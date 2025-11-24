Lunes, noviembre 24, 2025
Aunque estaba en la lista de bloqueos nacionales, la México–Puebla fluye sin afectaciones en la entidad

La CAPU opera con normalidad; solo se reportan retrasos de hasta tres horas en rutas hacia la CDMX

Isaí Pérez Guarneros

Aunque la autopista México–Puebla, en su tramo correspondiente al estado de Puebla, figuraba entre las vialidades que serían afectadas por el megabloqueo convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), finalmente no se registró presencia de manifestantes con la intención de interrumpir el tránsito.

Únicamente se observaron dos camiones blancos estacionados a los costados de la carretera, aproximadamente dos kilómetros antes de la caseta de San Martín Texmelucan. Algunos automovilistas señalaron que podrían estar relacionados con los convocantes; sin embargo, en ningún momento se colocaron sobre la vialidad ni intentaron frenar el flujo vehicular, como sí ocurrió en puntos del Estado de México, Querétaro o en los accesos a la Ciudad de México.

El tránsito de vehículos particulares, unidades de carga y transporte público se mantuvo estable y sin incidencias. Desde las 6 de la mañana y hasta cerca de las 14 horas no se registraron episodios de tensión ni afectaciones relevantes.

En territorio poblano solo se reportaron bloqueos intermitentes en autopistas que conectan con municipios de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental, así como en algunos tramos carreteros de la región Mixteca.

Respecto a las autopistas que enlazan a la capital poblana con otras entidades,especialmente con la Ciudad de México, los bloqueos se ubicaron únicamente en los accesos de la propia capital del país, particularmente a la altura de la Virgen de Guadalupe.

El Arco Norte, por su parte, presentó bloqueos intermitentes, aunque estos ocurrieron ya en territorio hidalguense y con dirección a la caseta de San Martín Texmelucan.

 

Entre las principales demandas del megabloqueo nacional figuran las de las organizaciones campesinas, que solicitan al gobierno federal priorizar la compra de maíz nacional y aumentar los apoyos destinados a los productores de este grano.

A su vez, la asociación de transportistas reclama mejores condiciones de seguridad en carreteras de las 32 entidades federativas, ante el aumento de hechos de violencia y extorsión de los que han sido víctimas sus integrantes.

Finalmente, la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) opera con normalidad y las líneas que conectan a la capital poblana con la Ciudad de México continúan vendiendo boletos, pese a los accesos bloqueados en la México–Puebla. Únicamente se reportan retrasos de hasta tres horas o más debido al uso de rutas alternas.

