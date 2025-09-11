Jueves, septiembre 11, 2025
Sujetos amarran a empleados del estacionamiento del Centro de Convenciones y huyen con 100 mil pesos

El atraco tiene similitudes con el robo reciente en una farmacia de Los Héroes

Dos hombres irrumpieron en las oficinas del Centro de Convenciones, sometieron y amarraron a los trabajadores para robar 100 mil pesos.
Isaí Pérez Guarneros

Dos hombres con el rostro cubierto irrumpieron en las oficinas del estacionamiento del Centro de Convenciones, sobre el bulevar Héroes del 5 de Mayo, donde sometieron y amarraron a los trabajadores para apoderarse de 100 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 13 horas del miércoles, cuando los sujetos, armados y con capuchas, forzaron la cerradura de acceso para ingresar al inmueble.

Ya en el interior, encañonaron a los empleados y les exigieron la entrega de todo el dinero en su posesión. Ante la negativa inicial, los delincuentes los sometieron y los ataron de pies y manos para evitar que se movieran, mientras uno de ellos registraba el lugar hasta localizar el efectivo.

Tras apoderarse del botín, los agresores huyeron con rumbo desconocido. Fue hasta varios minutos después cuando las víctimas lograron liberarse y pidieron auxilio a través de los servicios de emergencia.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla acudieron al sitio, acompañados por paramédicos que valoraron a los trabajadores. Ninguno requirió traslado hospitalario.

La Policía municipal desplegó un operativo de búsqueda en la zona, pero al cierre de esta edición no se ha informado sobre detenciones.

Este atraco guarda similitudes con el robo ocurrido el pasado sábado en la farmacia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la 115 C Oriente, segunda sección de la colonia Los Héroes. 

 

En aquel caso, dos hombres armados también amarraron a empleados y a un médico con vendas para inmovilizarlos mientras saqueaban el local.

El botín en esa ocasión ascendió a 5 mil pesos en efectivo de la caja registradora, además de dos teléfonos móviles, una cámara de seguridad y un vehículo Seat Ibiza color azul metálico, modelo 2018.

Hasta ahora, las autoridades no han logrado ubicar a los responsables ni recuperar el automóvil sustraído, y tampoco han confirmado si ambos asaltos, que comparten un modus operandi similar, están vinculados entre sí.

