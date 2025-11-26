El golpe de Estado blando y los medios

En México, como en otros países de América Latina, la oposición de extrema derecha está dedicada pensar, planificar, organizar y llevar a cabo las acciones que lleven al llamado “golpe de Estado blando,” consistente en el tránsito paulatino, sin la intervención de las fuerzas armadas, de la democracia a la dictadura, con una activa participación de la embajada de Estados Unidos y sus empresas trasnacionales. Cómo los medios de comunicación privados viabilizan el golpe llevando al poder a quienes se apoderan de él, se convierten en actores políticos ilegítimos: golpistas.

La categoría de “Golpe Blando” fue presentada por el estadounidense Gene Sharp, quien propone cinco etapas para estos intentos de desestabilización y acceso al poder de manera ilegítima. Las etapas son: 1) Ablandamiento , mediante la creación de una insatisfacción permanente es uno de los primeros pasos para iniciar el golpe; 2) Deslegitimación. En este paso se intenta desprestigiar a los gobernantes; presentándolos como corruptos y al gobierno como dictatorial, antidemocrático, hegemonistas y todo lo que se les ocurra que pueda poner en duda a las instituciones democráticas; 3) Calentamiento de la calle. En esta etapa se convoca a movilizaciones constantes, se recurre al bloqueo de carreteras, acentuando la inestabilidad; 4) Combinación de diversas formas de lucha y 5) Fractura institucional . En ese momento, se supone que, sobre la base de las acciones callejeras, toma de instituciones y otras acciones violentas en las ciudades, se obliga la renuncia del Ejecutivo. Una mínima reflexión análisis de lo que sucede en México, revela cómo esta estrategia está en marcha.

Los medios masivos de comunicación, en todo el proceso, desempeñan un papel de singular importancia, en tanto con su actividad insisten en mantener temas que mellan el apoyo popular al gobierno legítimo por ser sensibles para la sociedad, como la inseguridad y la violencia. Dejan de lado los temas de interés público, acciones gubernamentales que la ciudadanía debe conocer y se le ocultan. Y solo hace falta que exista una acción gubernamental para que exista también el intento de deslegitimarla, de encontrar un argumento negativo y de atacar los espacios, temas y cuestiones que el gobierno considera como sus proyectos estrella, por ejemplo, la política social.

Estos temas, o la colocación permanente de opiniones sesgadas y noticias falsas , tratan de agudizar el malestar en la opinión pública del país y de la ciudadanía con respecto del gobierno, y funcionan como claros mecanismos de participación política de los medios de comunicación en el golpe, en cuyas etapas participan de manera protagónica.

La importancia de los medios es enorme al momento de convertirse en instrumentos de la subversión y, al mismo tiempo en actores determinantes del proceso de golpe. Aún más, los medios funcionan como actores de la desestabilización sí en vez de hacer un ejercicio de libertad de expresión y crítica, desarrollan un “ataque por goteo” que a veces se convierte en un muy potente torrente de socavamiento de la legitimidad de los actores políticos que están al frente del gobierno y generar predisposiciones negativas, desencadenando un clima de opinión desfavorable a toda acción gubernamental. Lograr tal desestabilización puede ser una tarea dispendiosa, pero no cuando se cuenta con el favor del sistema de medios privados.