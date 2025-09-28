Organización pro vida demanda a diputados no aprobar despenalización del aborto; realiza campaña frente al Congreso y coincide con actividad de feministas

Con un llamado a todos los gobernantes y legisladores para que se pronuncien a favor de la vida y la familia, integrantes de la organización civil 40 Días por la Vida Tlaxcala, rechazaron la despenalización del aborto.

A partir del 24 de septiembre hasta el 2 de noviembre próximo, miembros de esta agrupación efectúan una campaña pacífica a favor de la vida en diferentes entidades del país, a través de la cual realiza oración continua y ayuno durante 12 horas.

Frente a Palacio Legislativo, en la capital del estado, mujeres adheridas a esta organización, se presentaron con mantas en las que plasmaron una imagen de la virgen de Guadalupe y plasmaron que “Tlaxcala es provida” y “rezamos por ti y tu bebé”.

Cantaron y oraron. Por momentos se arrodillaron e intentaron imponerse frente a las y los jóvenes participantes en la actividad informativa y de exigencia que activistas y académicas feministas efectuaron sobre el aborto legal, seguro y gratuito.

Una de las integrantes de 40 Días por la Vida respondió que la interrupción del embarazo no debe ser permitido en ningún caso, ya sea por violación o voluntariamente, pues “toda vida vale”. Asimismo, instó a las organizaciones civiles pro aborto “que no se dejen influenciar por el dinero porque esto es a nivel global, es una batalla cultural donde hay dinero de por medio, está el poder”.

Expuso que el aborto “es condenado por dios, es un pecado grave” y que las mujeres que se someten a esta práctica son afectadas en su salud, ya que corren el riesgo de perder la vida.

Remarcó que “mucha gente está favor de la vida” y que en el caso de este estado “más de 80 por ciento” de la población es católica, además, “es tierra de mártires, de la virgen de Ocotlán, de San Miguel Arcángel; es cuna de la nación”.

Por esto, enfatizó que en esta asociación “no queremos que se apruebe el aborto, le pedimos a nuestros legisladores que apoyen la cultura de la vida y no la cultura de la muerte”.

Expresó: “Nosotras defendemos la vida de los bebés no nacidos, estamos a favor de la vida desde el momento de la concepción, como lo dice la misma Constitución Política mexicana, en el artículo 1”.

