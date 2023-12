Siguen en omisión 30 ayuntamientos al no aceptar recomendación de la CEDH sobre separos municipales: Ordoñez

Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó que todavía 30 ayuntamientos son omisos al no aceptar la Recomendación General emitida por este órgano en 2022 sobre los centros de Detención Preventiva municipales, mientras que el resto ha avanzado en el cumplimiento de las encomiendas.

Se podría decir que en cuestiones de estancia, estos espacios “han ido mejorando” y en la mayoría se han capacitado los elementos de seguridad pública, tanto por parte de la Comisión como por otras instituciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pues así lo han acreditado, subrayó.

Incluso -refirió-, han tenido capacitaciones desde el ámbito privado, pero de lo que se trata es que ese tipo de formación sea constante, ya que el personal entra y sale, es decir, hay un cambio y por ello siempre se debe buscar un buen desempeño de sus funciones.

“Sí hemos avanzado un poco, dentro de la capacitación, en el tema del trato a adolescentes en conflictos con la ley, porque no tenían este tipo de conocimiento acreditado, y en eso vamos”, acentuó la ombudsperson.

Sin embargo, remarcó que tras la emisión de la Recomendación General de la CEDH a los 60 municipios del estado hace dos años, sobre las áreas de prevención o separos en cada uno de estos, la mitad fue omiso y los 30 restantes la aceptaron.

En el caso de aquellos que la admitieron “empezaron a hacer mejoras, a capacitarse y demás, y le dimos seguimiento” al cumplimiento de las observaciones realizadas, indicó la presidenta de este órgano autónomo.

Comentó que posteriormente se realizó una segunda evaluación en la que se puede verificar cuáles ayuntamientos cumplieron y en qué avanzaron de acuerdo a las recomendaciones realizadas para mejorar en sus áreas de prevención.

“Todos avanzaron pero los 30 que fueron omisos por no admitir la recomendación, siguen siendo omisos” en este rubro, lo cual “no quiere decir que no hayan hecho algo, pero a nosotros no nos han informado nada” en absoluto, resaltó la funcionaria.