Han sido deportados de Estados Unidos 13 tlaxcaltecas, en lo que va del año, indica la DAM; hay una reducción en el número de casos, dice

De enero de este año a la fecha, la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) ha registrado la deportación de solamente 13 tlaxcaltecas, pues ha habido un descenso en el número de paisanos en esta condición, respecto de otros años, aseveró Mónica Sánchez Angulo, directora de este organismo en el estado.

Pese a la política migratoria del gobierno estadounidense hacia la población en situación irregular en aquel país, la funcionaria refirió que “ahorita realmente las cifras han bajado, es sorprendente porque se pensaría que iban en aumento, pero no”.

A la DAM se han acercado nada más 13 personas que han sido repatriadas, en lo que va del año, quienes solicitan apoyo para tramitar su acta de nacimiento o para corregirla, precisó.

Comentó que existe la idea de que las deportaciones de paisanos tlaxcaltecas han sido en cifras grandes, pero no es así, ya que no se ha reflejado en la atención que brinda este organismo del gobierno del estado.

Mencionó que la mayoría de esas 13 personas son hombres, en el rango de edad de entre 30 y 45 años; y que son originarios de diversos municipios, principalmente de Zacatelco, Tlaxcala capital, Ixtenco y Huamantla.

Remarcó que la DAM les ha brindado acompañamiento en el proceso para la obtención o corrección de sus documentos y para que acudan a la Coordinación Estatal del Registro Civil, a efecto de que se verifique que su trámite ha sido iniciado y que haya una solución inmediata, en caso de que no surjan mayores complicaciones que impliquen un tiempo mayor.

Afirmó que este organismo ofrece apoyo hasta que la persona obtenga un resultado así como su respaldo para la realización de gestiones ante otras instituciones relacionadas con el tema.

La directora afirmó que la mayoría de paisanos migrantes en retorno no se acerca a esta institución a solicitar ayuda para su reinserción a la sociedad tlaxcalteca, “esa es la realidad”.

Pero sí -acentuó-, nosotros como Dirección de Atención a Migrantes estamos atentos a ello; de hecho, ahorita estamos trabajando en un manual para que sea más identificable para ellos y más práctico ver a dónde pueden ayudarles y a dónde se pueden dirigir.

Mientras tanto, la DAM se solidariza con ellos a través de la atención directa en la oficina para que expongan sus necesidades, que básicamente han sido para la realización de trámites con la guía del personal.

De esta manera, se les canaliza a cada una de las dependencias “que también han sido muy colaborativas con nosotros y así poderlos ayudar”, subrayó Sánchez Angulo en entrevista en el marco de la conmemoración del Albergue La Sagrada Familia para migrantes, ubicado en la ciudad de Apizaco.