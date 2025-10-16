Jueves, octubre 16, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Reaparece fuga en ducto de hidrocarburo previamente dañado por deslaves en la autopista Pachuca–Tuxpan, a la altura de Jalpan

Una nueva fuga de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos provocó el cierre total de la autopista Pachuca–Tuxpan.
Isaí Pérez Guarneros

Una nueva fuga de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó el cierre total de la autopista Pachuca–Tuxpan por más de seis horas, entre las 23 horas del miércoles y las 5:30 de la mañana de este jueves, a la altura del municipio de Jalpan y la comunidad de El Tepetate.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurrió en la misma zona donde personal de Pemex había sellado previamente tres fugas ocasionadas por deslaves derivados de las lluvias intensas que afectaron la Sierra Norte y Nororiental la semana pasada. Debido al nuevo escape, el tránsito vehicular fue nuevamente suspendido en su totalidad.

Leer también: FGR cierra cuatro gasolineras Gema y Oktan y centros de huachicol fiscal en la zona metropolitana

Al cierre de esta edición, personal de seguridad física de Pemex, así como integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), permanecen en el lugar para supervisar que los sellados aplicados durante la madrugada resistan la presión del ducto.

Versiones extraoficiales señalan que la causa del nuevo rompimiento aún no ha sido determinada, y se indaga si el daño reciente pudo haber sido provocado por una toma clandestina, ya que en la misma zona se han registrado incidencias similares en ocasiones anteriores.

Te recomendamos: Localizan otra toma clandestina en un parque industrial, ahora en Chachapa

Desde las 23:20 horas, elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, el Ejército Mexicano y la Semar desplegaron labores de inspección y control para prevenir riesgos de intoxicación o una posible explosión.

Cerca de las 5:30 horas concluyeron los trabajos de sellado; sin embargo, las fuerzas de seguridad mantienen vigilancia en la zona. Aunque la circulación ya fue reanudada, las autoridades recomendaron utilizar como vía alterna el ramal de la autopista México–Tuxpan, como medida preventiva.

Leer más: Detectan en un centro de reciclaje de Finsa una toma clandestina de robo de combustible

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Niveles de CO2 alcanzaron su nivel más alto jamás registrado, revela informe

La Jornada -
Ginebra. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron su nivel más alto jamás registrado, lo que podría aumentar el calentamiento del...
Internacional

Autoriza Trump a la CIA intervenir en Venezuela

La Jornada -
Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó ayer que dio autorización a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Cuatro meses más tardará la construcción de casas para víctimas de la explosión ocurrida en 2021 en Xochimehuacan

Patricia Méndez -
Cuatro meses más tardará la construcción de las nueve casas para las familias cuyas viviendas fueron afectadas por la explosión de una toma clandestina...
00:02:33

Sheinbaum presenta estrategia integral para sanear finanzas de Pemex

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), con la...

En Huauchinango inspeccionan gasolinera donde fue detenido camión con 21 mil litros de huachicol

Martín Hernández Alcántara -
Fuerzas castrenses y policíacas de Puebla realizan desde las primeras horas de este martes una inspección a una gasolinera de Huauchinango, ubicada en la...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025