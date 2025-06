Dicen que las soluciones de Inteligencia artificial (IA) varían en función de los objetivos que sus usuarios persiguen; y, que todo sistema de IA se basa en el manejo de datos. Los usuarios suministran los datos con los que desean que esta herramienta tecnológica les proporcione, alguna o varias, soluciones a los problemas que le plantean. Y, este hecho, el necesario suministro de datos, hace que tal inteligencia sea artificial, en el sentido de no natural o falsa. Antes, el concepto de IA se ligaba con narrativas de escenarios futuros imaginariamente irreales. Hoy, los avances tecnológicos han logrado que el fenómeno de la IA sea un hecho cotidiano. A pesar de ello ha surgido una paradoja generada, precisamente, por el ingrediente que hace artificial a la inteligencia; mientras la robótica está alcanzando los límites de lo que al ser humano medio parece increíble, la conducción del mundo y sus sociedades está siendo llevada a los límites del absurdo. La obviedad indica que esta disparidad obedece, ni más ni menos, al suministro de datos que se hace en cada área.

En nuestro ámbito geopolítico la potencia, en avances tecnológicos en materia de IA, es Estados Unidos (EU). Merced a ella su presidente ha ofrecido, a los ojos del mundo, sendas fotografías suyas luciendo atuendos de rey y papa; y, un video donde aparece la Franja de Gaza, convertida en un centro turístico de clase mundial, sin palestinos. Estos datos suministrados a la IA, evidencian fantasías y, por ende, falsedad en la inteligencia, pues, revelan posesión de una especie de déjá senti que lo traslada a imaginar sentirse rey en los dos mundos posibles: fáctico y espiritual. Con tales datos, “su” inteligencia artificial debe ser la que ofrece soluciones a sus problemas de gobernanza, aconsejando el estilo pendenciero que privilegia la fuerza política, económica y hasta militar hacia el exterior; y, la visión sesgada de los problemas sociales, inmoralidad en el ejercicio de gobierno y corrupción como método de acumulación de riqueza, al interior.

El seguimiento de esas soluciones inteligentes, son las ideas que se difunden en EU para el mundo, según las cuales: a) los inmigrantes en ese país son “criminales invasores extranjeros ilegales” y hay que deportarlos (“Dispara a un par”: grupos de extrema derecha comparten mensajes alarmantes antes de las protestas “No Kings”); b) los demás países del mundo -excepto Gran Bretaña- se han aprovechado de la nobleza de EU para saquearlo; c) recuperar la economía de EU explica la imposición de aranceles contra todos; d) la seguridad nacional es el argumento -de solución inteligente- para “recuperar” el Canal de Panamá, la “compra” de Groenlandia, intentar la anexión de Canadá y, para México con todo y T-MEC, la oferta será anexión o, aranceles e intervención militar, pues, otra solución artificial para recomponer la economía estadunidense es el fomento de la guerra en todas partes. (Trump revela que EEUU sabía del ataque de Israel a Irán y respalda la ofensiva como “un ataque muy exitoso” | Noticias de México | El Imparcial). Así, el hueco que dejen los inmigrantes deportados, se llenará con otros, a quienes se ofrecerá “visa dorada” a módico precio: cinco millones de dólares. (Trump abre registro para visa dorada: este es el perfil requerido). Con esto, dirá la IA, exigirás que las empresas extranjeras se instalen en tu país para evitar los aranceles, mientras tú extiendes negocios, propiedades, posesiones y riquezas en otros países (La Organización Trump se expande globalmente mientras el presidente promueve el regreso de empresas a EEUU: WSJ); Toda ocurrencia de cuestionar o reprobar, en cualquier parte del mundo, el genocidio que Israel perpetra en Gaza, será calificada de antisemitismo y, de actitud hostil hacia EU. (EU rechaza cualquier intento de reconocer un Estado palestino). Sin embargo…(Organizaciones judías en EU rechazan el plan de Trump contra antisemitismo). Y, cuando asesinen a los congresistas demócratas, la IA sugerirá que, como buen republicano amante de la paz, haga su sincera condena: (‘Esta violencia horrible no será tolerada’: Trump condena asesinato de legisladora demócrata | Aristegui Noticias).

