Reaparece fuga en ducto de hidrocarburo previamente dañado por deslaves en la autopista Pachuca–Tuxpan, a la altura de Jalpan

Una nueva fuga de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó el cierre total de la autopista Pachuca–Tuxpan por más de seis horas, entre las 23 horas del miércoles y las 5:30 de la mañana de este jueves, a la altura del municipio de Jalpan y la comunidad de El Tepetate.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurrió en la misma zona donde personal de Pemex había sellado previamente tres fugas ocasionadas por deslaves derivados de las lluvias intensas que afectaron la Sierra Norte y Nororiental la semana pasada. Debido al nuevo escape, el tránsito vehicular fue nuevamente suspendido en su totalidad.

Al cierre de esta edición, personal de seguridad física de Pemex, así como integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), permanecen en el lugar para supervisar que los sellados aplicados durante la madrugada resistan la presión del ducto.

Versiones extraoficiales señalan que la causa del nuevo rompimiento aún no ha sido determinada, y se indaga si el daño reciente pudo haber sido provocado por una toma clandestina, ya que en la misma zona se han registrado incidencias similares en ocasiones anteriores.

Desde las 23:20 horas, elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, el Ejército Mexicano y la Semar desplegaron labores de inspección y control para prevenir riesgos de intoxicación o una posible explosión.

Cerca de las 5:30 horas concluyeron los trabajos de sellado; sin embargo, las fuerzas de seguridad mantienen vigilancia en la zona. Aunque la circulación ya fue reanudada, las autoridades recomendaron utilizar como vía alterna el ramal de la autopista México–Tuxpan, como medida preventiva.

