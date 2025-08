Las circunstancias no hacen al hombre,

sólo lo revelan.

Epicteto

El 05 de agosto celebramos el Día del Montañista, puede parecer una conmemoración más de tantas que ya existen; sin embargo, para todos aquellos que visitamos las montañas es un día que invita a la reflexión sobre nuestras prácticas y el sentido que tienen las montañas como una parte esencial de nuestras vidas.

Quizás la pregunta más frecuente que nos hacen y nos hacemos es ¿por qué ir a la montaña? No es un acto sencillo. En primer lugar, la aproximación es por caminos de difícil acceso y con limitaciones de transporte que muchas veces obligan a llegar caminando, ello le agrega kilómetros al recorrido y también tiempo. Definitivamente la montaña no es una actividad a la que se le pueda y deba poner prisa, al menos de nuestra parte. Ya cuando el clima es adverso o la cima está por encima del parámetro de nuestras fuerzas, entonces sí, es mejor regresar.

En segundo lugar, para un montañista un concepto clave es el de autonomía, en tu mochila debe estar todo lo que puedas necesitar para valerte por ti mismo ante cualquier eventualidad y aquí no hablamos sólo de agua y comida suficiente, es importante llevar equipo para emergencias como un botiquín, un termómetro, un oxímetro, vendas y cintas médicas, además de medicamentos básicos. También hay que llevar obligadamente una lámpara, una navaja, un pedernal, una brújula, una cordeleta e imprescindiblemente un silbato (tan útil y básico que puede salvar nuestra vida).

Lo tercero que lleva uno es de lo más difícil que se pueda imaginar, porque lo más pesado de llevar es muchas veces uno mismo, las caminatas de montaña son típicamente solitarias, pese a excursionar en grupo, durante la caminata hay tiempo de sobra que llenamos con nuestros propios pensamientos; ahí en ese vacío, en ese silencio, emergen nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. El montañista se arrastra a sí mismo hacía arriba no para ver el mundo, desea subir para mirarse a sí mismo ¿Quién soy con mi cansancio? ¿Quién soy con todo este peso que cargo? ¿Quién soy mientras camino? ¿Quién soy cuando estoy desnudo del ruido y de la monotonía del día a día? ¿Quién soy?

En la marcha el montañista se encuentra con la montaña, pero también consigo mismo, con sus fuerzas, ni más ni menos que con su esencia. No sabes quién eres hasta que te plantas frente a un muro de rocas inamovibles y tienes que trepar. No conoces tus fuerzas, pero las encuentras agarrado de las piedras, dando un paso más, no es la montaña sino tu mente la que te cierra el paso. No sabes quién eres hasta que te conoces rodeado de un frío que te congela y te abraza tan fuerte que sientes como te rompe los huesos, y sigues caminando.

El montañista pone lo mejor de sí en su mochila, las risas de los que ama, los momentos buenos, las viejas aventuras, camina en silencio y de cuando en cuando suelta una broma para tratar de rasgar el viento, pero el viento diluye cualquier palabra. El montañista sueña la cumbre, se imagina dando esos últimos pasos, sueña el futuro y durante el camino recuerda ese sueño como si recordara algo que ya ha pasado. Los montañistas soñamos futuros y los caminamos. La mochila está llena de una fuerza invisible a la que nos aferramos.

Apeados al sendero, a merced del clima, muchas veces buscando el camino en la montaña y nuestro camino en el mundo, especulamos si al norte o al sur, si hay tiempo o si tenemos lo suficiente: fuerza, valor, voluntad, coraje y sobre todo Fe, ocurre como todo en la vida, quizás por ello todos llevamos dentro un montañista, un espíritu en ascenso, un Alma de Montaña.

Caminar en la montaña puede equipararse en muchos sentidos con hacer una oración; pones ahí tu confianza, decides creer y comienza la marcha, no hay garantía de nada. La montaña decide si escucha tus pasos y tus peticiones. El montañista se dispone y espera lo mejor. Se trata de recorrer los mismos caminos, a veces hasta pisas sobre viejos pasos que antecedieron los tuyos, pero aun en los mismos senderos los montañistas no somos los mismos, el paso que se abre a unos se cierra a otros.

La montaña siempre tiene la última palabra, a unos les permite pasar, a otros no; y a otros, los derriba expulsándolos sin contemplaciones ¿Es que no oramos todos con la misma Fe? ¿Es que no caminamos con la misma devoción? o ¿Es que aún estamos descubriendo quiénes somos?

Creo firmemente que los montañistas reflejamos los caminos de la montaña hacia dentro de nosotros mismos, ese peregrinar de afuera es una expresión de un peregrinar hacia adentro, como si explorar los caminos de la montaña fuera una manera de explorarnos y de recorrer nuestros laberintos, nuestras encrucijadas, nuestras cavernas, nuestras aristas y también, por qué no, nuestra cumbre. Ascender la montaña como quien asceiende de sí mismo.

A todos y todas las montañistas que recorren los senderos, que la vida permita siempre disfrutar de la naturaleza, de la montaña, de las cumbres, del viento, del agua y de los bosques, porque de eso estamos hechos. Por el Derecho al Ascenso ¡Larga vida al montañismo!

Almas de Montaña