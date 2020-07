Entró en vigor el T-MEC

El primer día de julio entró en vigor el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya negociación correspondió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien logró, rescatar para la nación el sector energético que, particularmente en sexenio de Enrique Peña Nieto, se entregó al capital extranjero. Este logró, sin duda, es colosal y deberá ser reconocido ahora y en el futuro si se sigue avanzando en el propósito de volver a hacer de ese sector el sustento de un desarrollo soberano.

Para el presidente, la entrada en vigor del T-MEC, significa que el país podrá enfrentar la crisis económica en mejores condiciones y salir más rápidamente de la fase recesiva del ciclo económico. “El acuerdo, indicó AMLO, conferirá más certidumbre a las relaciones comerciales con Canadá y Estados Unidos, pues ya no habrá cierres de frontera o aumento en los aranceles sin un procedimiento legal con paneles donde participen los tres países” (La Jornada, 2-07-20: 7). Seguramente, habrá quienes digan que no se debe confiar el cumplimiento de éste y otros candados que tiene el tratado sabiendo como es Trump. Sin embargo, ahí están las reglas y hay que esperar se respeten y hacer uso de los mecanismos diseñados para tal fin en el mismo instrumento.

Es difícil creer que el T-MEC impulse el crecimiento económico o traiga consigo una mejoría generalizada en el nivel de vida de los mexicanos si consideramos que este tipo de instrumentos impacta de manera desigual a los sectores integrantes de la actividad económica. En su caso, el TLCAN permitió el crecimiento de la industria automotriz y de autopartes, la industria maquiladora, así como a la agricultura empresarial de exportación. Sin embargo, en el cuarto de siglo de la vigencia del TLCAN, además de varias crisis, dos especialmente severas (2005 y 2008), se extendió la pobreza hasta alcanzar a la mitad de la población, se profundizó la desigualdad social y el Producto Interno Bruto (PIB) apenas si creció 2% en promedio anual. Pero tal vez lo más preocupante es que el T-MEC puede mantener al país como país maquilador, de ahí que resulte de fundamental importancia que la política económica impulse un desarrollo armónico de la economía y de las regiones del país, como es el caso de los proyectos que se llevan a cabo en el sureste de la República, y que esto no pierda de vista la necesidad de saldar la deuda social que tiene la sociedad mexicana con una gran parte de la población, es decir, se trata de reducir la pobreza y la desigualdad que deben acompañar al crecimiento económico. Este. por sí mismo, no garantiza un mayor bienestar ni justicia distributiva, en cambio sí permite elevadas concentraciones del ingreso y, su contraparte, la pobreza, así como las enormes disparidades sociales y regionales, que aún hoy se observan en México.

La pobreza y la desigualdad bajo el neoliberalismo, se fueron agudizando debido a que el gobierno perdió capacidad para regular la economía y su intervención en esta actividad fue marginal, su solución se dejó al mercado; incluso, alguna vez siendo presidente de la República el inefable Ernesto Zedillo, a una pregunta sobre cuál era la política industrial del gobierno, respondió: “La política industrial es que no hay política industrial”. El egresado el IPN era uno de los oficiantes de la religión del mercado. Pero sí hubo momentos en que los aparatos gubernamentales se ponían al servicio de la empresa privada y hasta se llegó a salvarlas, al grado que el costo del rescate de la banca y las autopistas representa actualmente el 5.1% del PIB, recursos que el gobierno pierde para ser inyectados a la economía interna y destinarlos a programas sociales que protegen a la población más vulnerable.

De esta manera, en las cuatro décadas de gobiernos neoliberales de fundamentalismo de mercado, la economía se separó de la política y hubo acciones múltiples y deshilvanadas de combate a la pobreza, no sus causas, lo que en realidad las hacía acciones de mitigación de una situación que comprendía cada vez a más mexicanos, lo que ha quedado como dolorosa herencia al gobierno de la 4T que tiene claro que es preciso atacar las causas de la pobreza, política que puede llegar al gobierno a encontrar la causa fundamental: el capitalismo.

Al parecer entre el presidente y sus colaboradores, queda claro que el T-MEC no es la solución a los problemas del México profundo que deben ser atacados con inversión en infraestructura social que atienda el bienestar de la población, bienestar que el PIB no mide, porque nunca fue su propósito, pero que debe hacerse a fin de evaluar los avances en el desarrollo, no del que lo identifica con el mero crecimiento del producto que puede crecer pero que, sin distribución de la riqueza y el ingreso, la pobreza sigue creciendo y la desigualdad se profundiza. Por fortuna, los signos que envía el gobierno para salir de la crisis y seguir avanzando una vez superada la pandemia del Covid-19, parece haber una comprensión de volver a unir la economía con la política y hacer de la política económica una actividad marcada por la razón social cuyo objetivo central sea el bienestar general de la población.

Difícil tarea tiene ahora la política económica: combatir la crisis económica; la pandemia de Covid-19, en el contexto social enrarecido por un sector golpista de la población que, desde sus autos de lujo, grita que se “muere de hambre”.