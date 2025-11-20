Por fin pude ver la cinta “Batman Azteca: Choque de imperios” (2025) de Juan José Meza-León. Desde que apareció en cartelera, varios estudiantes y exalumnos míos pidieron mi opinión sobre la cinta, por lo que dedicaré esta entrega a ella y lo haré desde diversos puntos de vista. Por un lado, como producto cinematográfico; por el otro, en un sentido netamente histórico; finalmente, hablaré de sus repercusiones políticas en el presente. Como película, bueno, he de decir que me parece un interesante ejercicio por abordar un tema espinoso que es la conquista de Tenochtitlan desde el enfoque del emblemático personaje de DC Comics. De hecho, me topé hace años una imagen del traje del hombre murciélago con supuestos grabados prehispánicos que pretendidamente era la imagen de Camazotz, deidad murciélago maya vinculada al inframundo. Por supuesto, la imagen es apócrifa y no guarda ninguna relación con la entidad a la que se refiere. No obstante, la fotografía resultaba sugerente y la idea misma de que existiera una deidad murciélago seguro atrajo la mirada de Meza- León para la realización de la cinta animada. La idea de colocar los personajes del comic en ese acontecimiento histórico nos llevará necesariamente a errores históricos claros, por lo que no debemos preocuparnos demasiado por ello. Además, tendería, como ocurrió al final, a plantear una historia maniquea, donde existen los buenos (los conquistados) y los malos (los conquistadores). De esta imprecisión histórica me ocuparé más adelante. Sólo baste decir que el diseño de personajes, a mi parecer, tiende a quedar demasiado forzado al tratar de empatar a como dé lugar a los diferentes personajes del comic con los históricos. Y, que conste, me pareció sumamente divertido que Hernán Cortés fuera “Dos Caras”, cosa sumamente apropiada cuando vemos la forma en que se nos ha presentado al extremeño: lo mismo como conquistador, sangriento, gandalla, perverso, que como civilizador, estadista, letrado, inteligente más allá de la norma, Hidalgo. Volveré más adelante sobre este punto. La animación me parece hasta cierto punto pertinente, pero lo que destacaría es el esfuerzo por dotar con diseños e imágenes que correspondieran a los de las pinturas, esculturas y arquitectura mexicas en Tenochtitlan. Afortunadamente no resultó ser un galimatías visual como el que vemos en la cinta “El camino hacia el Dorado” (2000) de Dreamworks, donde lo mexica convive de manera improbable con lo maya, lo inca y otros inventos. Hay cierta consistencia, lo que se agradece. He de decir que siempre he disfrutado la peculiar historia de Batman, personaje atormentado por sus trágicas pérdidas, caracterizado por algunos como vigilante y justiciero, pero con claros tintes de sociopatía y psicopatía. Conserva algunas semejanzas con los personajes que persigue. ¿Vemos eso en este Batman mexica? No precisamente, lo que hace que, para mi gusto, pierda mucho del personaje original. ¿Merece la pena verla? Bueno, lo dejo a su propio juicio, pues estoy seguro de que el morbo que ha causado hará que de todas maneras la vea un nutrido público.

En cuanto al aspecto histórico, bueno, he de decir que, si alguien del ámbito docente quisiera ilustrar con esta cinta la Conquista de Tenochtitlan, se encontraría con una enorme cantidad de problemas para resolver, es decir, está tan llena de inexactitudes que difícilmente podría ser ocupada en ese sentido. Menos podría ser tomada como un producto de divulgación histórica, pues podría terminar tergiversando hechos y sustentando posturas maniqueas. Cabe aclarar en este punto que yo no creo en las exactitudes históricas y mucho menos en la objetividad de la Historia. Esta disciplina, como muchas otras de las Humanidades, es enteramente subjetiva, tanto en la elección de temas, como en el estudio e interpretación de fuentes. Por tanto, no creo que la Historia sea “una” y que sólo pueda y deba ser vista desde una perspectiva única -la occidental-; por el contrario, considero que lo que tenemos que buscar es comprender, a través de la multiplicidad de fuentes y de su complejidad, los intrincados procesos por los que transitan las diversas historias de los pueblos que se enfrentaron en las numerosas conquistas que se sucedieron después de que Cortés y sus secuaces pusieran pie en estas tierras. Las conquistas en las que participó Cortés, lo mismo que las que se fueron desgranando conforme se consolidaba la Colonia -sí, Colonia, además de Virreinato- son terriblemente enmarañadas, como he dicho, y no se trata de una lucha de buenos contra malos. “Mi propuesta -nos dice Federico Navarrete en su libro ¿Quién Conquistó México? (2015)- es que lo que llamamos conquista de México no es más que el inicio de largos procesos históricos que hoy continúan, de formas de mandar y de obedecer, de prácticas centenarias de colonialismo, racismo y discriminación, pero también de maneras tenaces de desobedecer y de imaginar y construir presentes y futuros diferentes.” Para él, la discusión de este tema es necesaria paracomprender nuestro presente y las relaciones que hemos establecido entre nosotros, pero atendiendo a su diversidad, a su complejidad, desmenuzando alianzas, liderazgos, triunfos y derrotas, lo mismo de mexicas, totonacos, tlaxcaltecas, mayas, huejotzincas, cholultecas, quauhquecholcas y el largo etcétera de comunidades que participaron en el auténtico drama escenificado en estos territorios. Seguir afirmando que Cortés y un puñado de españoles -casi como si habláramos de Leónidas y sus 300- conquistaron no sólo Tenochtitlan sino México entero, es ya una clara necedad e implica ignorar a los numerosos grupos que se le sumaron para gloria y usufructo propio. Pero negar las atrocidades atribuibles a los europeos lo mismo en las conquistas como en la colonización argumentando que los pueblos eran dueños de su propio destino, también resulta ingenuo. Hubo resistencias, hubo masacres, violaciones, vejaciones de todo tipo, no hay que negarlo. Tampoco voy a obviar el resultado del proceso de “modernización/ colonización” emprendido por Europa en el mundo, en general y en América en particular, que nos trajo expresiones bien modernas, como el racismo, el capitalismo y la extracción desmedida de los territorios colonizados; también la imposición a nivel social, pero también académico, de una sola epistemología, la europea, frente a las otras epistemologías existentes en nuestros territorios. De igual manera, la construcción de una historia universal centrada en Europa, medida de todas las cosas.

