Los caminos de la vida no son como Trump pensaba

Contra todo pronóstico, desafiando al sentido común, imposibilitado para ocultar los rasgos misóginos, delictivos, autoritarios, xenófobos y de ignorancia en su personalidad política; haciendo promesas de campaña que favorecerían a las élites económicas, ofreciendo disminuir “el tamaño del gobierno” y, ayudado por Elon Musk que invirtió más de doscientos millones de dólares en la elección; el magnate Donald Trump alcanzó, por segunda ocasión, la presidencia de Estados Unidos (EU). Su asunción del cargo el pasado 20 de enero, trajo consigo la expedición de órdenes ejecutivas emitidas frenéticamente desde la Casa Blanca cuya finalidad, según la propaganda electoral impuesta, sería el Make América Great Again, hacer grande a América otra vez. Los mecanismos puestos en movimiento para tal fin, en los sesenta días de su gobierno, han sido deportar a los inmigrantes calificándolos de “delincuentes” o “ilegales”; desatar una guerra de aranceles contra todos los países y empresas que no se sometan a sus designios; cobrar las “ayudas prestadas” a las guerras de Ucrania y Gaza; retirarse de los organismos internacionales; iniciar agresiones para anexionar, “recuperar” y comprar territorios de terceros países soberanos; amenazar militarmente a gobiernos si no contienen inmigración y tráfico de fentanilo a EU; y, olvidarse de sus promesas electorales de reducir la inflación, sobre todo en alimentos. Trump pensará que, con esas medidas, la América grande llegará otra vez.

Pero no todo ha salido a pedir de boca: “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que sus aranceles contra los principales socios comerciales tienen como objetivo frenar el flujo de drogas ilegales y migrantes hacia Estados Unidos, y ha restado importancia a los impactos en el mercado para las empresas y los consumidores estadounidenses”. <<Los que pagan por los aranceles son los agricultores, dijo el productor de cebada Steve Sheffels, vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Cereales de Montana. (…) El costo de los fertilizantes, procedentes en su mayor parte de Canadá, aumentará con los aranceles. Los precios de los productos químicos para cultivos importados de China ya han subido debido a los aranceles que entraron en vigor el 4 de febrero. “Tenemos la sensación de que las cosas van mal y van a seguir mal durante un tiempo”, afirma Sheffels. “Estamos casi muertos de miedo por los aranceles”. El precio de una botella de Corona o Modelo, ambas producidas en México, podría aumentar si la malta estadounidense es sometida a aranceles en México cuando se dirige al sur y la cerveza terminada vuelve a estar sujeta a aranceles cuando se envía al norte. “Las cerveceras van a tener que elegir entre traspasar estos costos o tragárselos”, dijo Watson>>. (Ante caída del consumo de cerveza en EEUU, productores de cebada temen ahora a aranceles).

El olvido, o descuido, de los impactos que sus políticas arancelarias tendrían para empresas y consumidores estadunidenses, empieza a cobrar facturas. <<Junto con un feroz desplome en el mercado de valores y rebajas en las estimaciones de crecimiento por parte de economistas de Wall Street, los últimos números de confianza son evidencia de un posible retroceso que enfrenta Trump, quien apenas unos meses después de asumir el cargo ha sugerido que sus amenazas de impuestos a las importaciones, destinadas a crear empleos en fábricas, causarían a corto plazo “un poco de sufrimiento”. (…). Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank, advirtió que la disminución de la confianza podría aplastar el crecimiento económico. “Las personas que temen que la economía se dirija a un abismo no comprarán autos o casas nuevos, no saldrán a comer ni irán de vacaciones”. “Si la confianza del consumidor sigue deteriorándose, el gasto probablemente seguirá esa tendencia a la baja y la economía podría sufrir un golpe sustancial”. La encuesta también encontró que los estadounidenses esperan que el desempleo se dispare en el próximo año>>. (Afectados por los aranceles de Trump, los estadounidenses se sienten más nerviosos por la economía).

