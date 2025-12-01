SSP detecta presunta red de funcionarios municipales vinculada al robo de carga en autopistas del estado

Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública, informó este lunes que se ha detectado una presunta red de colusión entre autoridades de distintos municipios dedicada al robo de transporte de carga, luego de que se localizó maquinaria con reporte de robo en predios pertenecientes a funcionarios vinculados con varios ayuntamientos.

Debido a la secrecía de las indagatorias, Sánchez González precisó que, por ahora, no dará a conocer los municipios involucrados hasta que las carpetas de investigación estén plenamente consolidadas. No obstante, señaló que la red tendría una operación de larga data, pues en uno de los predios fue hallada incluso una patrulla policial perteneciente a un ayuntamiento del periodo 2018-2021.

El funcionario explicó que los hallazgos derivaron de investigaciones emprendidas por la propia SSP a partir de trabajos de inteligencia orientados a atender los constantes asaltos a transportistas de carga en diversas carreteras del estado.

“Encontramos maquinaria robada al interior de patios vinculados a domicilios de personas que trabajan en algunos municipios. Encontramos una patrulla del trienio 2018 a 2021”, declaró el secretario ante medios de comunicación tras concluir su participación en el Foro de Seguridad en la Reserva Atlixcáyotl.

Profundizando en lo que puede hacerse público, Sánchez González subrayó que esta presunta colusión de funcionarios municipales coincide con el incremento de asaltos a transportistas de carga en las carreteras que atraviesan el territorio estatal.

Ante esta posible red, el titular de la SSP destacó que la institución ya colabora con la Fiscalía General del Estado (FGE) para complementar las investigaciones y avanzar hacia su judicialización.

Solo entonces, dijo, la administración estatal dará a conocer los nombres de los gobiernos municipales implicados, así como el grado de penetración de las bandas criminales en las administraciones locales.

Cabe recordar que este fin de semana se registró un enfrentamiento entre presuntos grupos criminales dedicados al robo de transporte de carga en la carretera Tehuacán-Puebla, a la altura de Tepeaca, que dejó un hombre muerto y dos heridos.

A este hecho se suma que hace dos semanas ocurrió otro enfrentamiento, esta vez entre un grupo de presuntas autodefensas que, según investigaciones estatales y federales, estarían vinculadas con “El Bukanas”, y una célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Atzitzintla, en los límites con el municipio veracruzano de Mariano Escobedo. El saldo fue de cinco hombres muertos.

Estos hechos adquieren relevancia porque el grupo presuntamente ligado a “El Bukanas” ha mantenido operaciones de robo de transporte de carga a lo largo de la autopista Puebla-Orizaba, una de las vialidades donde, de acuerdo con transportistas, se ha registrado un incremento de asaltos contra el gremio.