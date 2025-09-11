Hace tiempo escuché que existía una controversia sobre el origen del cacao el cual era atribuido a México, Venezuela, Ecuador, Brasil, Colombia, entre otros. Sin embargo, esto no deja de ser una controversia en que intervienen los nacionalismos de cada país, y esa necesidad de establecer el origen de todo, desde la civilización, la cultura, la religión, e incluso de plantas como el maíz y el cacao. Sin embargo, como bien señalan Tomás Pérez Suárez y María del Carmen Valverde en el capítulo “’Oro aromado’. Imágenes y simbolismo del cacao en Mesoamérica y el área maya”, publicado en el libro “Kakaw, oro aromado. De las cortes mayas a las europeas” (2016), se “carece de información certera que nos aclare el origen de la planta. Algunas hipótesis apuntan que no es originaria de Mesoamérica y que llegó a la región sureste de esta área cultural, procedente del norte de Suramérica, mucho antes que las antiguas poblaciones utilizaran las semillas y domesticaran la planta. Se cree que fueron distintos animales, como los monos y otros mamíferos, los que contribuyeron en esta dispersión. (…) La zona donde existe la mayor diversidad de especies silvestres del género Theobroma (más de veinte) se localiza en la franja limítrofe de Brasil con Ecuador, Colombia y Venezuela, en la región norte del área amazónica y el área intermedia o norte andina. Esta evidencia biológica es la que ha dado sustento a la hipótesis del origen suramericano”. Bien, nacionalismos aparte, de acuerdo con hallazgos recientes en el Amazonas ecuatoriano, se fortalece cada vez más esta hipótesis.

De acuerdo con Francisco Valdez en su capítulo de libro llamado “El cacao fino de aroma, el cacao ancestral emblemático del Ecuador” incluido en el libro “Patrimonios alimentarios en América Latina” (2021), estudios “arqueológicos recientes han demostrado que el consumo de esta fruta se dio en la Alta Amazonía ecuatoriana desde hace más de 5000 años. Las pruebas han sido encontradas en el sitio Santa Ana-La Florida, ubicado en el cantón Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe. En este sitio se han excavado los restos de un antiguo asentamiento que tuvo, en su momento, la función de centro ceremonial, esto es un lugar donde la población que vivía en la región, se reunía cíclicamente para efectuar actos colectivos, en un escenario construido por la comunidad y considerado sagrado. En este sitio se han identificado varios tipos de evidencias culturales pertenecientes a la cultura precolombina denominada Mayo Chinchipe-Marañón (Valdez, 2013)”. Según el autor, las fechas más tempranas en Mesoamérica asociadas al uso del cacao, van entre 1900 y 1500 a. C. “en el sitio Mokaya de Paso de la Almada (Powis et al., 2011: 8595)” mientras que una muestra encontrada por el equipo de trabajo encabezado por la Dra. Sonia Zarrillo en 2012, “dio una fecha de entre 3500 y 3300 a. C. Esta fue analizada mediante el método 14C AMS (EMA en español: Espectrometría de Masa por aceleración de partículas) que tiene un alto grado de fiabilidad para el análisis de partículas muy reducidas”. Todo ello da cuenta de la posibilidad de que el origen del cacao fuera de esta región debido a que no se han encontrado en Mesoamérica restos tan antiguos. Por otro lado, Valdez también afirma que por el contexto ritual y el contenedor donde se encontró el residuo (varios recipientes cerámicos), es factible también afirmar que es el lugar más antiguo encontrado hasta ahora, donde se consumió el cacao de forma ya domesticada y en contextos sociales.

El hallazgo, más allá de sentimentalismos regionales, nos hace desarrollar varias reflexiones. Por un lado, que la historia del continente americano merece ya una revisión profunda para poder describirla de forma más justa. Desde hace años se han venido reportando hallazgos sumamente interesantes por todo el continente, que no sólo nos obligan a replantearnos aspectos tan relevantes como el poblamiento de América, así como también la antigüedad de las diversas culturas que habitaron este territorio. Además, la forma en que se relacionaron con su entorno, cómo se beneficiaron de éste y qué posibles prácticas establecieron a niveles simbólico, religioso, médico y alimenticio con animales, plantas y frutos diversos. Por otro lado, también debemos reflexionar sobre las posibles relaciones, intercambios, comercio o trueque, que se dieron en épocas tan remotas. De acuerdo con Valdez, se “mencionó que en las tumbas excavadas en el sitio SALF [Santa Ana La Florida] se encontraron fragmentos de conchas marinas provenientes del Pacífico. Esta es una prueba irrefutable de las conexiones que existían entre la Alta Amazonía y el litoral. En esta red de interacciones es muy probable que los granos de cacao procedentes de la Amazonía hayan sido objeto de intercambio entre las sociedades que apreciaban determinados productos por su valor simbólico y sus calidades energéticas. El intercambio de plantas medicinales y de alucinógenos, considerados sagrados, se inició muy tempranamente en Ecuador”. Como ha sucedido en otras épocas de la humanidad, ese intercambio, como hemos dicho, vino acompañado no sólo de mercancías sino de ideas que muy probablemente se integraron a los entramados simbólicos, religiosos y sociales de estas civilizaciones.

Me resulta fascinante imaginar el continente en épocas tan remotas, repleto de culturas con sitios sagrados y asentamientos humanos en donde se produjeron todo tipo de géneros y que integraron en su haber conocimientos y formas de interpretar el mundo. Imagino a su vez que, desde épocas tan remotas, los intercambios culturales fueron la constante. De hecho, hace poco vi un video que hablaba de las estrictas restricciones que aplicó el Imperio Español en la Colonia para el comercio de caco proveniente de la Nueva España. Ahí se decía que de ninguna manera se debía compartir la semilla, prohibición con la que se pretendía evitar que el cacao se produjera en otras partes del mundo que no fueran dominio español. Por supuesto, así como ellos trajeron la restricción, también trajeron la corrupción que permitió que el cacao terminara en otras latitudes de cualquier manera. Para las sociedades americanas, pareciera que el compartir no tenía tales restricciones, por lo que encontramos esta planta y sus productos derivados en tradiciones culturales tan lejanas unas de las otras como Mesoamérica y la zona andina. “Así, en el pensamiento mesoamericano -según Pérez Suárez y Valverde-, al cacao, íntimamente vinculado con la vida ritual, le corresponde el mundo de abajo, el espacio destinado a la ‘materia pesada’, lugar oscuro, húmedo y frío. Este inframundo, albergue de las criaturas de la noche y que es también la morada del dios de la muerte, es al mismo tiempo el ámbito del origen y de la fertilidad; el laboratorio subterráneo donde se genera la vida”. Como es sabido, en diversas tradiciones de la superárea cultural, el cacao se relacionaba con rituales funerarios diversos; en la actualidad, pese a haber perdido mucho de su sentido ritual, es una bebida que se sigue empleando en esos contextos. ¿Tendría ese mismo sentido inframundano para las comunidades del Amazonas? Sólo podemos especular sobre ello, pero, como lo he dicho, es fascinante imaginar relaciones e intercambios que han producido, después de amalgamas, yuxtaposiciones y mezclas, las culturas que conocemos hasta el día de hoy. ¿El origen importa? No, en realidad no.