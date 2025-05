UN FANTASMA RECORRE ARGENTINA

“Se ha generado una literatura contra el Estado falsa. Pero el Estado es como la caja de herramientas, no tiene conciencia. Los que fallamos somos los humanos que manejamos el Estado”. José “Pepe” Mujica. In memoriam.

El fantasma ramplón del anticomunismo se ha asentado en Argentina como forma de gobernanza bajo la batuta de Javier Milei, que la lleva a cabo revestida de una serie de creencias económicas que ha elevado a la categoría de ideología, a la que llama “libertarismo”.

Un engaño sobre el origen y naturaleza del fenómeno económico de inflación, a la que calificó en su arenga electoral de “impuesto no legislado”, le sirvió para convencer al electorado argentino de votar por él y, así, se hizo de la presidencia de la república. Con apenas año y medio de gestión, pocos recursos le quedan para seguir convenciendo al pueblo argentino de las bondades de su administración del país.

Viajero constante para visitar a quienes considera sus faros ideológicos y políticos Donald Trump y Benjamín Netanyahu; participante activo en el Foro Económico Mundial para pretender codearse con los grandes capitalistas del mundo; ausente en la Cumbre de la Celac; entusiasta asistente a la Conferencia de Acción Política Conservadora, recientemente celebrada en Washington, de signo ideológico fascista libertario; insultador frecuente del extinto Papa Francisco por su inclinación clerical hacia los pobres; acusado de prestarse a una estafa en criptomonedas; y, asaz represor del movimiento social de los trabajadores activos y jubilados que protestan contra su política económica; Milei vuelve a sorprender a los argentinos (Milei promociona criptomoneda y causa pérdidas por 100 mdd).

Ahora le ha dado por enredarse en una épica batalla teórica con los difuntos, en abierta intención de mostrarse como el único vivo en sus digresiones sobre economía de la producción. De reciente realización en Argentina, el 11º Latam Economic Forum, “el tradicional encuentro empresarial y económico que organiza Research for Traders y que dona todo lo recaudado a la Fundación de Acción Social de Jabad y la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez”, según la expresión mediática que lo difunde; sirvió para examinar la interrogante Dónde estamos, hacia dónde vamos, convertida en lema oficial del evento.

Los invitados especiales y oradores principales fueron, por supuesto, Javier Milei y Luis Caputo, el ministro de Economía. Aunque era un traje a la medida para ellos, por momentos, quizá de manera involuntaria, el evento parecía recibir denuncias contra la conducción económica del país.

El vocero de la Fundación Jabad, Alejandro Altman, dijo: <<Todos podemos hacer algo. No hay excusas para no mirar al costado y ver lo que le pasa al prójimo. El foro es un ejemplo claro de que, con ganas y usando lo que cada uno tiene a mano, se puede ayudar a otro>>. Respecto al destino del dinero que se recaude este año, aclara: <<El objetivo es acompañar a familias de clase media que hoy están en riesgo de exclusión. Estamos viendo una situación parecida a la de la pandemia: muchas personas que antes no necesitaban ayuda ahora se acercan porque no pueden sostener las expensas, el comedor escolar o la cuota del colegio. Vienen a pedir apoyo para no caerse del sistema>>. (Latam Economic Forum 2025: con Milei y Caputo como invitados, se desarrolló la edición 11° del evento empresarial y económico – Infobae).

En ejercicio del supremo poder político, el Latam Economic Forum fue el marco y espacio útil elegido por Milei para sorprender a los argentinos con “una mirada alternativa sobre las relaciones laborales” modernas para afirmar: <<Se acabó la Teoría de la Explotación>>.

Una postura que choca -por muy obvias razones- con el marxismo e, incluso, con la doctrina social de la Iglesia expuesta en su tiempo por el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, la mirada cristiana de las relaciones de trabajo.

En lo que Milei debe considerar la máxima sublimación de su pensamiento económico, señaló: <<Lo que hay que entender es que, si el dinero es un bien de intercambio indirecto, quiere decir que ustedes lo demandan porque sirve para comprar otros bienes. Por ejemplo: “ustedes le venden trabajo, a su empleador, a cambio de pesos para -con esos pesos- comprar otros bienes”, sostuvo el jefe de Estado durante un fragmento de su discurso, en el habitual tono profesoral que utiliza el presidente en estos casos>> (Con el rating más bajo, Milei presenta proyecto de presupuesto 2025).

<<No sé si se acaban de dar cuenta de que acabo de usar un formato, a la (Murray) Rothbard, que acaba de destruir la teoría de la explotación: ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la Teoría de la Explotación. Sólo por plantear la discusión de una manera distinta, hace que se termine con la teoría de la explotación, salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios. Porque son los que compran dinero a cambio de trabajo>>. (Ídem).

Tal explicación, al efectuarse acudiendo a la deformación de conceptos económicos, termina por parecerse al popular juego de estafas que pregunta ¿dónde quedó la bolita?

La premisa de arranque es falaz porque el dinero es, sencillamente, medio de pago respaldado por el poder público y aceptado por los agentes económicos; el eufemismo con que lo define como “un bien de intercambio indirecto” inducido con la locución impositiva “lo que hay que entender” para forzar a los oyentes a que no parezcan tontos en caso contrario, es el anzuelo útil para forzar un juego de palabras al que le otorga carácter de “explicación” de su teoría de la inexistencia de la explotación del trabajo en las relaciones laborales.

