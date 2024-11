Por el momento, Higuera descarta renunciar a la FGE para competir por ser ministro de la SCJN

Al señalar que busca convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por razones “institucionales”, Gilberto Higuera Bernal dijo que, por ahora, no tiene contemplado renunciar a la Fiscalía General del Estado (FGE) aunque no descartó hacerlo más adelante.

Señaló que su prioridad más próxima es la presentación de su reporte de labores, el próximo 12 de diciembre ante el Pleno del Congreso del estado.

“El proceso es un ejemplo de auténtica democratización de los poderes públicos y en particular de uno de los poderes que no parecía estar dotado de esta característica constitucional (…) considero que puedo contribuir no solo a mejorar sino a innovar el sistema de justicia mexicano”, dijo al abordar el tema en su conferencia de prensa de este jueves.

Higuera se dijo dispuesto a acatar las reglas que la convocatoria para elegir ministros del máximo tribunal del país, en junio próximo, así como al dictamen que se emita sobre la procedencia de su registro. Asimismo, dijo que, en caso de conseguir el cargo, actuará a pegado a la ley.

“De acceder a este importante cargo, desde ahora puedo decirles que me conduciré con apego absoluto a la ley, con rectitud incuestionable y procuraré hacerlo con probidad”, remarcó.

Higuera puntualizó que la convocatoria no requiere que se separe del cargo de fiscal General del Estado, por lo que no es una decisión que ya haya tomado, entre otros aspectos, porque dijo que se encuentra en la preparación de la presentación de su informe de labores, el próximo 12 de diciembre ante el Pleno del Poder Legislativo local.

Recordó que, en una primera etapa, la convocatoria establece que el próximo 15 de diciembre los comités den a conocer la lista de personas que aprobaron los requisitos y que pasarán a la siguiente etapa de revisión a fin de que sean considerados en las elecciones de junio de 2025.

“Asumiré la decisión que mejor corresponda para el estado de Puebla no para mí, la decisión mía es participar para ayudar en aquella función tan importante que es la justicia federal (…) yo no soy político, soy un profesional de la justicia, así me considero y así he tratado de hacerlo, voy a participar, por supuesto, respetando lo que los órganos establezcan”, abundó.

En ese sentido, Higuera agradeció el respaldo que algunos sectores le han externado, por ejemplo, el del senador priísta y ex dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina.