que también alces la voz.” Justo eso mismo estoy haciendo y espero que tú que estás leyendo esto, en tu ámbito, sea cual sea, hagas lo mismo.