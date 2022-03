Covid-19 y la Influenza

Corría el mes de marzo del año 2009, cuando en México comenzó a informarse de un inusual número de casos mortales de infección respiratoria. En un lapso particularmente corto, aparecieron casos en California y Texas, con un nivel de propagación particularmente rápido. Estudios científicos llevados a cabo con suma rapidez revelaron que la causa de esta enfermedad era generada por un virus, que se clasificó como Influenza con una característica genética muy similar a la que padecen los cerdos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la amenaza de que pudiese tratarse de una pandemia, que si bien, en Estados Unidos no resultó de un carácter tan grave como lo informaban las autoridades de salud mexicanas, el 87% de los fallecimientos estaba ocurriendo en personas menores a 65 años, condición anormal pues en la temporada de infecciones respiratorias que se da año con año, el 90% de muertes se da en personas mayores de esa edad.

Para el 30 de abril, la OMS denominó a esta enfermedad como “Gripe A (H1N1)”, que en la nomenclatura (es decir, las reglas que se aplican para destinar una denominación inequívoca, única y distintiva de los agentes biológicos), implicaba a la letra A como característica que designa a la familia de los virus de la gripe humana y de la de algunos animales como cerdos y aves, así como las letras H y N (hemaglutininas y neuraminidasas) que corresponden a las proteínas de la superficie del virus que lo caracterizan.

Para el 11 de junio del 2009, la OMS clasificó a esta pandemia con el máximo grado de alerta (alerta seis), que si bien, no define la gravedad de la enfermedad, sí implica la capacidad de extenderse ampliamente desde el punto de vista geográfico, con suma rapidez.

El 18 de septiembre del año 2010 la OMS anunció el fin de la pandemia, con una mortalidad relativamente baja, considerando su amplia distribución, con un acumulado final de entre 150,000 y 575,000 víctimas.

Aunque un fallecimiento (solo uno), representa una verdadera tragedia, una catástrofe, una pena incalificable y un desastre, no puede haber comparación con la gran pandemia de influenza de 1918-19 en la que murieron alrededor de 40 millones de personas, aunque existen cálculos que incrementan este número hasta casi 70 millones. Esta gran pandemia se conoce con el nombre de “española”, pues durante la primera guerra mundial, España, siendo neutral en el conflicto bélico, no reparó en informar de los casos que se presentaban, contrariamente a los países que estando en guerra, por cuestiones tácticas, no comunicaban el número de bajas que tenían; pero constituye una verdadera paradoja que esta enfermedad surgió en Kansas, Estados Unidos, de donde se diseminó generando un escenario verdaderamente terrorífico mundial, pues no existía algún tipo de tratamiento ni vacuna que fuese lo suficientemente eficaz como para aspirar a salir adelante, una vez adquirida la enfermedad.

Cuando terminó la primavera de 1919, culminó la pandemia; aunque el virus estuvo circulando a nivel mundial durante varias décadas, generando la Influenza asiática (1957-58); la Influenza de Hong Kong (1968-69); la amenaza de influenza aviar (1997 al presente) y la latente influenza A (H1N1), ante la cual, debemos de mantenernos en alerta.

La influenza se caracteriza por fiebre elevada, dolores musculares, dolor de garganta, dolor de cabeza y fatiga. Por lo general, la provocan uno de dos tipos de virus: influenza A o influenza B (la influenza C provoca infecciones en el tracto respiratorio superior en personas jóvenes, pero no es tan común como los otros dos tipos). La mayoría de las personas infectadas con influenza se sienten enfermas por varios días y luego se recuperan, pero hay casos en los que puede provocar neumonía, por bacteria oportunistas y así inducir otras complicaciones que incluyen, por supuesto, la muerte.

Los virus de la influenza mutan con mucha rapidez. Cada año, estos virus cambian lo suficiente como para producir una cepa nueva. A este proceso se le conoce como tendencia antigénica. Las personas que han estado expuestas a una cepa relacionada con ese virus probablemente tendrán alguna inmunidad previa a manera de anticuerpos y la enfermedad que surja podría ser leve; pero hay ocasiones en las que un cambio brusco en un virus produce una cepa muy diferente a las demás, antes de que los humanos tengamos poca o ninguna inmunidad previa. A este proceso se le conoce como cambio antigénico, y puede tener como resultado una enfermedad prevalente y grave, condición que definitivamente debe de condicionar que nos mantengamos en una alerta perene.

Existe una postura que propone la ineficacia de la vacunación anual contra la influenza, pues en efecto, el virus que se encuentra circulando es de una naturaleza totalmente contraria a la que se mantuvo en el ambiente cuando se elaboró la vacuna; sin embargo, se ha demostrado que existe un fenómeno denominado “inmunidad cruzada” que definitivamente protege y que disminuye el riesgo de padecer esta enfermedad en su forma más grave.

Esto mismo sucede con el coronavirus SARS-CoV-2 que, siendo un virus que sufre mutaciones, hasta este momento, estos cambios no son tan variados como el insólito virus de la influenza A (H1N1). Pero debemos de aspirar a estar comunitariamente inmunizados. En estos momentos ya sabemos que, si bien no hay manera de evitar definitivamente la enfermedad, es un hecho comprobado que el poseer defensas contra este agente biológico, por medio de la enfermedad o la vacunación, nos brindará una protección que puede representar la diferencia entre la vida o la muerte.

