Cacaxtla y lo maya

Desde que tuve conocimiento de Cacaxtla, en estado de Tlaxcala y su impresionante pintura mural, como muchos otros, me sentí poderosamente atraído por la idea de que existió alguna relación entre esta ciudad que floreció en el Epiclásico mesoamericano (650- 1000 dC) y la zona maya. Por supuesto, he de decir que no existen evidencias contundentes de esa relación como sí las encontramos en Teotihuacan y la zona maya en Guatemala en ciudades como Tikal y Kaminaljuyú, o en Copán en el actual Honduras. Ahí hay referencias a señores teotihuacanos que habrían tenido relaciones de poder con esos espacios tan lejanos. De hecho, a raíz de un estudio realizado en 2018 con la tecnología láser denominada Lidar en la región petenera de Guatemala, realizado por la fundación para el Patriminio Cultural y Natural Maya (PACUNAM) y National Geographic, se descubrió un barrio teotihuacano en la ciudad de Tikal, que al parecer cumplía con funciones diplomáticas. Según un reportaje escrito por Carme Mayans y publicado en diciembre de 2021 en el portal de la revista National Geographic, en “la parte sur de Tikal, donde los mapas indicaban que había una simple colina, el LIDAR reveló la existencia de un gran patio cerrado, bordeado de edificios más pequeños, con una pirámide que se alzaba en su lado este y que formaba parte de un barrio antiguo. Cuando los arqueólogos examinaron estas nuevas imágenes notaron que el diseño de este espacio se parecía, en una versión bastante más reducida, a la ciudadela de Teotihuacán, donde se alza la Pirámide de la Serpiente Emplumada, un grandioso edificio que consta de seis niveles”. Esto, más o menos ochenta años antes de que un señor teotihuacano aparentemente conquistara e iniciara una dinastía teotihuacana en la ciudad maya. “El 16 de enero de 378 d.C. (continúa el reportaje), la historia de Tikal iba a cambiar para siempre. Ese día, llegaron unos extranjeros a la ciudad y murió el rey de Tikal, Gran Garra de Jaguar. Poco después, el hijo del rey conquistador, Búho Lanzadardos (Átlatl Cauac), llamado Nariz de Rizo (Yax Nuun Ayiin), se convertiría en el nuevo gobernante de Tikal”. Como se ha sugerido, esos extranjeros provenían de Teotihuacan. Algo similar encontramos en la “Ciudad de los Dioses” pues según reportó el INAH en 2018, hay evidencia ya de presencia maya en la ciudad del altiplano central mexicano: “Uno de los más reveladores hallazgos se dio en 2016, cuando se rescataron más de 500 fragmentos de pintura mural en la parte septentrional del montículo norte, muchos de los cuales destacan por poseer estilo maya. Esos pedazos fueron recuperados de una gruesa capa de relleno de 50 cm de espesor, por lo que el mural debió estar expuesto durante una época de auge y fue destruido intencionalmente hacia las últimas etapas de la ciudad. (…) Sugiyama (Saburo), quien ha trabajado los últimos 38 años en Teotihuacan, indica que el descubrimiento previo en la Pirámide de la Luna de individuos sacrificados acompañados de pendientes de piedra verde de estilo maya, apuntaba a la relación de ambas culturas, pero los restos de pintura mural de la Plaza de las Columnas ‘nos permite afirmar la presencia de las élites mayas en Teotihuacan, y que ésta no fue periódica y con fines rituales, sino permanente. Es probable que los artistas que hicieron estos murales, y los funcionarios mayas de más alto rango político, habitaran en un edificio al norte de dicho montículo’”. Estos hallazgos recientes nos llevan a repensar mucho de lo que se ha dicho con respecto al pasado mesoamericano y a aventurar nuevas perspectivas no sólo sobre su historia, sino sobre las aproximaciones que debemos realizar para su conocimiento. Ya no basta con realizar estudios centrados en determinadas ciudades, sino que es necesario abrir la mirada y explorar las posibles relaciones establecidas entre estos grupos. Como sea, el caso de Cacaxtla es emblemático pues sugiere relaciones posteriores a la caída de Teotihuacan, pero no cuenta con las evidencias materiales que se citan en ambos casos que he referido con anterioridad.

