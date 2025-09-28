Domingo, septiembre 28, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Organización pro vida demanda a diputados no aprobar despenalización del aborto; realiza campaña frente al Congreso y coincide con actividad de feministas

Organización pro vida demanda a diputados no aprobar despenalización del aborto; realiza campaña frente al Congreso y coincide con actividad de feministas
Organización pro vida demanda a diputados no aprobar despenalización del aborto; realiza campaña frente al Congreso y coincide con actividad de feministas
Guadalupe de La Luz Degante

Con un llamado a todos los gobernantes y legisladores para que se pronuncien a favor de la vida y la familia, integrantes de la organización civil 40 Días por la Vida Tlaxcala, rechazaron la despenalización del aborto.  

- Anuncio -

A partir del 24 de septiembre hasta el 2 de noviembre próximo, miembros de esta agrupación efectúan una campaña pacífica a favor de la vida en diferentes entidades del país, a través de la cual realiza oración continua y ayuno durante 12 horas.

Frente a Palacio Legislativo, en la capital del estado, mujeres adheridas a esta organización, se presentaron con mantas en las que plasmaron una imagen de la virgen de Guadalupe y plasmaron que “Tlaxcala es provida” y “rezamos por ti y tu bebé”.

Te puede interesar: Sociedad civil exige respeto a la fe católica en la Pinacoteca por la exposición “Del barrio, lógicas maricas”

- Advertisement -

Cantaron y oraron. Por momentos se arrodillaron e intentaron imponerse frente a las y los jóvenes participantes en la actividad informativa y de exigencia que activistas y académicas feministas efectuaron sobre el aborto legal, seguro y gratuito.  

Una de las integrantes de 40 Días por la Vida respondió que la interrupción del embarazo no debe ser permitido en ningún caso, ya sea por violación o voluntariamente, pues “toda vida vale”.  Asimismo, instó a las organizaciones civiles pro aborto “que no se dejen influenciar por el dinero porque esto es a nivel global, es una batalla cultural donde hay dinero de por medio, está el poder”.

Expuso que el aborto “es condenado por dios, es un pecado grave” y que las mujeres que se someten a esta práctica son afectadas en su salud, ya que corren el riesgo de perder la vida.

- Advertisement -

Remarcó que “mucha gente está favor de la vida” y que en el caso de este estado “más de 80 por ciento” de la población es católica, además, “es tierra de mártires, de la virgen de Ocotlán, de San Miguel Arcángel; es cuna de la nación”.

Por esto, enfatizó que en esta asociación “no queremos que se apruebe el aborto, le pedimos a nuestros legisladores que apoyen la cultura de la vida y no la cultura de la muerte”.

Expresó: “Nosotras defendemos la vida de los bebés no nacidos, estamos a favor de la vida desde el momento de la concepción, como lo dice la misma Constitución Política mexicana, en el artículo 1”.

Consulta más en: La despenalización del aborto en Tlaxcala no avanza por desinterés de los diputados: Noya

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Colectivos demandan derogación del delito de aborto tras un año de reforma

Efraín Núñez -
A un año de la despenalización del aborto voluntario en Puebla hasta las 12 semanas de gestación, distintas activistas y colectivos insistieron en la...

La despenalización del aborto en Tlaxcala no avanza por desinterés de los diputados: Noya

Juan Luis Cruz Pérez -
La activista y defensora de los derechos humanos, María Haydee Noya Cortes pidió al Poder Legislativo retomar la discusión sobre la despenalización del aborto...

Por tercera vez católicos pretenden linchar a cristianos en Atzizihuacan

Martín Hernández Alcántara -
La tarde noche de ayer en Atzizihuacan -municipio mixteco ubicado a 67 kilómetros de la capital de Puebla-, se perpetró el tercer intento de...

Más noticias

Telescopio Hubble capta galaxia desconcertante a 67 millones de años luz

La Jornada -
Madrid. Esta imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA muestra una galaxia difícil de categorizar. Se trata de NGC 2775, ubicada a 67...

La Luz del Mundo celebra en Barcelona su convención anual

La Jornada -
Madrid. La Luz del Mundo, una secta religiosa nacida en México y que tiene a su actual líder, Naasón Joaquín García, detenido en Nueva...

“Abrumadora” evasión fiscal de factureras: $1.4 billones

La Jornada -
El tamaño de la evasión fiscal en México es “abrumador”, pues se calcula que las llamadas empresas factureras –aquellas que emiten comprobantes por obras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025