En este sentido, me ha resultado sumamente divertida la forma en que diversos grupos harto conservadores reaccionaron a la película. Como vemos en la nota sobre el lanzamiento del “trailer” de la película reportada en Infobae, una “de las opiniones más contundentes ha sido la compartida por un periodista español (recogida más adelante por la agencia Europa Press) que, en varios mensajes a través de la red social X, ha tildado la película de ‘basura infecta hispanofóbica que abraza las tesis pro británicas con el sello de Batman’. De este modo, para él la perspectiva de la película no hace sino alimentar la ‘campaña de propaganda’ iniciada por los rivales del Imperio español en el siglo XVI acerca de las ‘atrocidades cometidas por los españoles en América, Italia o Flandes’. Esta postura iría en la misma línea que la de algunos usuarios de origen latinoamericano, que han expresado la ‘conveniencia’ de crear un Batman de origen azteca. ‘¿Batman Navajo? ¿Batman Cherokee? Eso no, que los gringos no quieren ver cómo masacraron a los nativos’”. Desde esta postura, los europeos nos cobijaron con su sabiduría, sentido humano y con la única y verdadera fe que debemos abrazar todos, por eso es por lo que entrecomilla la palabra “atrocidades” y tilda de “basura infecta hispanofóbica” a la película. Y no, siento informarle a este personaje y a quien lo siga, que los europeos sí cometieron atrocidades, algunas más documentadas que otras. Para conocerlas, simplemente hay que meterse a los archivos y encontraremos evidencia de ello. De hecho, el mismo Cortés fue llamado a dar explicaciones por las diversas matanzas cometidas bajo su liderazgo, como la de Cholula o la del Templo Mayor, por gente como Fray Bartolomé de las Casas, entre otros. Juzgar al imperio español como un difusor de la verdad universal y de la luz del entendimiento, es una postura muy cómoda, pueril o claramente perniciosa, que busca ocultar el agreste colonialismo perpetrado por España, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Italia y muchos otros más, cometidos en América, Asia y África. La incomodidad que se manifiesta a partir de películas como esta proviene de la visión vertical que muchas y muchos personajes del autodenominado primer mundo, incluidos muchos miembros de las academias europeas y no pocos de las de Latinoamérica, que ven con desagrado que sus subordinados colonizados o sus connacionales “nacos” les salgan respondones. Molesta esta película en países como en España donde discursos nacionalistas imperiales de medio cachete son esgrimidos por las derechas y ultraderechas; molesta en México donde nuestras derechas y ultraderechas que deliran con su herencia europea ven que sus “santones” que nos trajeron “civilización” y nos sacaron de la “barbarie sacrificadora y antropófaga”, como Cortés o los Montejo, entre otros malandrines, quedan del asco, dibujados como villanos del espectro DC. Para colmo, le pega al discurso MAGA, racista y clasista, que se sustenta en su blanquitud y su tan meritocrática forma de ver la democracia de hoy. “Batman Azteca” es, pues, un Batman “naco”, “corriente”, del arrabal y el malevaje y les repatea que contribuya a que se retome la denominada “Leyenda Negra” en un producto que tendrá un éxito considerable. Invito a los Vox, a los Chafanegui, Verástegui, Milei, tíos Richi y demás hispanófilos racistas y clasistas, a que hagan su propia versión de la historia de la Conquista de Tenochtitlan poniendo a Cortés como el Capitán América, blanco, provida, del Yunque,homofóbico, transfóbico y piadoso; así de ñoño, así de falso.

