Entre añoranzas y realidades

Daniel Carlos García Gómez
Cuando leo algo como, “los acordeones, ya legalizados por las autoridades y los tribunales electorales integrados al aparato autoritario, serán la cereza en esta inflada torta comicial.
Este supuesto habría que adminicularlo con la reforma electoral en ciernes, cuyo propósito, acorde a las pulsiones de la ideología autoritaria que campea en los pasillos palaciegos, apunta a darle el golpe de gracia al sistema pluralista y aniquilar cualquier vestigio de ciudadanía libre y participativa”, publicado por el panista Luis Felipe Bravo Mena en El Universal, me pregunto: ¿es qué en el antiguo régimen vivimos en jauja, casi en el paraíso, para que algunos lo añoren y yo no me daba cuenta?
Evidentemente que no. Personajes como el citado, solo defienden al antiguo régimen. Están en su derecho, pero otra cosa distinta es que tengan razón. En los casi 40 años de prevalencia neoliberal, e incluso antes (en tiempos del partido casi único, que el escritor conservador Mario Vargas Llosa calificó de “dictadura perfecta”), solo prevaleció la bonanza para unos cuantos, se disparó la desigualdad y la miseria, incluso extrema. Fueron tiempos del presidencialismo, el partido de estado y el corporativismo. Estos elementos caracterizaron al sistema político mexicano.
Las instituciones y los poderes, incluso el que ahora defienden férreamente, el Judicial, dependían del gran tlatoani, su palabra era ley y su reinado duraba seis años. El PAN y el PRI, con su aliado en su momento, el Verde, definieron y se beneficiaron cuando encabezaban el gobierno, del mecanismo de reparto de las plurinominales, de lo cual ahora se quejan, califican de anticonstitucional y cero democráticos, cuando ellos fueron los autores de estas reglas del juego.
Nunca se dieron cuenta del hartazgo acumulado en la mayoría del electorado, que en el 2018 y 2024 los pararon en seco, en una visión que solo a ellos y a sus financiadores (la oligarquía financiera, al estilo de Salinas Pliego) beneficiaba. Esa es la democracia, la libertad y el Estado de Derecho que defienden.
¿Por qué entonces concluir que la mayoría de los mexicanos puede coincidir con ellos? No hay razón para ello. De ahí que ahora busquen cualquier resquicio para meterse, influir y convencer. Ahora magnifican las todavía insuficiencias existentes. Otro representativo del conservadurismo mexicano escribía hace algunos días en El Financiero, Alejo Sánchez Cano, que “la gobernabilidad está en vilo y, por ello, el gobierno empieza a replicar lo que se hace en Cuba, Venezuela o Nicaragua, para contener el descontento social”. Sin duda asusta con el petate del muerto y de paso añora un pasado, por lo menos ido por ahora.
La derecha y el conservadurismo se hacen de la vista gorda, para aceptar que lo que subsiste actualmente en el país es un régimen distinto a los anteriores, progresista, sin duda, no necesariamente de izquierda socialista, como ellos concluyen, expresión del humanismo mexicano, señala la presidenta del país.
La derecha vive de las añoranzas, a las cuales les da teoría y con ello quiere convencer, pero la realidad es otra.

