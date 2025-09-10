Miércoles, septiembre 10, 2025
Sociedad civil exige respeto a la fe católica en la Pinacoteca por la exposición “Del barrio, lógicas maricas”

Dania Corona Muñoz

Integrantes de la sociedad civil ingresaron esta mañana a las instalaciones de la Pinacoteca del Estado de Tlaxcala para solicitar la cancelación de la exposición “Del barrio, lógicas maricas”. La acción estuvo acompañada de la entrega de más de 5 mil 300 firmas dirigidas al gobierno estatal.

Los manifestantes argumentaron que la muestra resulta ofensiva para la fe católica y reclamaron respeto a la libertad religiosa, al considerar que la exposición promovía un discurso contrario a sus creencias.

Consulta más en: Inauguran arte, identidad y resistencia en la exposición “Del barrio, lógicas maricas” en la Pinacoteca

De acuerdo con los inconformes, las obras exhibidas fueron financiadas con recursos públicos, lo que generó mayor molestia entre los participantes de la protesta. En su opinión, el dinero del erario no debe destinarse a proyectos que vulneren valores espirituales y convicciones religiosas.

Por lo que solicitaron que las piezas en cuestión sean retiradas este mismo día de la Pinacoteca estatal. En su posicionamiento, los activistas pidieron que el gobierno de Tlaxcala emita una disculpa pública a la comunidad católica por lo que consideran un agravio a lo “más sagrado de su fe”.

También, exigieron que se garantice que no se volverán a organizar exposiciones similares dentro de recintos culturales oficiales, con el fin de evitar nuevas confrontaciones.

Además, expresaron que la cultura no puede construirse desde la provocación ni la ofensa, sino desde el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica entre sectores de la población.

Subrayaron que su reclamo no busca censurar el arte, sino marcar límites claros en torno al uso de espacios públicos y a la utilización de recursos del Estado en proyectos que dividan a la sociedad.

La entrega de firmas fue presentada como una muestra de rechazo ciudadano, con la intención de dejar constancia del desacuerdo frente a lo ocurrido en la Pinacoteca.

Finalmente, los inconformes reiteraron que su demanda central es el respeto a la fe católica, al tiempo que reiteraron su disposición al diálogo, siempre que este se construya desde la mutua consideración y no desde el agravio.

Te puede interesar: CATÓLICOS, EL 85 POR CIENTO DE TLAXCALTECAS

 

