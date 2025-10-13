Vecinos de Totimehuacan casi linchan a trabajador de anexo por confusión; lo acusaron de intento de secuestro

Al menos una veintena de habitantes de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, en la capital poblana, retuvieron a un trabajador de un anexo de rehabilitación durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, luego de acusarlo de intentar secuestrar a un menor de edad.

De acuerdo con versiones oficiales, todo se trató de una confusión, ya que el trabajador, acompañado de otros dos empleados, había llegado en una camioneta tipo van para recoger a un joven con problemas de adicción, a solicitud de sus familiares, quienes le indicaron que esa noche el muchacho estaría caminando cerca de su domicilio en el barrio de San Juan.

Sin embargo, los empleados se equivocaron de persona y subieron a la camioneta a un menor de 17 años que no era el joven cuyo traslado había sido solicitado. Durante el intento de subirlo a la camioneta, el adolescente comenzó a gritar y pedir ayuda, lo que provocó que vecinos de la zona salieran de sus casas armados con palos y piedras.

Al escuchar los gritos y creyendo que se trataba de un intento de secuestro, unas 20 personas se abalanzaron contra los trabajadores. Ante la turba, los tres empleados intentaron escapar; uno de ellos logró esconderse en un inmueble de la calle Rivera, mientras que los otros dos lograron huir del lugar.

El grupo enfurecido centró su atención en el trabajador que no consiguió escapar y prendió fuego a la camioneta en la que había llegado al barrio de San Juan. El altercado provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, alertados por otros vecinos que no participaron en la agresión.

Al sitio arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y efectivos del Ejército Mexicano, quienes iniciaron un diálogo con los pobladores, los cuales se negaban a entregar al trabajador argumentando que las autoridades lo liberarían sin consecuencias.

Fue hasta el amanecer del lunes cuando los elementos de seguridad lograron rescatar al hombre y retirarlo de la zona. En ese momento, el trabajador se identificó como integrante de “La Patrulla Espiritual”, un servicio de traslado en camionetas adaptadas que operan diversos anexos de rehabilitación inspirados en un creador de contenido de tiktok, quien inició este tipo de atenciones para personas en situación de calle y con adicciones en Tijuana, Baja California.

No obstante, las autoridades aclararon que el servicio que operó en Totimehuacan no pertenece directamente al proyecto que se popularizó en el norte del país, aunque funciona bajo un modelo similar.

Al cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas ni se ha confirmado si alguna de las partes presentó denuncia formal. Sin embargo, durante la entrevista con los agentes, el trabajador manifestó su intención de interponer una denuncia por los daños ocasionados a su vehículo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con estos hechos.

80 personas incendian pertenencias de hombres acusados de robo

De manera paralela, en el municipio de Tecamachalco se registró otro intento de linchamiento, luego de que alrededor de 80 personas intentaron atrapar a dos hombres acusados de haber robado una motocicleta.

De acuerdo con los reportes oficiales, habitantes del fraccionamiento El Vergel salieron de sus domicilios tras ser alertados por el presunto robo de una motocicleta. El vehículo habría sido trasladado hasta ese punto, a un domicilio del complejo habitacional, por dos hombres a quienes los vecinos señalaron como responsables.

Versiones extraoficiales indican que los dos señalados residen en el mismo domicilio, pero al ver a la población enardecida lograron huir. Esto no detuvo la furia de los habitantes, quienes prendieron fuego al patio de la casa, donde también recuperaron la motocicleta.

Por el incendio, otros vecinos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron bomberos del municipio y agentes de la Policía Municipal, quienes lograron extinguir el fuego.

Con base en el reporte recibido a los números de emergencia, las autoridades activaron el protocolo de linchamiento. Sin embargo, los pobladores no lograron retener a los señalados.

Una vez controlado el incendio, las autoridades acordonaron la zona y confirmaron que, aunque la motocicleta no contaba con reporte oficial de robo, no se había presentado aún una denuncia formal. El propietario del vehículo acudió al lugar y acreditó su propiedad con documentos oficiales.

Al cierre de esta edición, no se ha informado si la autoridad ministerial ya inició una investigación ni si los residentes del domicilio afectado, el cual no presentó daños estructurales, pues el fuego se concentró en el patio, ya regresaron a la vivienda.

