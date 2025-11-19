Retardan el acceso a la justicia a Estefani N.; su feminicida logra amparo mientras familiares son revictimizados, reprochan organizaciones

El Colectivo Mujer y Utopía (CMU) y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) demandaron a las autoridades jurisdiccionales garantizar el debido proceso en casos de feminicidio para evitar la revictimización y el retardo en el acceso a la justicia, como ocurre en el de Estefani N.

- Anuncio -

Estas asociaciones realizaron un pronunciamiento y se sumaron al llamado de familiares de Estefani N., por considerar que han sido revictimizados al instruir que debe efectuarse la reposición de una etapa del juicio.

Recordaron que en 2024, luego de casi tres años de que esas personas se enfrentaron a un proceso penal por el feminicidio de Estefani, se obtuvo que el Poder Judicial emitiera una sentencia de 64 años y dos meses de prisión.

Sin embargo, mencionaron que en octubre del presente año se notificó a la familia la resolución para reponer el proceso de la etapa de juicio oral, como respuesta al amparo presentado por la defensa del presunto feminicida, la cual argumentó la supuesta violación al debido proceso al no cumplirse lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a los tiempos entre las audiencias, ya que en este caso se excedieron los 10 días hábiles.

“En México han persistido prácticas institucionales que violan el debido proceso, a pesar de que desde la sociedad civil y quienes acompañamos a las familias víctimas de feminicidio, nos hemos pronunciado para que las autoridades garanticen el cumplimiento de los tiempos establecidos para el desahogo de las audiencias”, manifestaron.

- Advertisement -

Sin embargo -acentuaron-, esto no siempre se cumple, “propiciando que el proceso dure años”. Agregó que “las malas prácticas” de las autoridades en las que se ordena la reposición de un proceso, implica “años de impactos y acumulación de daños para las víctimas”.

Resaltaron que esas acciones también evidencian las deudas institucionales para garantizar a las víctimas de feminicidio el acceso a la justicia, la no revictimización, la reparación integral del daño y la garantía de la no repetición.