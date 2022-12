Es poco el incremento al presupuesto al campo tlaxcalteca, considera el CAP ; ve panorama adverso

José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), consideró que el incremento de aproximadamente 35 millones de pesos a la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) “es poco”, por lo que esos recursos deben ser aplicados para la indemnización de campesinos afectados en sus cultivos por fenómenos climatológicos.

Puntualizó que en el CAP “seguimos viendo un panorama adverso para el campo, a pesar de todo lo planteado y logrado, y lo es más para los campesinos por su condición de no tener más que los ingresos obtenidos de lo que producen”.

Manifestó que debe haber un interés más profundo por parte de los funcionarios hacia este sector y que deben concentrarse en atenderlo sin distracción, pues “veo que están como esperando la forma de cómo saltar a otro” cargo.

- Anuncio -

Pero afirmó que la Cuarta Transformación “no le ha fallado al campo”, pues en 2022 se aumentó 100 millones de pesos al gasto de la SIA, lo cual atribuyó a que el CAP logró sensibilizar a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros al presentarle una propuesta, por lo que esa cantidad fue una aportación “muy importante”.

Dijo que para 2023 las organizaciones propusieron un monto de mil 331 millones de pesos, pero solamente hay un crecimiento de alrededor de 35 millones, de ahí que confió en que sean usados en un Seguro Catastrófico integral para atender esta necesidad.

“Porque es lo más grave, el cambio climático, es lo que no va a poder prever todo la gente del campo que está dando su mejor esfuerzo; en esta etapa ya muchos están levantando lo poco que hay, están levantando maíz, zacate, y ya se preparan para barbechar la tierra en enero y sembrar en marzo”.

- Anuncio. -

Reiteró que es importante preservar los maíces criollos y que por ello el CAP propone su rescate “porque conforme va avanzando el cambio climático se van a ir extinguiendo algunas especies, tal vez si no cuidamos el ‘azul’, el ‘rojo’, el de ixtenco, se pueden eliminar estas variedades, no solo por la falta de atención de los funcionarios”.

Juárez Torres insistió en que la inversión de mil 331 millones es la que puede “ayudar bien al campo” si se aplica correctamente, pues el incremento que se aprobó “es poco”, pero que los trabajos para la transición en la coordinación de esta confederación impidió “nos entumió” para dialogar con los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

- Anuncio.. -

Recalcó la relevancia de la representación popular, pues “el hecho de que le den una constancia de mayoría los diputados, no les da un título de maestría o doctorado para que conozcan el campo y muchos no lo conocen, están felices con su dieta que les dan y que tienen garantizada tres años, no saben cuándo se siembra, qué plagas hay, no lo entienden, ni los que han repetido el cargo”.

En cuanto al señalamiento de algunas organizaciones campesinas integrantes del CAP hacia el titular de la SIA, Rafael de la Peña Bernal, de quien piden la destitución, coincidió en que falta que conozca más al sector, “lo vemos todavía muy en la oficina, como burócrata, lo vamos a invitar a caminar a las parcelas para que las conozca”.

Recordó que en las pasadas administraciones había funcionarios “que no se querían ensuciar las botas ni la camisa”, por lo que a Rafael de la Peña le solicitarán que le diga a la gobernadora “que realmente lo que pedimos es justo y necesario, que él no diga que estamos soñando”

En torno a los mil millones de pesos que se asignaron este año al campo tlaxcalteca, tanto con aportación local como federal, reiteró que este importe “lo deben sacar solamente del presupuesto del gobierno estatal”.

José Isabel Juárez Torres, presentó un informe de trabajo ante medios de comunicación, en el kiosco del zócalo de la capital del estado, previo a concluir su cargo al frente del CAP. Estuvo acompañado por Marcial Gress Roldán, dirigente de la Unión General Obrero, Campesina, Popular A.C (Ugocp); por Valentin Garzón Martínez, del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (Consucc), y por Sergio Sarmiento, de la Confederación Agrarista Mexicana (CAM) y coordinador electo de esta confederación de organizaciones.