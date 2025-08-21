Sujetos armados y a bordo de una motocicleta asaltan Oxxo de la colonia Naciones Unidas

Trabajadores de una tienda Oxxo, ubicada en la 74 Poniente esquina con calle Ginebra, en la colonia Naciones Unidas de la capital poblana, denunciaron que durante la madrugada de este jueves dos hombres armados a bordo de una motocicleta irrumpieron en el establecimiento y sustrajeron dinero en efectivo, además de diversa mercancía, incluidos teléfonos móviles.

De acuerdo con el testimonio de los empleados, al momento del atraco la tienda permanecía cerrada y ellos se encontraban en la bodega. Fue entonces cuando escucharon el estruendo provocado por los cristales rotos de la puerta de acceso. Ante el temor de ser agredidos, decidieron ocultarse en el baño, desde donde escucharon cómo los asaltantes saqueaban el lugar.

El robo habría durado apenas unos minutos, según lo que alcanzaron a percibir. No obstante, los trabajadores permanecieron en el sanitario hasta asegurarse de que ya no se escuchaban ruidos en el interior.

Posteriormente, se comunicaron con los servicios de emergencia a través del 911. El reporte fue atendido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, quienes acudieron al establecimiento.

Al llegar, confirmaron que en la entrada se encontraban esparcidos los vidrios rotos de la puerta. Hasta el cierre de esta edición no se ha precisado el monto de lo sustraído ni si los afectados formalizaron la denuncia correspondiente.

Por su parte, los policías municipales implementaron recorridos en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables, aunque no se reportaron detenciones. La reconstrucción de los hechos se logró gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento, testimonios de vecinos y la declaración de los empleados.

Hasta ahora, la tienda de conveniencia permanece cerrada con las cortinas metálicas abajo.

Roban mercancía valuada en 10 mil pesos de Vips en Las Ánimas

En otro hecho registrado la madrugada del jueves, el encargado del restaurante Vips, ubicado en el bulevar Atlixco y la diagonal Benito Juárez, en la zona de Las Ánimas, denunció que un grupo de personas ingresó al lugar tras forzar la chapa de la puerta principal.

Al realizar la inspección, constató que fueron sustraídos productos de las áreas de dulcería, regalos y juguetes. Además, las cajas registradoras estaban forzadas y vacías.

El encargado dio aviso a los servicios de emergencia y presentó la denuncia correspondiente, en la que se estableció que las pérdidas ascienden a 10 mil pesos.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), en los primeros siete meses del año se han registrado al menos 2 mil 69 robos a negocios, de los cuales mil 230 fueron cometidos con violencia.

Esto significa que, en promedio, se contabilizan cinco robos diarios a comercios perpetrados con violencia en la entidad.