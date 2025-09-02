Martes, septiembre 2, 2025
Realizan manifestación en pro del líder comunitario Saúl N.; esperan que sea puesto en libertad este 4 de septiembre con revocación de sentencia en su contra

Guadalupe de La Luz Degante

En manifestación pacífica, familiares, abogados, pobladores y activistas se plantaron frente a Palacio de Gobierno de Tlaxcala para expresar que esperan la pronta liberación del líder comunitario Saúl N., pues confiaron en que será revocada la sentencia que lo incrimina del delito de homicidio calificado.  

A casi tres años de estar privado de su libertad al ser imputado del delito de homicidio calificado contra una persona que fue linchada por habitantes de San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan, en abril de 2022, cuando él fungía como presidente de comunidad, Saúl cumple una condena de 20 años de prisión, dictada en marzo de 2024.

Las y los manifestantes remarcaron que este líder comunitario es considerado un preso político y que el magistrado Francisco Ballesteros ha puntualizado  que en este caso se  ha violado el principio de presunción de inocencia, pues desde 2022 Saúl está privado de su libertad “de manera arbitraria”.

 Confiaron en que el próximo jueves 4 de septiembre haya una sentencia con sentido de revocación de la resolución dictada en segunda instancia en la que se le declaró culpable de homicidio calificado.

Si bien “el Tribunal de Enjuiciamiento lo condenó, pero nosotros presentamos un recurso de apelación” y el 23 de diciembre se promovió un amparo directo, pues de todas las pruebas existentes “no hay ni una sola, ni señalamiento de familiares de la persona que falleció, que haya señalado al señor Saúl”, enfatizaron.

Recalcaron la pasividad con la que intervinieron alrededor de 300 policías federales y estatales, el día del linchamiento, ya que esos elementos de seguridad nunca recibieron órdenes y “estuvieron prácticamente parados sin hacer nada”.

Por todo esto, la mañana de este martes arribaron a la capital tlaxcalteca para alzar la voz en apoyo a quien ha sido defensor del territorio de la montaña La Malinche y para demandar su inmediata libertad el jueves próximo para que retorne a su pueblo donde es esperado por familiares y amigos.

Anticiparon que en caso de un fallo adverso a lo que solicitan, nuevamente tomarán medidas de protesta para que haya justicia para Saúl y se ponga fin a la criminalización en su contra por parte del estado.   

En tanto, Alicia, esposa de Saúl, resaltó que espera que el fallo que se emitirá por parte de la justicia federal “dios quiera y sea favorable” y reprochó que a nivel estatal no se haya logrado la liberación de este líder comunitario, por lo que ahora se va “a enmendar” esta situación.

