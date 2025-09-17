Miércoles, septiembre 17, 2025
Personal de la CBA clausura simbólicamente las instalaciones; acusan a la nueva titular de amenazar con despidos

Dania Corona Muñoz

El personal de la Coordinación de Bienestar Animal (CBA) de Tlaxcala, respaldado por la organización Denuncia Maltrato Animal Tlaxcala (Dematlx), denunció sentirse amenazado por la nueva titular de la dependencia, Lesdy Liliana Chávez Cota, quien asumió el cargo hace apenas 15 días.

Consulta más en: Lesdy Liliana Chávez Cota asume titularidad de la Coordinación de Bienestar Animal

Como medida de protesta, el personal realizó un cierre simbólico de las instalaciones, pero sin suspender totalmente la atención, conscientes de que no pueden desatender a los animales que dependen del servicio.

 En entrevista, el representante de Dematlx, Agustín Sarmiento señaló que Chávez Cota, de formación abogada y sin experiencia en el movimiento animalista, ha adoptado una actitud de hostigamiento hacia los trabajadores.

“Ella no tiene conocimiento del movimiento animalista, de todo lo que se hace y además tiene una actitud prepotente”, declaró.

Sarmiento explicó que la llegada de la nueva funcionaria ha significado la ruptura de acuerdos internos que garantizaban el buen funcionamiento del área, en especial en el servicio veterinario de urgencias. “Ya desconoció acuerdos y empezó a querer amenazar con sacar gente de la plantilla laboral, principalmente a veterinarios”, denunció.

Los trabajadores consideran que esta situación pone en riesgo la operatividad de la Coordinación, pues sin médicos veterinarios el servicio quedaría desprotegido. “Imagínate que corra a los veterinarios, si ese es el espíritu de la Coordinación de atender médicamente a los animalitos”, enfatizó.

Aunque hasta el momento no se ha registrado ningún despido formal, los trabajadores aseguran que ya existen advertencias de recorte de personal. “Oficialmente no ha despedido a nadie, pero sí ya amenazó con hacerlo”, precisó el representante de Dematlx.

El riesgo, advierte, es que los ciudadanos lleguen con una urgencia y no encuentren atención. “Corre el riesgo de que la Coordinación sea inoperante. Imagínate que llegues con tu animalito y no haya nadie que lo atienda”, expresó.

Actualmente, en la CBA laboran entre 25 y 30 trabajadores, incluyendo médicos veterinarios y personal administrativo. A pesar de las tensiones, los empleados continúan brindando servicio en casos de urgencia, con un horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas, en Santa María Texcalac.

Frente a esta situación, los trabajadores buscan abrir un canal de comunicación con la gobernadora Lorena Cuéllar, para que los escuche y presentar sus puntos de vista.

El objetivo no es necesariamente la remoción de la actual coordinadora, aclaró, sino garantizar que se respeten los acuerdos previos que sostienen la operación del área y que se respeten los acuerdos, “porque al final ella no tiene ni idea de lo que se hace en la Coordinación”, puntualizó.

En los próximos días, los trabajadores esperan respuesta a su solicitud de audiencia y reiteraron que su prioridad es mantener en funcionamiento los servicios veterinarios en beneficio de la población y los animales del estado.

Te puede interesar: OCPA pide al gobierno estatal evitar que Coordinación de Bienestar Animal sea un “elefante blanco”

