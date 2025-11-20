Jueves, noviembre 20, 2025
Puebla

Meta de la Comuna de Puebla que en 2030 disminuyan un 50% los embarazos en niñas

Meta de la Comuna de Puebla que en 2030 disminuyan un 50% los embarazos en niñas
Meta de la Comuna de Puebla que en 2030 disminuyan un 50% los embarazos en niñas
Patricia Méndez

La Comuna de Puebla dio paso a la creación de un grupo de trabajo que tiene como fin disminuir en un 50 por ciento la tasa de fecundidad en adolescentes de entre 15 y 19 años, y reducir en su totalidad los embarazos en niñas de 10 a 14 años para el año 2030.

De acuerdo con el decreto que de paso al nuevo organismo, según cifras reportadas en los Registros Administrativos proporcionados por el Sistema Nacional de Información en Salud con corte al tres de octubre de 2024, en el estado de Puebla ocurrieron un total de 461 en niñas de 10 a 14 años, y 11 mil 826 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años.

La situación se agrava al considerar que datos de la Secretaría de Salud apuntan a 30 casos en el país en los que la edad del padre es abismal en relación con los años de la madre. En el caso del municipio capitalino se identificó una mujer que quedó en cinta por un hombre de 82, es decir, 57 años más grande que ella.

Puedes consultar más en: Puebla, en el tercer lugar en embarazos infantiles en 2024, revela Ssa

De acuerdo con el acuerdo publicado en la gaceta municipal por parte del alcalde José Chedraui Budib, el objetivo del grupo se alineará con la estrategia nacional impulsada desde 2015 para erradicar en su totalidad los embarazos en niñas de 10 a 14 años y de reducir la tasa de fecundidad en las mujeres de entre 15 y 19 años.

“Se crea el comité sectorial denominado “Grupo municipal para la prevención del embarazo en adolescentes en el municipio de Puebla”, el cual fungirá como un órgano consultivo auxiliar del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, que tiene por objeto impulsar e implementar acciones que contribuyan a erradicar los nacimientos en niñas de diez a catorce años; así como reducir la fecundidad de las adolescentes de quince a diecinueve años; asimismo, coadyuvará en la detección, estudio, registro y atención de las necesidades relacionadas con la prevención del embarazo adolescente en el Municipio”, se indica en el documento.

Para ello, se indica en el documento, será necesario garantizar el acceso a servicios de salud integrales, incluyendo programas de salud mental, campañas sobre salud reproductiva y derechos sexuales, así como acciones efectivas para prevenir el embarazo no planificado, mediante la promoción de un programa integral de educación sexual, con pertinencia cultural, perspectiva de género, vinculación con escuelas y la participación activa de padres y docentes.

Se plantea, también, empoderar a las mujeres en los ámbitos político, económico, deportivo, cultural y social, así como fomentar los derechos sexuales y reproductivos, así como de salud y autocuidado para incentivar la prevención de embarazos infantiles y adolescentes en el municipio.

También puedes leer: Cada 15 días se detecta un embarazo infantil en Puebla: Fiscalía

Temas

Más noticias

Nacional

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...
Internacional

Lluvias torrenciales en Vietnam han dejado 41 muertos y nueve desaparecidos

La Jornada -
Hanói. Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam provocaron al menos 41 muertos, informaron...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Proyectan duplicar becas para policías de Puebla en formación; recibirían 36 mil pesos

Patricia Méndez -
La Comuna de Puebla planea duplicar las becas de 18 mil pesos que se otorga a las personas que ingresan a la Academia de...

Remueve la Comuna una decena de casetas de comerciantes informales en San Alejandro y Ortopedia

Patricia Méndez -
Por lo menos 10 casetas de comerciantes informales, fueron retiradas en días recientes, de las zonas de San Alejandro y Ortopedia, como parte de...

El mercado Independencia encabeza clausuras municipales en 2025

Patricia Méndez -
El mercado Independencia, asentado en el sur de Puebla, sobresalió como el centro de abasto con más locales clausurados a lo largo del año...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025