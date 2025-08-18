Presencia de la CEDH será más coordinada para rastrear oportunamente circunstancias como las denunciadas contra el Cereso de Tlaxcala: Ordóñez

Derivado de la denuncia realizada por una Persona Privada de la Libertad (PPL) en un penal de Tlaxcala, la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) “es más coordinada” para llevar un rastreo oportuno de todas estas circunstancias y efectuar un trabajo “más cercano” con internos.

Así lo sostuvo, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la CEDH, en torno a los señalamientos recientes de una PPL, mediante un video en el que expone presuntos actos de corrupción y abusos de poder en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la capital del estado.

En este sentido, la ombudsperson manifestó que de manera formal solamente cuenta con este expediente de queja, ya que hasta ahora no ha recibido más quejas formales sobre una situación similar, pues hay otros casos pero por asuntos diferentes.

“Nuestro trabajo se ha ido potencializando más en presencia en los centros de Reinsercición”, con la participación de las visitadurías para dialogar con las personas privadas de la libertad, citó.

Afirmó que la CEDH tiene previsto otro tipo de actuaciones e intervenciones durante jornadas diarias en los centros penitenciarios, a los que la Comisión también acude en respuesta a las llamadas telefónicas, ya que al interior hay una línea gratuita para comunicarse con este organismo y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En este sentido, abundó que se revisa que esos teléfonos funcionen adecuadamente. “Pero ahora, a razón de esto, nuestra presencia es más coordinada para llevar un rastreo oportuno de todas estas circunstancias”, subrayó la ombudsperson.

En cuanto al caso del interno que denunció supuestas irregularidades, mencionó que están” corriendo los términos de los informes, ya tenemos unos informes que se solicitaron de manera inmediata, cuando recibimos la queja se hizo la intervención de manera inmediata”.

Aseguró que la CEDH ha efectuado la investigación directa, tanto en el Centro de Reinserción como familiares de esa persona privada de la libertad, por lo que el proceso sigue su rumbo, pues también se dictaron medidas cautelares para las dependencias involucradas.

“A las víctimas indirectas se les está dando el acompañamiento tanto social como jurídico, en cuanto a las denuncias y procedimientos que se han instaurado”, por lo que se les vincula con quien corresponda.

Recalcó que a partir de este caso, la CEDH realiza un trabajo más cercano con las PPL, “no necesariamente que nos vean como que vamos a recibir quejas y nos ven, a veces, con el temor de que cuando se sepa que hay una queja haya alguna represalia por parte de la autoridad”.

Expuso que ahora se busca “un acercamiento desde el ámbito social” y lograr una comunicación “más cercana” tanto con las PPL como con sus familiares que están afuera, a través de distintas formas, como los talleres de convocatorias, “donde nuestra presencia va a ser más notoria para que haya esa facilidad si tienen algo que decirnos”.

Pero realzó que si las personas no dicen qué es lo que viven en los penales, “en apariencia todo está bien”. Asimismo, puntualizó que la CEDH realizaba ordinariamente varias visitas institucionales mediante un grupo multidisplinario que brindaba atención jurídica, psicológica, médica o social, como parte del Programa Penitenciario.

Comentó que hubo un momento en que las PPL solicitaron entrevistas de manera constante y que al paso del tiempo disminuyeron, por lo que ya “eran muy pocas o muy específicas”.

Respondió que en ese momento no tenía el dato sobre el número de quejas relativas a los centros penitenciarios, pero que son “pocas las que tenemos”.

Sí ha habido quejas -indicó-, muchas de ellas se han solucionado con la intervención oportuna; hay quejas en contra del Consejo Técnico que es el que toma decisiones para las visitas o en caso de alguna sanción disciplinaria.

Ordóñez Brasdefer recordó que se han emitido recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en torno a los Cereso y que “sí las han cumplido”, pues en su mayoría han sido acciones muy específicas para la prevención de violación de derechos humanos y la no repetición, mediante capacitación a personal y a las PPL.