El ejemplo puesto, también parte de premisas falsas: “ustedes le venden trabajo a su empleador/ustedes le compran dinero a su empleador”. Ni siquiera hay que recurrir al marxismo -objetivo al que Milei cree haber dirigido un poderoso misil teórico- sino sólo al diccionario de la lengua española para saber que trabajo es la actividad humana que se realiza para obtener bienes y servicios, generando valor y riqueza social.

Es decir, los trabajadores -que no los había por ser evento empresarial- no venden trabajo al empleador puesto que el trabajo aún está por hacerse; lo que venden es su energía vital para realizarlo; tampoco le pueden comprar dinero pues, para ello, necesitarían…dinero.

La definición de “trabajo” que da la ley argentina (Ley número 20.744 Ley de contrato de trabajo) establece: <<Art. 4° Concepto de trabajo. Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí.

Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley>>. Como se ve, Milei desliga su “novedosa” teoría del fin de la explotación de los trabajadores, del análisis de la realidad cotidiana del trabajo asalariado y del orden jurídico que lo convierte en formación económica y base organizativa de la sociedad que gobierna. Su “descubrimiento” es, por ello, una falencia.

Creyéndose merecedor del Premio Nobel de Economía, ni siquiera se percata de su errático lenguaje básico: “No sé si se acaban”, “de qué acabo”, “que acaba de”. La iteración del verbo acabar da pie para que, cual pésimo mago, descubra su truco y la fuente de su inspiración: <<…acabo de usar un formato, a la (Murray) Rothbard>>.

Esta confesión de que su “teoría” es <<un formato>>, hace innecesario acusarlo de anticientífico, por ser sólo un copión. ¿Quién es Murray Rothbard? <<Rothbard fue una figura central del movimiento libertario estadounidense del siglo XX, en particular de sus vertientes de derecha; es además fundador y principal teórico del anarcocapitalismo>>. <<Rothbard sostenía que todos los servicios prestados por el “sistema monopolístico del Estado corporativo” podrían ser proporcionados de forma más eficiente por el sector privado y escribió que el Estado es “evidentemente una organización del robo sistematizada”>>.

<<Luego Rothbard basaría gran parte de su obra y de su fama en la articulación de una defensa basada en el derecho natural (o iusnaturalismo) de la propiedad privada y del capitalismo, que sería el eje de su anarquismo capitalista o, como él lo llamaba, anarcocapitalismo>>. <<La obra política y moral de Rothbard ha resultado polémica por varias razones. Entre ellas pueden mencionarse su concepción de los derechos naturales, según la cual todos los derechos son formas de propiedad; la licitud del trabajo infantil, el tratamiento de la patria potestad y los derechos de los padres sobre los hijos como una forma de propiedad, la licitud del chantaje, entre otros>>.

<<Rothbard sostiene que los padres no deberían tener la obligación legal de alimentar a sus hijos, vestirlos y educarlos, ya que tales exigencias serían coactivas y privarían a los padres de sus derechos. Rothbard se opone también a la «normativa de la asistencia obligatoria a la escuela» y a «las leyes que prohíben que los niños trabajen y se ganen la vida» y a «las leyes sobre el trabajo infantil que han impedido por sistema por la fuerza la entrada de los niños en el mercado laboral privilegiando de este modo a sus competidores adultos», y considera que si se permitiera el mercado libre de niños, se eliminaría este desequilibrio y se llevaría a cabo una transferencia de bebés y de niños desde padres que no los quieren o no los cuidan a padres que desean ardientemente tenerlos. Todos los implicados: los padres biológicos, los niños y los padres adoptivos que los compran saldrían ganando en este tipo de sociedad>>. (Murray Rothbard – Wikipedia, la enciclopedia libre).

La semblanza ofrecida -al público- de este personaje, expresa cabalmente la concepción del mundo que propone el libertarismo; misma que Milei, en su condición de jefe de Estado, busca imponer como su proyecto de país. Esta radicalización salvaje del liberalismo económico -ultraliberalismo, libertarismo o anarcocapitalismo- está llevando el fundamentalismo de mercado a puntos tales de degradación social, inadmisibles. Hace un cuarto de siglo, Viviane Forrester (Una extraña dictadura) avizoraba: <<Para este régimen no se trata de organizar una sociedad sino de aplicar una idea fija, diríase maniática: la obsesión de allanar el terreno para el juego sin obstáculos de la rentabilidad, una rentabilidad cada vez más abstracta y virtual (Milei promociona inversión de criptomonedas y luego se retracta).

La obsesión de ver el planeta convertido en terreno entregado a un deseo muy humano, pero que nadie imaginaba convertido -o supuestamente a punto de convertirse- en elemento único, soberano, en el objetivo final de la aventura planetaria: el gusto de acumular, la neurosis del lucro, el afán de la ganancia, del beneficio en estado puro, dispuesto a provocar todos los estragos, acaparando todo el territorio o, más aún, el espacio en su totalidad, por encima de las configuraciones geográficas>>.

Cuando, finalmente, Milei en su <<habitual tono profesoral>> decidió sostener que: <<Sólo por plantear la discusión de una manera distinta, hace que se termine con la teoría de la explotación…>>, no pudo contener sus ansias para concluir el discurso que presentaba, hasta con cierta solemnidad como “su descubrimiento económico”, con una socarronería que reveló su verdadera naturaleza: <<…salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios>>.

El recientemente fallecido hombre de Estado, José Mujica, quizá, le diría: <<Una de las desgracias de la política es haber abandonado el campo de la filosofía y haberse transformado demasiado en un recetario meramente económico>>. Puede, naturalmente, comprenderse que cuando una pintura o fotografía, es puesta de cabeza, no ocurre el milagro de que las figuras contenidas en ellas queden de pie. Milei parece creer que sí.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de mayo de 2025.