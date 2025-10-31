Trabajadores hallan a una mujer sin vida en un motel de Bosques de Manzanilla

La madrugada de este viernes, trabajadores del área de limpieza del Motel Manzanilla, ubicado en la colonia Bosques de Manzanilla de la capital poblana, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer que, hasta el momento, no ha sido identificada.

Ante el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a la habitación donde fue localizado el cuerpo, luego de que agentes de la Policía Municipal y paramédicos confirmaran el deceso.

Aunque la víctima permanece en calidad de desconocida, su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de esclarecer las causas de su muerte e intentar determinar su identidad.

De acuerdo con los trabajadores que realizaron el hallazgo, la recepción del motel registró la llegada de la mujer, de entre 35 y 40 años de edad, durante la noche del jueves. En ese momento se le observó sola; sin embargo, las autoridades ministeriales revisarán los registros de las cámaras de seguridad para verificar esta versión.

Durante la mañana del viernes, el personal de limpieza intentó ingresar a la habitación para cambiar las sábanas y comenzar con sus labores, pero la puerta permanecía cerrada con llave.

Tras llamar en repetidas ocasiones y no obtener respuesta, decidieron abrir con una segunda llave de emergencia, encontrando a la mujer recostada sobre la cama. Intentaron auxiliarla, pero ya no presentaba signos vitales.

Aunque algunos medios de comunicación han señalado que la causa del fallecimiento podría estar relacionada con una sobredosis, la FGE aún no cuenta con los resultados de los estudios forenses que permitan confirmar o descartar esta hipótesis.

Además, los trabajadores que descubrieron el cuerpo refirieron que la víctima presentaba hematomas visibles, por lo que estos posibles signos de violencia también serán analizados por especialistas del Semefo.

Cabe recordar que hace dos semanas fue localizada otra mujer sin vida dentro de un carrito de supermercado en el Barrio del Carmen, a unas cuadras de las instalaciones centrales de la FGE.

En ese caso, la necropsia determinó que la causa de muerte fue estrangulamiento. Sin embargo, el cuerpo permanece en el anfiteatro sin ser reclamado por familiares o conocidos, por lo que tampoco ha sido identificado.

Hasta ahora, las autoridades no han reportado coincidencias entre las características físicas y edad aproximada de ambas víctimas con alguna persona reportada como desaparecida.