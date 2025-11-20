Meta de la Comuna de Puebla que en 2030 disminuyan un 50% los embarazos en niñas

La Comuna de Puebla dio paso a la creación de un grupo de trabajo que tiene como fin disminuir en un 50 por ciento la tasa de fecundidad en adolescentes de entre 15 y 19 años, y reducir en su totalidad los embarazos en niñas de 10 a 14 años para el año 2030.

De acuerdo con el decreto que de paso al nuevo organismo, según cifras reportadas en los Registros Administrativos proporcionados por el Sistema Nacional de Información en Salud con corte al tres de octubre de 2024, en el estado de Puebla ocurrieron un total de 461 en niñas de 10 a 14 años, y 11 mil 826 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años.

La situación se agrava al considerar que datos de la Secretaría de Salud apuntan a 30 casos en el país en los que la edad del padre es abismal en relación con los años de la madre. En el caso del municipio capitalino se identificó una mujer que quedó en cinta por un hombre de 82, es decir, 57 años más grande que ella.

Puedes consultar más en: Puebla, en el tercer lugar en embarazos infantiles en 2024, revela Ssa

De acuerdo con el acuerdo publicado en la gaceta municipal por parte del alcalde José Chedraui Budib, el objetivo del grupo se alineará con la estrategia nacional impulsada desde 2015 para erradicar en su totalidad los embarazos en niñas de 10 a 14 años y de reducir la tasa de fecundidad en las mujeres de entre 15 y 19 años.

“Se crea el comité sectorial denominado “Grupo municipal para la prevención del embarazo en adolescentes en el municipio de Puebla”, el cual fungirá como un órgano consultivo auxiliar del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, que tiene por objeto impulsar e implementar acciones que contribuyan a erradicar los nacimientos en niñas de diez a catorce años; así como reducir la fecundidad de las adolescentes de quince a diecinueve años; asimismo, coadyuvará en la detección, estudio, registro y atención de las necesidades relacionadas con la prevención del embarazo adolescente en el Municipio”, se indica en el documento.

Para ello, se indica en el documento, será necesario garantizar el acceso a servicios de salud integrales, incluyendo programas de salud mental, campañas sobre salud reproductiva y derechos sexuales, así como acciones efectivas para prevenir el embarazo no planificado, mediante la promoción de un programa integral de educación sexual, con pertinencia cultural, perspectiva de género, vinculación con escuelas y la participación activa de padres y docentes.

Se plantea, también, empoderar a las mujeres en los ámbitos político, económico, deportivo, cultural y social, así como fomentar los derechos sexuales y reproductivos, así como de salud y autocuidado para incentivar la prevención de embarazos infantiles y adolescentes en el municipio.

También puedes leer: Cada 15 días se detecta un embarazo infantil en Puebla: Fiscalía