Si bien la controvertida personalidad de Trump le ha hecho destacar en la historia política de EU como el presidente más votado y el único en salir airoso de dos procedimientos de impeachment; ahora lo será, también, por tener uno de los peores arranques de gestión presidencial: <<La creciente incertidumbre en torno a las políticas económicas estadounidenses, ha provocado uno de los peores inicios de la historia bajo un nuevo presidente en EU, lo que podría dar lugar a una salida de capitales sin precedentes, advirtió el Instituto de Finanzas Internacionales. El tema de los aranceles provocará un deterioro de las perspectivas del mercado bursátil, podría frenar el consumo, ralentizar el crecimiento, reducir la recaudación fiscal y agravar la dinámica de la deuda pública, afirmó>>. (Tensiones arancelarias provocan de los peores inicios de un presidente en la historia de EU, IIF; anticipa salida de capitales sin precedentes). La imposición de aranceles a otros países, necesariamente iba a encontrar respuesta: <<La Unión Europea, Canadá y China anunciaron ayer fuertes represalias a los aranceles de 25% al acero y el aluminio impuestos ayer por el gobierno estadounidense de Donald Trump. (Ofensiva mundial contra Donald Trump por la guerra de aranceles). En tiempo récord, Trump ha creado un coctel explosivo que los votantes estadunidenses parecen decididos a tomar en sus manos y van dando muestras de querer arrojarlo lejos. <<Los votantes hispanos, que estaban cabreados por el estado de la economía de Estados Unidos, ayudaron a Trump a conseguir la victoria, pero son ahora esos mismos votantes los que están volviéndose poco a poco en contra de la nueva administración de Trump>>. (Inesperado golpe para Trump de un sector de la población clave en su reelección).

La decisión de incorporar a su gabinete a Elon Musk, no sólo pareció un pago de factura, sino el mayor error político de Trump, pues, si a las antipatías políticas de éste, se suman las que posee aquel, se hace cada vez más visible que el rechazo popular e internacional a su gobierno, va en ascenso constante dentro y fuera de EU. Incluso, en cosas domésticas como el consumo de huevo entre la población, ha optado por privilegiar la mentira: <<Este miércoles, al terminar una conferencia de prensa con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump sugirió: “No sé si viste. Cosas pequeñas, como el costo de los huevos, pequeñas para ti, pero grandes para la gente. Bajó casi un 30 % en los últimos días”. La afirmación de Trump fue calificada como una “mentira descarada” por la cuenta de verificación de hechos de X/Twitter, FactPost. Escribieron: “El precio de los huevos ha subido un 28% desde que Trump asumió el cargo”>>. (“Es una mentira descarada”: atacan a Trump por sus dichos sobre el precio de los huevos). (Ayo Edebiri arremete contra Elon Musk: “No es solo un fascista, también un idiota” | Noticias de México | El Imparcial). Que tan severa crítica se haya sostenido desde una cuenta de X/Twitter -propiedad de Elon Musk- agrega interés a las relaciones futuras entre ambos personajes. El sudafricano canadiense, funcionario del gabinete de Trump, está siendo objeto de represalias debido a las posturas que su jefe ha tenido, últimamente, en el conflicto de Ucrania y el trato despótico a Zelensky: <<Horas más tarde, en una entrevista con la cadena Fox News, Musk afirmó que la dirección de los ciberdelincuentes que vulneraron su plataforma se ubicaba en Ucrania. Hubo un ciberataque masivo para intentar hacer caer el sistema de X, con direcciones IP en el área de Ucrania, dijo el magnate en una entrevista televisiva>>. (La Jornada: Ataque a X provino de Ucrania: Musk).

Esa alarmante contradicción entre las promesas electorales del candidato y la realidad económica en el ejercicio del presidente, que apunta a la recesión de la economía de EU, ha requerido que Trump se vea obligado a intentar calmar la tempestad que ha generado, recurriendo a una fórmula retórica que haga creer a sus seguidores y a la población en general que, así como están, las cosas estaban previstas y calculadas: <<es un necesario “periodo de transición” en la economía de EU>>. (La Jornada: Desata Trump ola de pánico en mercados financieros). El riesgo de inestabilidad económica es alto, debido a la inexcusable imprevisión de las consecuencias políticas y económicas que tendría la imposición ciega de aranceles afectando hasta a sus principales socios comerciales, al pasar por encima de los compromisos adquiridos en el tratado trilateral de comercio. Trump demostró con ello, su condición de comerciante voraz, pero, exhibió desconocimiento del significado de los compromisos de Estado. Encubrir un manejo deficiente de la economía calificando el desastre con el eufemismo de “periodo de transición” es, por decir lo menos, una necedad.

La crítica hacia su peculiar, y poco ortodoxo, manejo de la economía ni siquiera proviene de la oposición política, sino de las propias instituciones del Estado encargadas de su regulación: <<Mientras la Reserva Federal (Fed) estadounidense se prepara para reunirse hoy y el miércoles, el banco central y su presidente Jerome Powell se encaminan a una situación mucho más difícil. La inflación mejoró el mes pasado, pero todavía es alta, y los aranceles podrían elevarla más. Al mismo tiempo, las continuas amenazas arancelarias, así como los fuertes recortes al gasto público y al empleo, han hundido la confianza de los consumidores y de las empresas, lo que pegaría en la economía e impulsar el desempleo al alza. A la combinación tóxica de una inflación aún alta y una economía débil o estancada se le llama con frecuencia estanflación, término que atormenta a banqueros centrales>>. (El riesgo de estanflación pone a la Fed bajo alerta). Otras voces de alerta están llegando desde organismos internacionales: (Lagarde, presidenta del BCE, advierte del duro golpe económico de las guerras comerciales de Trump), (La Jornada – OCDE advierte de merma en crecimiento de Canadá, México y EU por aranceles). El problema será, entonces, si Trump presta oídos o no, a tales advertencias. Si bien admite que la economía puede sufrir “una pequeña perturbación”, la soberbia le hace minimizarla para sostener que EU está en la cúspide de “una edad de oro”>>. (Trump insiste a la Fed en reducir tasas de interés; pide ayuda para compensar efectos de imposición de aranceles).