Para justificar sus acciones, Trump suministró a la IA otro dato: <<Durante años, Washington estuvo controlado por un grupo siniestro de marxistas radicales de izquierda, belicistas con intereses especiales que drenaron nuestra riqueza, atacaron nuestras libertades, destruyeron nuestras fronteras y chuparon nuestro país hasta dejarlo seco>>. Las sugerencias de IA para recobrar el control de Washington parecen idóneas para el funcionamiento pleno del fascismo como método de gobernanza: (“La Doctrina Monroe nunca ha estado más viva”: de dónde surge la idea de que América Latina es el patio trasero de EE.UU.); (De un ‘sheriff’ corrupto a un pandillero violento pasando por un excongresista: Trump firma una avalancha de nuevos indultos en tres días); (Donald Trump perdona a estafadores millonarios, secuestradores y los libera de la cárcel).

Dos bombas políticas han sido activadas y se encuentran en proceso de ebullición antes de su estallido entre la sociedad estadunidense. La primera, es el conflicto abierto contra la Universidad de Harvard, desventajoso para Trump por representar el choque entre la Inteligencia Artificial de Trump y la Inteligencia Auténtica que se produce cotidianamente en la universidad con mayor prestigio académico de EU: <<Como exalumnos, estamos profundamente alarmados por los intentos imprudentes e ilegales del Gobierno de ejercer control sobre las funciones fundamentales de Harvard y sus instituciones de educación superior. Sin el debido proceso ni ninguna base legal reconocible, y con total desprecio por las libertades que la Constitución garantiza y las restricciones que impone, el Gobierno ha emprendido una campaña para desplegar todos los poderes a su disposición y perjudicar a Harvard>> (Primero en CNN: más de 12.000 exalumnos de Harvard se unen para apoyar la demanda de la universidad). La segunda, son las protestas populares que se acumulan contra su gobierno: (Anuncian más de 2.000 protestas en EE.UU. contra Trump). <<Los manifestantes exigieron el derrocamiento de Trump, comparando sus acciones con las de un rey y no con las de un presidente electo democráticamente>>. <<El Día del Desafío No Kings se ha organizado para rechazar el autoritarismo, la política de multimillonarios y la militarización de la democracia del país, según una declaración de los organizadores>>. (Protestas “No Kings” en EU; estos son los puntos clave de las manifestaciones contra Trump). La paradoja, terrible para Trump y su oligarquía, provino de la multimillonaria heredera de Walmart, Christy Walton, participante en las protestas enviando un mensaje claro: <<Somos el pueblo de los Estados Unidos de América. El honor, la dignidad y la integridad de nuestro país no están en venta. Nuestro gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo>>. (La heredera de Walmart participó personalmente en las protestas). ¿Cuánta IA tendrá la postura de Walton? No se sabe. Por ahora, es el reto moral e intelectual más formidable que enfrentará la “clase media”: una multimillonaria que, en el marco de las protestas contra las políticas “reales” de Trump, asume ser parte del pueblo. La honestidad intelectual de sectores poblacionales que defienden a la clase dominante, sin ser parte de ella, queda puesta a prueba.

Lo artificial de la inteligencia de Trump deviene de su proverbial soberbia. Convertir la celebración de los 250 años del Ejército -U.S.ARMY- en una fiesta por su cumpleaños 79, acabó por exhibir su personalidad política y fines en el cargo: dilapidar el erario al gastar 45 millones de dólares en un desfile militar; mostrar músculo a los manifestantes en su contra con el que será su argumento más contundente; y, hacer saber -con el anunciador- que el desfile militar tuvo patrocinadores privados: <<Agradecemos especialmente a nuestro patrocinador Lockheed Martin>>. (La Jornada: El cumpleaños del comandante en jefe). Un hecho nuevo aparece relevante. Las presiones políticas y sociales han hecho retroceder a Trump en las redadas, por una razón que parecía obvia: <<El gobierno de Estados Unidos dio marcha atrás. Las redadas masivas contra trabajadores migrantes, que habían desatado tensión en decenas de ciudades, han sido suspendidas temporalmente. La decisión se tomó tras semanas de presión social, fracturas internas y advertencias económicas desde sectores industriales que dependen, de forma estructural, de la mano de obra migrante. (EE. UU. suspende redadas contra migrantes en sectores clave por presión social y crisis económica). Contra el sano juicio, la IA parece aconsejar al magnate, no desactivar esas bombas, sino, sentarse en ellas. (Trump ordena reabrir cárcel de máxima seguridad de Alcatraz) (La Casa Blanca considera suspender el ‘habeas corpus’ en EU) (La Jornada: No soy abogado para saber si en EU aplica el debido proceso: Trump).

Por menos de esto, la derecha en México pondría el grito en el cielo. Y, no solo callan; claman por la intervención militar de EU.