Suma más de tres años sin sentencia el presunto feminicida de la activista Monserrat Zacatelco; su familia es víctima de amenazas

Han pasado tres años y medio sin que la familia de la activista Monserrat Zacatelco Meléndez, víctima de feminicidio en marzo de 2021, tenga justicia para ella, por el contrario, actualmente son víctimas de amenazas por parte de Braulio Marcelino N. conocido como “El Marce”, quien es el supuesto culpable del crimen.

Matilde Meléndez Arenas, madre de Monserrat, acusó que intentó presentar una denuncia en contra de la madre de “El Marce”, debido a que en cada audiencia que ha tenido del proceso penal que se sigue en contra de ese sujeto, la mujer le dice que su hijo va a salir de prisión y que va a terminar con su vida, pero las autoridades le indicaron que no pueden hacer nada hasta que haya una agresión física.

“En cada audiencia que hay ella –la madre de Braulio Marcelino N. –, me dice que me va a matar, que su hijo va a salir de prisión y que me va a matar. A mí me han amenazado, pero a mí no me van a callar hasta que se le haga justicia a mi hija, es lo único que quiero, es lo único que pido”, dijo, en entrevista.

La tarde del 12 de marzo de 2021, una denuncia de maltrato animal llevó a Monserrat a una vecindad del barrio de Xonaca en la capital de Puebla, en donde se topó con sujetos que terminaron con su vida.

Monserrat Zacatelco era una apasionada defensora de los animales y por varios años se dedicó a su defensa, por lo que no dudó en atender la denuncia que recibió.

En ese sitio, la mujer, que entonces tenía 32 años de edad, fue agredida, presuntamente por más de un sujeto, quienes finalmente terminaron con su vida y después dejaron abandonado su cadáver en un parque de la zona, el cual fue hallado con huellas de violencia y con una soga en el cuello.

El 18 de marzo de 2021, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a “El Marce” por golpear a su entonces pareja sentimental, y actualmente está preso acusado del delito de violencia familiar y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La madre de la víctima dijo que los abogados que han atendido su caso, no la defendieron adecuadamente e incluso algunos de ellos se fueron con sus pruebas. Actualmente no cuenta con un jurista que la defienda y está a la espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE) le asigne uno de oficio.

Señaló que teme que el hombre alcance su libertad pues uno de los testimonios de que habría privado de la vida a su hija, corresponde a la concubina del sujeto y existe la posibilidad de que ya no quiera declarar en su contra por temor a ser nuevamente agredida.

Otros testigos de lo que ocurrió el 12 de marzo de 2021 en la vecindad en cuestión son familiares de “El Marce”, incluso, se sabe que ayudaron al hombre a borrar huellas del crimen, por lo que tampoco declararán en su contra.

A la fecha, la madre de Monserrat está a la espera de la siguiente audiencia del caso, la cual estaba prevista para el pasado 18 de agosto pero fue pospuesta, probablemente, para el mes de septiembre.