La vida después de la cicatriz

Una cicatriz no es una herida cerrada, apela a la memoria que se tatúa en la piel y más adentro. Desde mi cirugía de vesícula, hace cuatro meses, comprendí que la vida no se cuenta por años, sino en los milagros discretos que van llegando cuando menos lo esperas.

Tengo la fortuna de ver crecer a mi familia de perrhijos con la llegada de Ash, que junto con Beau (a quien la pequeña le ha cambiado la personalidad, volviéndose él realmente tierno y más juguetón, compartiendo con la recién llegada sus invaluables huesos y sus apreciadas pelotas, a la que trata como cachorra con la que quiere jugar y a la que tiene que cuidar), y Misha, mi casi, casi sombra. Ellos hacen el trío que me acompaña días y noches.

Ha sido sublime conocer a Manuel Bacbuch, cuya fundación @AmoresPerros y su pasión cotidiana, me recuerdan que la esperanza la construimos desde dentro, sobre todo cuando decides y actúas para rescatar, sin chistar, a seres vivos indefensos y abandonados, sin importar que te ensucies manos y ropa, porque, paradójicamente, eso es lo que te limpia el alma.

Estoy agradecida por haber recibido un homenaje en la estación de televisión de Dann Andrade, hombre con un gran y profundo amor por Puebla, que me dio carta abierta para hablar con toda libertad de mi vida personal y mi trayectoria laboral en la lucha por los Derechos Humanos de sectores muy olvidados por la sociedad en tiempos en que hacerlo en México, no se usaba, y en Puebla, era condenado. Dann me hizo reflexionar, reconocer y confesar, públicamente, que esta ciudad, Puebla, que me ha visto crecer, es la que me construyó (con los múltiples y profundos paréntesis y mezcolanzas que tuve en mi crianza en diversas partes del mundo), pero que aquí sigo, “y por algo será”.

Desde luego encuentro inspiración en jóvenes aguerridos como Yael González, gran promesa del periodismo poblano, fascinante y fascinado ante su público, donde recientemente rubricó que el único faro para llegar a buen puerto que a él le guía en la vida, es demostrar en hechos las convicciones que le alimentan desde dentro, asumiendo el costo que sea.

Como periodista de reseñas, sostengo una verdad que me ha acompañado durante 37 años: mi pluma no está en venta, mis lealtades no se negocian, mis valores y mis convicciones son perdurables.

Hoy sigo aplicándome para participar en crear un mundo humano noble, como lo señaló Friedrich Nietzsche en su libro: Humano, demasiado humano, cito: …“porque nuestra naturaleza humana es cruda y compleja… que a veces puede ser la encarnación de contradicciones, impulsados ​​por inclinaciones instintivas tanto nobles como innobles…” Invocando a Nietzsche: Se es humano noble o se es humano innoble, no hay alternativa; yo elijo cada día ser un humano noble al guiarme por mis propias convicciones, y el sine qua none de la nobleza es, no tener doble cara.

Treinta y siete años de oficio me han enseñado que escribir no es posar ni complacer, sino desnudarse completita frente al espejo de la palabra: me exhiba o no, duela o no, me juzguen o no, pierda o gana. Y lo seguiré haciendo porque ¡nada más importa! Porque la vida es corta, y porque la dignidad de una pluma que es incorruptible, queda para la posteridad.

