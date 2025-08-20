Productores afectados por exceso de humedad recibirán pago del seguro en la segunda quincena de septiembre, afirma la SIA

En la segunda quincena del próximo mes de septiembre, la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) pagará el seguro a productores que reportaron daños en sus cultivos por exceso de humedad, afirmó Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA).

Dijo que este día la SIA envió a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado la requisición del recurso para indemnizar a campesinos que sembraron en una superficie ubicada en humedales o en zonas inundadas en la región sur de la entidad, básicamente.

Repasó que los principales cultivos dañados son de maíz, avena y cebada, por lo que “a más tardar”, entre el 15 y 30 de septiembre serán entregados los cheques respectivos a quienes hicieron el reporte sobre siniestros y que cumplieron con los requisitos y todo el proceso.

Al respecto, Héctor Suárez Vázquez, jefe del Departamento de Contingencias Climatológicas de la SIA, detalló que fueron supervisadas mil hectáreas con aviso de afectación por parte de productores, de las cuales, algunas tuvieron pérdida total y otras parcial.

Pero puntualizó que el monto del pago dependerá del dictamen que la aseguradora elaborará, en función de los resultados de la evaluación en el área donde se verificaron los impactos de las precipitaciones pluviales.

Recordó que la SIA contrató en Banorte el seguro agrícola por un importe de 31 millones de pesos, para proteger 120 mil hectáreas y los cultivos de maíz, haba, frijol, avena, cebada y trigo, en cerca de 35 municipios, contra los efectos de sequía, granizo, exceso de humedad, lluvias torrenciales, heladas y falta de piso para cosechar.

En entrevista colectiva, subrayó se va a evaluar la cosecha hasta el final del ciclo agrícola, a fin de determinar el rango de la pérdida, ya sea parcial o total; así como la superficie afectada por unidad de riesgo, con el propósito de precisar el monto de indemnización, de acuerdo a los lineamientos que establecen un pago de mil 500 pesos por hectárea.

El funcionario subrayó que la SIA también puso a disposición de agricultores perjudicados en sus siembras, un volumen de 120 toneladas de semilla, para entregar 120 kilos por cada hectárea. Sin embargo, dijo que falta realizar un corte para definir el número de personas que fueron apoyados y de las que acudieron a recoger el producto, ya que apenas el sábado pasado cerraron las bodegas.