Trump está creando, para su presidencia, los riesgos de calificar como “periodo de transición”, “pequeña perturbación” y “edad de oro”, a la situación que buena parte de la sociedad estadunidense y las instituciones económicas del Estado están considerando una creciente incertidumbre de las políticas económicas que amenaza con llegar a la recesión de la economía. Empieza a vislumbrarse, como falla de previsión, no haber analizado suficientemente los impactos que, la imposición de aranceles, tendría en el mercado para empresas y consumidores estadounidenses. El debate sobre la pertinencia de los aranceles suele entramparse en quién pagará el impuesto. Si bien el importador paga el impuesto, eso abre pauta al forcejeo continuo entre varias capas de la cadena de suministro para encontrar al pagador final, el consumidor. Quizá en algunos casos, los fabricantes extranjeros acordarán precios más bajos para absorber parte del costo. Al final, queda claro que el arancel hace subir los precios. En consecuencia, si la economía se estanca o entra en recesión, las calificativas de Trump quedarán como otro engaño más.

Aunque en los ámbitos de alta empresa ven al gobierno de Trump como “su gobierno” y parecen tolerarlo: <<El Gobierno Trump parece aceptar un poco más la idea de que están bien con la caída del mercado, y que están potencialmente incluso bien con una recesión con el fin de obtener sus objetivos más generales”, dijo Ross Mayfield, estratega de inversiones de Baird>>; las pérdidas financieras, derivadas de la imposición de aranceles, están causando fuertes estragos en los grandes consorcios financieros: <<La caída de los mercados bursátiles se acentuó el lunes. (…). El S&P 500 cerró el lunes con una caída del 8,6% desde su máximo histórico del 19 de febrero, o una pérdida de más de 4 billones de dólares de valor de mercado y su descenso desde el récord se acerca a un 10%, lo que representaría una corrección para el índice. El Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, había cerrado el jueves a una distancia de más del 10% desde su máximo de diciembre. (Bolsas de EU pierden 4 billones de dólares mientras Trump avanza con aranceles).

El afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, es el talante del gobierno oligárquico que encabeza Trump. (La Jornada: El republicano forma un gabinete de y para los multimillonarios de EU). (¿El gobierno de los ricos?). La combinación de riqueza extrema, poder político, e influencia fáctica ha adquirido cuerpo en el gobierno de Estados Unidos, en una especie de reencarnación de la definición expuesta hace 175 años en el clásico Manifiesto del Partido Comunista: <<El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa>>. Esta caracterización permite comprender, a cabalidad, las razones de Trump para querer apoderarse de los territorios de Gaza, Canadá y Groenlandia; las tierras raras de Ucrania; el petróleo de Venezuela y el Golfo de México; del Canal de Panamá; preservar la hegemonía mundial del dólar y, amenazar militarmente a México. Todo representa negocio para la élite económica estadunidense y su complejo tecnológico, industrial, militar a los que el gobierno se apresta a establecer, por la fuerza, las mejores condiciones, es decir, las leoninas, para sostener el avance del proceso de acumulación originaria de capital, que se basa en la violencia y el despojo que permite la fuerza del Estado.

Los desfiguros que urde Trump para engañar a la población sobre los resultados de su gestión (Trump evita comparecer ante la prensa tras desplome de mercados bursátiles; asesor atribuye volatilidad a “espíritus animales”) revelan que la miseria moral será directriz de gobierno. Creyendo ser útil, está creando un Frankenstein que en poco tiempo no tendrá capacidad de controlar, al haberse aliado con los hombres más ricos del planeta que cobrarán sus servicios a precio de oro, con dinero público. Cuando la sociedad estadunidense esté en condiciones de repudiar a Trump para echarlo del cargo, el golpe no provendrá de las masas, sino de Elon Musk que tiene un proyecto político propio junto a JD Vance. (La Jornada – El vicepresidente, JD Vance, será nuestro “futuro presidente”, afirma Elon Musk). Los caminos de la vida, no son como imaginaba.