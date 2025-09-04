Justicia federal ordena excarcelación del líder comunitario Saúl Rosales al no acreditarse su responsabilidad en linchamiento

Por unanimidad de votos, magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito concedieron el amparo y protección de la justicia federal al líder comunitario Saúl Rosales Meléndez, al no acreditarse su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado, por lo que ordenaron su puesta en libertad inmediata.

Antes, al grito de “¡justicia para Saúl porque es inocente!”, familiares y amigos realizaron una marcha en la capital tlaxcalteca para expresar nuevamente esta exigencia, pues Rosales ya cumplía tres años de estar privado de su libertad al ser imputado del fallecimiento de una persona que fue linchada por habitantes de San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan, en abril de 2022, cuando él fungía como presidente de comunidad.

Realizaron una parada frente al Palacio de Justicia. Desde este punto y, a través del equipo de sonido, escucharon la transmisión sobre el fallo emitido poco antes del mediodía por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, José Luis Moya Flores, presidente; Francisco Ballesteros González y Alejandro Bernal Valdez.

Francisco Ballesteros González, ponente del proyecto de resolución del juicio de amparo desde la perspectiva de presunción de inocencia, precisó que se advirtió que los testimonios rendidos por tres policías fueron parcialmente valorados y que esos elementos relataron que no pudieron hacer nada “porque la gente les dijo que se retiraran o iban a ser linchados de igual manera”.

Acentuó que la única prueba que contiene señalamiento contra Rosales, es el testimonio del rendido por el hermano de la persona que falleció por linchamiento, quien sostuvo que vio a este presidente de comunidad entre un grupo de pobladores y que decía que se iba a dar un escarmiento.

Sin embargo, esta afirmación se contrapone con lo narrado “por una diversa hermana del finado, quien también arribó al lugar e identificó a una persona distinta (a Saúl) como la que incitaba a la población”.

Si bien -continuó- las pruebas de descargo no justifican la versión defensiva de Rosales, en el sentido de que los pobladores lo mantuvieron encerrado en la presidencia de comunidad, lo cierto es que al margen de la actividad defensiva la conclusión es la misma.

“Pues al ser la carga probatoria de la representación social y al no haberla este satisfecho, lo procedente es dictar un fallo absolutorio a favor”, pues con base en el principio de presunción de inocencia aludida, solo debe condenarse cuando el órgano acusador ha satisfecho el nivel de exigencia más alto, “lo que en el caso no es así”.

Al respecto, el magistrado Alejandro Bernal Valdez repasó que este asunto refiere a un proceso penal instruido por hechos “sumamente delicados”, ya que una multitud al parecer enfadada por conductas delictivas priva de la vida a una persona al rociarle gasolina y prenderle fuego en una plaza pública, “hecho lamentable desde cualquier punto de vista”.

Resaltó que la sociedad en general está interesada en la sanción penal a todas las personas participantes, pero que no puede condenarse a nadie sin pruebas fehacientes por regla procesal y constitucional, como lo establece el artículo 20.

Aseveró que se detectaron incongruencias entre los hechos que fueron materia de la acusación y aquellos por los que al final se dictó una sentencia de condena al ser señalado de actuar pasivamente como autoridad máxima y no permitir el ingreso de elementos de seguridad.

Mencionó que el cargo de presidente de comunidad en Tlaxcala, es modesto y con muchas limitaciones, sobre todo en materia de seguridad pública, ya que no dispone de una fuerza como tal.

“Ante una multitud que tenía ya la intención de privar de la vida, ¿qué puede hacer una persona?, ni siquiera los cuerpos de seguridad que llegaron pudieron evitarlo, entonces cómo se le atribuye a una persona cuyo cargo y funciones están limitadas a temas administrativos, poder impedir un hecho de esa naturaleza”, pues hay testimonios que dan cuenta de la participación de alrededor de 400 pobladores.

“Yo no veo cómo alguien en su sano juicio hubiese enfrentado a un grupo de pobladores, hubiese ocurrido una tragedia mayor”, añadió y recalcó que su responsabilidad penal no está demostrada en la privación de la vida de una persona, de acuerdo con las pruebas desahogadas. “Comparto con el proyecto que se le conceda el amparo liso y llano”.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de este Tribunal, quien recalcó que no se demostró que Saúl participó, ejecutó, incitó o auxilió a alguien a cometer ese hecho ilícito, al que calificó de “horroroso”, ya que las pruebas son endebles e insuficientes.

Por tanto, los magistrados resolvieron conceder el amparo “por vicios de fondo” y ordenaron a la Sala correspondiente dejar insubsistente la sentencia reclamada por Rosales, emitida el 8 de julio de 2024 en el toca penal 38/2024-2, y en su lugar emita otra en la que reitere la acreditación de hecho que la ley señala como homicidio calificado en victimización de una persona y que se dicte falla abosolutoria a favor de Saúl, al no encontrarse demostrada su plena responsabilidad penal conforme la acusación sostenida por el agente del Ministerio Público. “En consecuencia, de manera inmediata, ordene su excarcelación”.

Este fallo fue celebrado por familiares y amigos congregados frente a Palacio de Justicia. Alicia Rosales, esposa de Saúl, y su hijo estallaron en llanto y se fundieron en un abrazo.

Alicia recalcó que esta resolución significa “una gran felicidad” y que demuestra que Saúl fue un preso político, pero también que el estado “cometió una gran injusticia”, por lo que demandó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros “que ponga mejores jueces” y ministerios públicos, pues hay muchas personas inocentes privadas de su libertad. Afirmó que no pedirán la reparación del daño, porque lo único que pedían era la puesta en libertad.

Acompañada de sus familiares, amigos y vecinos, ella y su hijo se trasladaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) para esperar la salida de Saúl Rosales.