Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Retardan el acceso a la justicia a Estefani N.; su feminicida logra amparo mientras familiares son revictimizados, reprochan organizaciones

Colectivos feministas demandaron a las autoridades garantizar el debido proceso en casos de feminicidio para evitar la revictimización.
Guadalupe de La Luz Degante

El Colectivo Mujer y Utopía (CMU) y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) demandaron a las autoridades jurisdiccionales garantizar el debido proceso  en casos de feminicidio para evitar la revictimización y el retardo en el acceso a la justicia, como ocurre en el de Estefani N.

- Anuncio -

Estas asociaciones realizaron un pronunciamiento y se sumaron al llamado de familiares de Estefani N., por considerar que han sido revictimizados al instruir que debe efectuarse la  reposición de una etapa del juicio.

Recordaron que en 2024, luego de casi tres años de que esas personas se enfrentaron a un proceso penal por el feminicidio de Estefani, se obtuvo que el Poder Judicial emitiera una sentencia de 64 años y dos meses de prisión.

Sin embargo, mencionaron que en octubre del presente año se notificó a la familia la resolución para reponer el proceso de la etapa de juicio oral, como respuesta al amparo presentado por la defensa del presunto feminicida, la cual argumentó la supuesta violación al debido proceso al no cumplirse lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a los tiempos entre las audiencias, ya que en este caso se excedieron los 10 días hábiles.

“En México han persistido prácticas institucionales que violan el debido proceso, a pesar de que desde la sociedad civil y quienes acompañamos a las familias víctimas de feminicidio, nos hemos pronunciado para que las autoridades garanticen el cumplimiento de los tiempos establecidos para el desahogo de las audiencias”, manifestaron.

- Advertisement -

Sin embargo -acentuaron-, esto no siempre se cumple, “propiciando que el proceso dure años”. Agregó que “las malas prácticas” de las autoridades en las que se ordena la reposición de un proceso, implica “años de impactos y acumulación de daños para las víctimas”.

Resaltaron que esas acciones también evidencian las deudas institucionales para garantizar a las víctimas de feminicidio el acceso a la justicia, la no revictimización, la reparación integral del daño y la garantía de la no repetición.

“Nos pronunciamos para que las autoridades garanticen la debida diligencia en todo momento en los casos de feminicidio y la prontitud en los procesos que no le signifiquen la acumulación de daños emocionales, físicos, económicos, laborales, familiares y sociales”, expresaron.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Juez le advirtió a Irene Olea que no puede salir del estado de Puebla

Fermín Alejandro García -
La exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, finalmente pisó un juzgado para responder sobre la responsabilidad que tuvo en la detención ilegal,...
00:01:42

Tres años después del feminicidio de Cecilia Monzón, López Zavala es sentenciado a 6 años de prisión por violencia familiar

Isaí Pérez Guarneros -
Tres años después de que Cecilia Monzón fuera asesinada, y tras haber denunciado en vida a Javier López Zavala por violencia familiar sin recibir...

Aumentó 40 por ciento número de carpetas de investigación por delitos cometidos contra mujeres en el primer trimestre, respecto del mismo periodo de 2024

Guadalupe de La Luz Degante -
Durante el primer trimestre del año, por presuntos delitos cometidos contra mujeres en el estado se iniciaron 49 carpetas de investigación, lo que representa...

Más noticias

Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder...

Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

La Jornada -
Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia...

Sedatu restituyó 9 mil hectáreas este año a pueblos originarios

La Jornada -
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó ayer que este año restituyó 9 mil hectáreas a pueblos originarios como parte de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025