No obstante, como reveló la Gaceta de la UNAM en un reportaje de Isela Alvarado publicado en abril de este año, “investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) reportaron que en 90 por ciento de la arquitectura y pintura mural en lugares específicos de Cacaxtla se utilizó el zapal, un sistema de medición reportado, hasta la fecha, únicamente en el área Puuc de la zona maya y en Chichén Itzá”. El estudio, encabezado por la investigadora del Instituto Geneviève Lucet, contribuye de manera importante para el establecimiento de la relación entre la zona maya y esta importante ciudad del valle Puebla- Tlaxcala. Continúa el reportaje de la Gaceta de la UNAM: “Los hallazgos –publicados en las revistas Latin American Antiquity en 2007 y en Ancient Mesoamerica de la Universidad de Cambridge en 2020– demostraron que el zapal no sólo se registra en la arquitectura, sino también en las medidas generales de los murales, lo que indica que los pintores y constructores compartían el mismo marco de referencia. ‘No me atrevería a decir que este descubrimiento refuerza la idea de influencia maya en las culturas del Altiplano, se requieren de más estudios para afirmarlo. Qué tal si el zapal surgió aquí y se propagó al sur de México, no lo sabemos con certeza; por el momento, sólo podemos hablar de una coincidencia en el sistema de medición en ambas zonas y su diferencia con importantes ciudades del altiplano’”. Hace ya varios años, en 2010, en el marco del Congreso Internacional de Mayistas que se llevó a cabo ese año en la UNAM, pregunté al Investigador Ernesto Vargas Pacheco sobre la posibilidad de que la influencia maya en Cacaxtla podría estar relacionada con los mayas chontales que habitaban la zona de la Chontalpa, lugar donde se ubica la importante provincia de Acalán- Tixchel. Vargas Pacheco, como muchos otros arqueólogos, se mostró cauto al contestarme pues sería muy difícil aventurar una respuesta afirmativa a semejante idea, pero reconoció que, en principio, no sería algo descabellado. Dicha región, al sur de Campeche, ha sido caracterizada como un espacio donde convergieron numerosas culturas y hasta origen de otras. Según afirma Ernesto Vargas en su libro “Itzamkanac y Acalan. Tiempos de crisis anticipando el futuro”, el “sur de Campeche es de gran importancia para la entidad en particular y para la península de Yucatán, Guatemala y el centro de México, dado que los itzaes, cocomes, xiues, canules, dicen venir de esa región, lo mismo que los quiches y cakchiqueles de Guatemala. El centro de México también tiene mucho que ver con la zona, pues se habla de la presencia tanto de olmecas xicalancas como toltecas en dicho lugar”. Podría aventurarse que ese ir y venir de culturas, mercancías y cosmovisiones, no se hubiera dado exclusivamente en el periodo Postclásico, sino que, como lo hemos comentado, podría tener verificativo en momentos anteriores en el Clásico e incluso en el Preclásico.

Sugiero para añadir elementos a este complejo rompecabezas, los interesantes trabajos publicados en el libro “Cacaxtla” de la colección “La Pintura Mural Prehispánica en México”, volúmen V (2015 en su versión electrónica), editado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente el capítulo “La iconografía de Cacaxtla bajo la influencia maya: identidad, procedencia y datación” de Christophe Helmke y Jesper Nielsen, investigadores del Instituto para Estudios Transculturales y Regionales de la Universidad de Copenhague. “Desde el descubrimiento de los impresionantes murales de Cacaxtla en 1975 -afirman los autores-, éstos han sido vistos por la comunidad académica como influidos por cánones de convenciones artísticas e iconográficas mayas (…). Desde el punto de vista de la iconografía maya es indudable que existen cualidades, aun cuando éstas sean difíciles de precisar y definir claramente, sobre la ejecución, composición y línea de los murales que los ata a las prácticas contemporáneas del área maya. Enfatizar las cualidades mayas de los murales en gran medida disminuye las características únicas de las imágenes de Cacaxtla, las cuales claramente contienen algo más, algo que exhibe sus propias y únicas características de un sincretismo energético. Mientras que la iconografía exhibe una mezcla de características, entre los textos glíficos encontramos representantes de una tradición diferente del México central, que tiene raíces en el Teotihuacán del periodo Clásico (ca. 200-550 d.C.). Sin embargo, los parecidos mayas en las imágenes necesitan una explicación, en especial la ejecución de objetos y entidades sobrenaturales que son tomadas de la iconografía maya del periodo Clásico (250-950 d.C.)”. En efecto, los autores se centran en elementos iconográficos dentro de las pinturas y los comparan con imágenes y símbolos que vemos en numerosas ciudades mayas. Algo similar encontramos en el texto “El mural de La Batalla de Cacaxtla. Nuevas aproximaciones” de María Teresa Uriarte Castañeda y Erik Velásquez García del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que, sustentados en un concienzudo análisis, encuentran relaciones iconográficas con la zona maya, en especial en las representaciones de personajes con atributos de arácnido (alacrán) en el denominado Templo de Venus: “De las representaciones que hay en la zona maya que pueden resultar interesantes para las propuestas que haremos respecto al Templo de Venus y a los murales del Edificio B, está la de una banca del grupo de Las Sepulturas, en Copán, que conjuga la presencia de la deidad solar con los dioses de Venus y de la Luna. La entidad que simboliza el planeta es el dios del maíz, que lleva una cola de escorpión. Este edificio está fechado en el siglo VIII de nuestra era”. A lo largo de todo el texto, realizan comparaciones de este tipo con las que se va hilvanando la posibilidad del contacto, de la influencia. No se trata de averiguar si los mayas conquistaron la zona del altiplano central o viceversa, como tanto se ha intentado demostrar en las asombrosas semejanzas artísticas y arquitectónicas que hay entre ciudades tan importantes como Tula y Chichén Itzá -sin evidencia clara de conquista o invasión de un lado o de otro-. De lo que se trata es de ofrecer elementos para comprender los posibles procesos de interrelación regional que pudieran haber tenido ejes y tiempos diversos. De igual manera, contribuir a la construcción de una historia mesoamericana que, gracias a estos estudios y a las nuevas interpretaciones, se muestra cada vez más compleja e interesante y requiere nuevas perspectivas, definiciones y discusiones. El tiempo dirá.

- Anuncio -