Imparcialidad, independencia y sancionar opacidad, ofrece titular del nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo; inició entrega-recepción con el extinto IAIP

Norberto Sánchez Briones, titular del nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo, pidió dar una oportunidad al nuevo modelo en esta materia, pues afirmó que la certeza de garantizar el acceso a la información pública “está en la ley”; además, ofreció imparcialidad para resolver impugnaciones, independencia e imponer sanciones a entes opacos.

Una vez que ya fue promulgada oficialmente la creación de este órgano tras la reciente extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP, considerado autónomo porque estaba conformado por ciudadanos electros por el Congreso local), el funcionario remarcó que las resoluciones por incumplimiento a la legalidad en esta materia dejarán de ser “subjetivas” al no debatirse la aplicación de la ley por tres personas, como antes.

Ante las diversas críticas a la reforma que ahora deposita esta responsabilidad en el propio gobierno y que advierten un retroceso en derechos, respondió que la certeza de garantizar transparencia “está en la ley, creo que ahí está, porque nos da el andamiaje, el camino”.

Agregó que quienes han hecho solicitudes de información pública “saben cómo funciona y dónde hay, dónde hubo a veces la reticencia para poder llevar a cabo un medio de impugnación, sancionar o apercibir a un sujeto obligado que no cumplía”.

Insistió en que esto es “lo que vamos a cambiar, esa es una ventaja” de este modelo nuevo “que también podría traer algunas situaciones de crítica, pero yo creo que hay que darle una oportunidad”.

Dijo que esta modificación efectuada en la materia “tiene una buena intención, de entrada bajar los recursos para no gastar tanto en este tema”, y de permitir “hacer las cosas más eficientes, más claras, más transparentes”.

Hoy lo que se busca es que sea un tema normativo, administrativo y jurídico “que no dé pie a ninguna suspicacia… no sé si nos tenemos que dar un balazo en el pie, lo que sí es que tenemos que caminar hacia la transparencia”, añadió.

Abundó que la idea es que los servidores públicos conozcan su responsabilidad, pues consideró que a veces “es más el miedo de cómo informar o qué informar y cómo dar el contexto”, es decir, explicar la razón de por qué se toma una decisión, ya que “se han quedado cortos” en la forma de responder una solicitud.

Remarcó que otra ventaja de este modelo es que el servidor público que incumpla va a estar directamente vinculado a una responsabilidad e intervendrá la autoridad investigadora, sustanciadora y revisora del Órgano Interno de Control (OIC) de cada ente.

Sánchez Briones, quien fue nombrado en este cargo por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ofreció independencia, como órgano desconcentrado; imparcialidad en los recursos a resolver, así como sancionar a servidores públicos que incumplanc con la ley.

Mencionó que el 1 de noviembre próximo será la presentación de este Instituto, mientras tanto, trabaja en preparar bien “la casa de transparencia del pueblo”. Sin embargo, dijo que desconoce la situación financiera y administrativa en que cerró funciones el IAIP, pues de ello se encarga la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG).

Antes, durante el Diálogo Circular con medios de comunicación, en la Coordinación de Comunicación Social, entre un cúmulo de buenas intenciones y mejorar el nivel de cumplimiento de sujetos obligados, que se va a avanzar en el tema tecnológico y a consolidar a “este gobierno abierto, honesto y participativo”.

Afirmó que se va a garantizar, salvaguardar y privilegiar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales; la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Mencionó que en este mes de octubre inició la entrega-recepción y que la transición “no es sencilla”, ya que hay muchos bienes que tenía el IAIP y algunos no están en buenas condiciones; asimismo, se realiza un análisis de las plazas, cuyo número bajará de 41 a 30, “con la mitad del salario que ellos”, ya que la idea “es hacer más con menos recursos”.

Anotó que en su caso, percibirá un sueldo de alrededor de 40 mil pesos, frente a los casi 65 mil pesos que ganaban los tres ex comisionados del IAIP y que el gasto general se reducirá 50 por ciento.

El Instituto va a estar directamente vinculado con los municipios y las dependencias estatales, a los cuales verificará en sus plataformas; pero ya no va a atender a sindicatos y a organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues a través de su Órgano Interno de Control realizarán todas las acciones para ser garantes, citó.

En tanto, el órgano garante de transparencia de los partidos políticos con registro nacional será el Instituto Nacional Electoral (INE) y de los que tienen acreditación estatal, el Taxcalteca de Elecciones (ITE).

Aseguró que este organismo no será burocrático ni tendrá privilegiados, y que que habrá temas de inclusión, pues buscará ampliar la modalidad de solicitudes de información, a fin de que las personas puedan presentarlas vía oral,

El también exconsejero electoral del ITE y exdirector de Gobernación estatal, alegó que tiene una experiencia basta para ocupar el cargo, debido a su perfil multidisciplinario.

Añadió que la Ley General de Transparencia regirá a todos los estados y que La Plataforma Nacional de Transparencia sigue vigente.

