Migrantes enfrentan mayor riesgo de trata y tráfico de personas, pese a que el flujo de este sector ha disminuido, advierte Asafam

Mientras por un lado el flujo migratorio en el estado de Tlaxcala ha disminuido alrededor de 63.2 por ciento en el presente año, por el otro han incrementado los riesgos de trata y de tráfico de personas en tránsito, advierte el Albergue La Sagrada Familia A.C (Asafam).

A través del documento denominado Memoria y Sistematización de la Experiencia del Asafam en la Atención, Protección y Acompañamiento de Personas Migrantes Refugiadas en Tlaxcala 2010-2025, elaborado a propósito de su 15 aniversario, expone la situación actual por la que atraviesa este sector.

En el apartado titulado “Menos pasos. Más muros: Contención, Vulnerabilidad y Compromiso Ético del Albergue la Sagrada Familia”, apunta que de enero a septiembre de este 2025 fueron atendidas 524 personas, debido “al endurecimiento de la política estadounidense y los retenes migratorios en la región”.

Esta cifra contrasta con su estadística del año pasado correspondiente al mismo periodo, cuando brindó asistencia a cerca de mil 426 personas, es decir, a unas 902 más, de ahí que habría una disminución de casi 63.2 por ciento.

Por tanto, en esta Memoria el Asafam resalta que a pesar de la reducción registrada mantuvo su labor humanitaria con alojamiento, alimentos, atención médica y apoyo jurídico” y precisa que en el lapso enero -agosto, de un total de 468 migrantes, 87 por ciento fueron de origen hondureño, seguido de población venezolana y guatemalteca.

En tanto, en el de enero a septiembre, de las 524 personas atendidas, 65.27 por ciento fueron hondureñas, 16.98 por ciento venezolanas y 5.92 por ciento guatemaltecas. “Se ofrecieron tres mil 315 raciones de comida y 238 atenciones médicas, además de canalizaciones hospitalarias”.

La mayoría de estas personas fueron adultos jóvenes y nada más el 5.15 por ciento fueron menores. Pero, el Asafam también identificó poblaciones vulnerables, como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y diversidad sexual, quienes fueron “canalizadas a instituciones aliadas por falta de infraestructura”.

El área jurídica brindó 545 servicios, incluidas 189 asesorías individuales, 41 talleres con 327 asistentes, acompañamiento a 2 1 víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos y apoyó en nueve retornos asistidos, enfatiza.

Acentúa que registró una solicitud formal de refugio; sin embargo, en salud mental, 299 personas, quienes representan 57 por ciento de la totalidad, recibieron atención mediante 68 talleres psicoeducativos, actividades recreativas, primeros auxilios psicológicos y apoyo sociolaboral y educativo.

A nivel organizativo, el Asafam “mantuvo su estructura resiliente, articulando alianzas con instituciones y redes de apoyo. Su enfoque ético combinó asistencia, defensa de derechos y acompañamiento humano, promoviendo también autocuidado y dignidad”.

Sostiene que a pesar de que la migración disminuyó, “el albergue reafirmó su papel como refugio ético y solidario, demostrando que, en medio de los muros y la contención, la hospitalidad y la justicia siguen caminando”.

Destaca que en 2025, México vive una crisis migratoria “marcada por la migración forzada, la militarización y la reducción de espacios humanitarios” y que los albergues enfrentan limitaciones severas, como “La 72”, en Tabasco; “Senda de Vida”, en Reynosa, Tamaulipas, y la Casa del Migrante en Ecatepec, estado de México, que redujeron su capacidad o cerraron por falta de recursos.

“En ciudades como México, Monterrey y Tapachula, miles de personas permanecen meses sin acceso a salud, educación o trabajo formal. La sociedad civil sigue siendo el principal sostén humanitario frente a la violencia y criminalización institucional”.

Cita que 58 por ciento de personas migrantes “sufrió delitos como secuestros y extorsiones, con especial vulnerabilidad en mujeres indígenas, afrodescendientes o con discapacidad, quienes enfrentaron violencia de género, institucional y estructural”.

Agrega que ha persistido la impunidad y la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva; asimismo, indica que el cambio en la titularidad del Instituto Nacional de Migración (INM), a la cual llegó Sergio Salomón Céspedes, “abre la posibilidad de replantear una política migratoria basada en derechos humanos”.

Remarca que las organizaciones civiles han exigido la eliminación de la detención migratoria, la adecuación al marco legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), políticas con enfoque de género e interseccionalidad y la creación de refugios seguros.