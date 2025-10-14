Martes, octubre 14, 2025
Encuentran cadáver en el río San Marcos en Jalpan; podría ser una víctima de los deslaves en la Sierra Norte

Las labores de recuperación continúan en la ribera del San Marcos, donde fue hallado el cadáver en Jalpan.
Isaí Pérez Guarneros

Habitantes del municipio de Jalpan que realizaban labores de limpieza tras el desbordamiento del río San Marcos, ocurrido a causa del disturbio tropical que generó lluvias intensas en la Sierra Norte y Nororiental, localizaron la noche del lunes el cadáver de un hombre de aproximadamente 50 años, quien presuntamente habría sido arrastrado por la corriente del caudal.

De acuerdo con los reportes preliminares, el cuerpo fue hallado a la orilla del río, cerca de la carretera México –Tuxpan, a la altura del kilómetro 153+900, cubierto de lodo. Las primeras versiones indican que la víctima podría haber sido arrastrada desde algún municipio ubicado en una zona más elevada de la Sierra.

En un primer momento, los pobladores pensaron que se trataba de una persona inconsciente, pero al acercarse confirmaron que el cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición.

Tras el hallazgo, dieron aviso a las autoridades. Minutos después, arribaron agentes de la Policía Municipal, quienes confirmaron que se trataba de un hombre de entre 45 y 50 años de edad. De acuerdo con los primeros informes, vestía una chamarra roja al momento de ser encontrado.

El área fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaban el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro de la región para continuar con las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha logrado establecer la identidad de la víctima, ya que el cuerpo presentaba un avanzado grado de deterioro. Las autoridades ministeriales presumen que el deceso habría ocurrido al menos dos días antes del hallazgo.

En este contexto, habitantes de Jalpan informaron a los agentes ministeriales que, conforme el caudal del río San Marcos ha comenzado a normalizarse, han aparecido cadáveres de animales que también fueron arrastrados por la fuerza del desbordamiento.

Finalmente, el gobierno del estado informó esta mañana, a través de la Comisión de Búsqueda, la emisión de boletines sobre siete personas que permanecen en calidad de no localizadas debido a los deslaves y derrumbes registrados en diversos municipios de la Sierra Norte.

