Jueves, octubre 9, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Imparcialidad, independencia y sancionar opacidad, ofrece titular del nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo; inició entrega-recepción con el extinto IAIP

Norberto Sánchez Briones, titular del nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo, pidió dar una oportunidad al nuevo modelo.
Guadalupe de La Luz Degante

Norberto Sánchez Briones, titular del nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo, pidió dar una oportunidad al nuevo modelo en esta materia, pues afirmó que la certeza de garantizar el acceso a la información pública “está en la ley”; además, ofreció imparcialidad para resolver impugnaciones,  independencia e imponer sanciones a entes opacos.

- Anuncio -

Una vez que ya fue promulgada oficialmente la creación de este órgano tras la reciente extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP, considerado autónomo porque estaba conformado por ciudadanos electros por el Congreso local), el funcionario remarcó que las resoluciones por incumplimiento a la legalidad en esta materia dejarán de ser “subjetivas” al no debatirse la aplicación de la ley por tres personas, como antes.

Ante las diversas críticas a la reforma que ahora deposita esta responsabilidad en el propio gobierno y que advierten un retroceso en derechos, respondió que la certeza de garantizar transparencia “está en la ley, creo que ahí está, porque nos da el andamiaje, el camino”.

Agregó que quienes han hecho solicitudes de información pública “saben cómo funciona y dónde hay, dónde hubo a veces la reticencia para poder llevar a cabo un medio de impugnación, sancionar o apercibir a un sujeto obligado que no cumplía”.

- Advertisement -
Puedes consultar: Disminuyen recursos y solicitudes de transparencia por extinción del INAI; se va un instituto pero los derechos prevalecen: del Río

Insistió en que esto es “lo que vamos a cambiar, esa es una ventaja” de este modelo nuevo “que también podría traer algunas situaciones de crítica, pero yo creo que hay que darle una oportunidad”.

Dijo que esta modificación efectuada en la materia “tiene una buena intención, de entrada bajar los recursos para no gastar tanto en este tema”, y de permitir “hacer las cosas más eficientes, más claras, más transparentes”.

Hoy lo que se busca es que sea un tema normativo, administrativo y jurídico “que no dé pie a ninguna suspicacia… no sé si nos tenemos que dar un balazo en el pie, lo que sí es que tenemos que caminar hacia la transparencia”, añadió.

Abundó que la idea es que los servidores públicos conozcan su responsabilidad, pues consideró que a veces “es más el miedo de cómo informar o qué informar y cómo dar el contexto”, es decir, explicar la razón de por qué se toma una decisión, ya que “se han quedado cortos” en la forma de responder una solicitud.

- Advertisement -

Remarcó que otra ventaja de este modelo es que el servidor público que incumpla va a estar directamente vinculado a una responsabilidad e intervendrá  la autoridad investigadora, sustanciadora y revisora del Órgano Interno de Control (OIC) de cada ente.

Leer también: No regresará a gobernar la derecha a este país, asevera director general del Instituto Mexicano de la Juventud

Sánchez Briones, quien fue nombrado en este cargo por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ofreció independencia, como órgano desconcentrado; imparcialidad en los recursos a resolver, así como sancionar a servidores públicos que incumplanc con la ley.

Mencionó que el 1 de noviembre próximo será la presentación de este Instituto, mientras tanto, trabaja en preparar bien “la casa de transparencia del pueblo”. Sin embargo, dijo que desconoce la situación financiera y administrativa en que cerró funciones el IAIP, pues de ello se encarga la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG).

Antes, durante el Diálogo Circular con medios de comunicación, en la Coordinación de Comunicación Social, entre un cúmulo de buenas intenciones y mejorar el nivel de cumplimiento de sujetos obligados, que se va a avanzar en el tema tecnológico y a consolidar a “este gobierno abierto, honesto y participativo”. 

Afirmó que se va a garantizar, salvaguardar  y privilegiar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales; la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Mencionó que en este mes de octubre inició la entrega-recepción y que la transición “no es sencilla”, ya que hay muchos bienes que tenía el IAIP y algunos no están en buenas condiciones; asimismo, se realiza un análisis de las plazas, cuyo número bajará de 41 a 30, “con la mitad del salario que ellos”, ya que la idea “es hacer más con menos recursos”.

Puede interesarte: Avala ITE proyecto de presupuesto por 140.6 mdp para 2026; representa incremento de casi 9 por ciento comparativamente con el de 2025

Anotó que en su caso, percibirá un sueldo de alrededor de 40 mil pesos, frente a los casi 65 mil pesos que ganaban los tres ex comisionados del IAIP y que el gasto general se reducirá 50 por ciento.

El Instituto va a estar directamente vinculado con los municipios y las  dependencias estatales, a los cuales verificará en sus plataformas; pero ya no va a atender a sindicatos  y a organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues a través de su Órgano Interno de Control realizarán todas las acciones para ser garantes, citó.

En tanto, el órgano garante de transparencia de los partidos políticos con registro nacional será el Instituto Nacional Electoral (INE) y de los que tienen acreditación estatal, el Taxcalteca de Elecciones (ITE).

Aseguró que este organismo no será burocrático ni tendrá privilegiados, y que que habrá temas de inclusión, pues buscará ampliar la modalidad de solicitudes de información, a fin de que las personas puedan presentarlas vía oral,

El también exconsejero electoral del ITE y exdirector de Gobernación estatal, alegó que tiene una experiencia basta para ocupar el cargo, debido a su perfil multidisciplinario.

Añadió que la Ley General de Transparencia regirá a todos los estados y que La Plataforma Nacional de Transparencia sigue vigente.

Leer más: DESAPARECE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Reafirma SI que los 60 municipios tendrán obra en 2027, pero deberán destinar recurso propio para repavimentar calles

Guadalupe de La Luz Degante -
Eduardo Hernández Tapia, titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), informó que todavía no se define la partida económica que se destinará para ejecutar...

Cuéllar envió iniciativa al Congreso para garantizar acceso a TIC´s y proteger a la niñez frente al ciberacoso

Juan Luis Cruz Pérez -
Con la finalidad de garantizar que niñas, niños y adolescentes de Tlaxcala ejerzan plenamente su derecho al acceso a las tecnologías de la información...

Lanzan códigos QR con audiovisuales de murales del Palacio de Gobierno explicados en la voz de Desiderio Hernández Xochitiotzin

Dania Corona Muñoz -
A partir de este martes, los murales del Palacio de Gobierno de Tlaxcala podrán ser recorridos de manera única gracias a la voz de...

Más noticias

00:00:56

Notifica la Corte Suprema de NY a Salinas Pliego de multa por 21 mdd

La Jornada -
La Corte Suprema del estado de Nueva York publicó ayer la notificación oficial con la que se multa al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego...

Hamas confirma adhesión al plan de paz y exige que Israel cumpla el alto el fuego

La Jornada -
Hamas instó este miércoles a los mediadores árabes y al presidente Donald Trump a “obligar a Israel a implementar plenamente” tras aceptar el acuerdo...

Se firmó versión final de la primera fase de acuerdo de paz: Israel

La Jornada -
Sharm el Sheij. Israel afirmó este jueves que todas las partes firmaron la versión final de la primera fase del acuerdo con Hamas para...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025