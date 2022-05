Ubican a Puebla como la sexta entidad con el peor Índice de Estado de Derecho

Ausencia de límites al poder gubernamental, escaso respeto a los derechos fundamentales y deficiente acceso a la justicia penal, ubicaron a Puebla como el sexto estado del país con el Índice del Estado de Derecho más bajo.

Los resultados de la medición, correspondiente al periodo 2021-2022 fueron presentados este martes por la organización internacional World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP), por sus siglas en inglés).

La medición estableció una escala de 0 a 1, en donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Ningún estado llega a una calificación idónea; de hecho, la puntuación más alta corresponde a Querétaro con 0.49 puntos.

Puebla alcanzó 0.37 puntos, que fue la sexta calificación más baja después de la que registraron el estado de México, la Ciudad de México y Quintana Roo, que registraron 0.36 puntos cada una, así como Morelos, con 0.35 y Guerrero, con 0.34.

En la anterior edición de la medición, correspondiente al periodo 2020-2021, la entidad alcanzó 0.35 puntos que fue la segunda calificación más baja en el país, después de la que reportó Quintana Roo, con 0.34 puntos.

El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual debe respetar los derechos humanos y aplicarse de forma equitativa, justa y eficiente.

El Índice se centra en resultados e impactos de políticas públicas, por ejemplo, si las personas tienen acceso a tribunales, o si la delincuencia se controla de manera efectiva. Se construye a partir de datos primarios, basados en encuestas a población general y a especialistas, así como en estadísticas oficiales.

De los 8 rubros que analiza la medición, Puebla tuvo los puntajes más bajos a nivel nacional en “límites al poder gubernamental” debido a que ni el Poder Legislativo ni el Judicial son contrapesos eficaces y no hay sanciones al abuso de poder.

Destaca también el rubro de “derechos fundamentales”, pues la organización detectó que hay poco respeto por la libertad religiosa, a los derechos laborales, a la vida y a la seguridad así como a los procesos legales.

La “justicia penal” es otro de los factores que provocaron una baja calificación para el estado pues las investigaciones penales son poco eficientes, la impartición de justicia es poco eficaz, no se respetan los derechos de las víctimas, no hay una justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción, además de que no hay un sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos.