Restos humanos localizados en Tilapa corresponden a Víctor Regalado, reportado como desaparecido

Autoridades ministeriales informaron que los restos humanos localizados la mañana del martes en la inspectoría de San Pedro, perteneciente al municipio de Tilapa, corresponden a Víctor Regalado Ruiz, de 27 años, quien había sido reportado como desaparecido un día antes por sus familiares.

De acuerdo con los análisis forenses, los indicios hallados coinciden con las características del joven; sin embargo, su cuerpo completo aún no ha sido localizado, ya que en la bolsa encontrada únicamente estaban su cabeza y ambos brazos. Ante esta situación, continúan las labores de búsqueda para recuperar el resto del cuerpo.

En este sentido, los familiares de la víctima ya fueron notificados para que acudan a las instalaciones del anfiteatro regional y concluyan el proceso de identificación plena. Respecto a las investigaciones, se ha establecido que el pasado lunes, alrededor de las 19 horas, el joven fue visto por última vez cuando salía de su domicilio.

De acuerdo con el reporte de sus familiares, Víctor Regalado abordó una camioneta verde, aunque no pudieron precisar con quién se fue. Horas más tarde, alrededor de las 23 horas, dos hombres a bordo de una motocicleta abandonaron una bolsa de basura con restos humanos cerca del viejo molino, específicamente en las inmediaciones de las calles Aarón Merino y Josefa Ortiz, según testimonios recabados por las autoridades.

Fue hasta la mañana del día siguiente que vecinos de la zona confirmaron que al interior de la bolsa se encontraban restos humanos. Tras el traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), peritos criminalistas determinaron que coincidían con el reporte de desaparición, particularmente por los tatuajes visibles en las extremidades de la víctima.

Al respecto, las autoridades ministeriales investigan el caso como un posible ajuste de cuentas entre bandas delictivas, ya que junto a los restos fue hallada una cartulina con un mensaje escrito a mano en el que se amenaza a una célula criminal que opera en la región.

Encuentran cadáver de un hombre de 40 años al sur de la capital

En otros hechos recientes, esta tarde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años en la colonia Minerales Guadalupe del Sur, en la capital poblana. El cuerpo presentaba heridas en el rostro y espuma en la boca, por lo que las autoridades esperan los resultados de la necropsia de ley para determinar la causa de su muerte.

Al cierre de esta edición, la identidad de la víctima permanece bajo reserva ministerial, aunque familiares del hombre acudieron al sitio para su posible reconocimiento mientras personal forense realizaba las labores de recolección de indicios y el posterior traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

En este sentido, las autoridades ministeriales aún no han iniciado una carpeta de investigación, ya que las características del hallazgo no han permitido establecer si se trató de un homicidio. A un costado del cuerpo se localizó maquinaria pesada, por lo que no se descarta que el deceso pudiera estar relacionado con un accidente.