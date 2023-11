Condena la empresa Vima agresión contra uno de sus guardias de seguridad en Lomas de Angelópolis

La empresa Vima Seguridad Privada condenó la agresión de la que uno de sus colaboradores fue víctima la tarde de este martes en el conjunto habitacional Lomas de Angelópolis, al tiempo en el que aclaró que no despidió al afectado.

La firma indicó mediante un comunicado que labora con las autoridades correspondientes en el esclarecimiento del caso.

Fue la tarde de este martes cuando un joven identificado como Patricio N., estudiante de la Universidad Anáhuac, propinó una golpiza a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis, identificado como Jonathan, en represalia porque no le fue dado acceso inmediato al conjunto habitacional como él lo solicitó, pues no pudo acreditarse como lo establecen las normas de ingreso al lugar.

El hecho quedó grabando por las cámaras de seguridad del fraccionamiento y difundido en redes sociales, en donde los usuarios exigieron a las autoridades correspondientes castigo al agresor.

--

Personas cercanas a la víctima señalaron la tarde de este miércoles que la víctima había sido despedida pero más tarde la empresa aclaró que el afectado conserva su empleo como guardia de seguridad.

“Es totalmente inaceptable que quien se dedica a salvaguardar el bienestar de instalaciones y personas sea víctima de un acto violento de este tipo por lo que condenamos enérgicamente el incidente ocurrido. Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y asegurar se aplique la justicia, de igual manera tenemos como prioridad brindar apoyo médico, legal y psicológico a nuestro colaborador”, señaló la firma en su misiva.

La empresa pidió a los ciudadanos colaborar con la labor de guardias de seguridad que son contratados de manera expresa para el resguardo de bienes y personas.

. . .

En los vídeos difundidos sobre el joven agresor se observa cómo después de solicitar al guardia de seguridad, perteneciente a la empresa Vima, que levante la pluma para que su automóvil pase, esto no ocurre, pues el empleado le indica que no se ha acreditado adecuadamente y en consecuencia no le puede permitir el acceso, momento en el que este entra a la caseta de vigilancia y empieza a golpearlo en la cara, cabeza y torso, sin que la víctima responda a las agresiones.

Posteriormente, en un segundo video se observa cómo una señora que también intenta pasar al conjunto habitacional graba desde su celular los hechos, hecho del que el joven se percata y entonces detiene la golpiza, acto seguido pide no ser grabando bajo el argumento de que es menor de edad.

“Por favor no me grabes, soy menor de edad, este puto me empezó a pegar, señora”, pide el joven agresor a la señora que intentaba ingresar al fraccionamiento, al tiempo en el que reta al guardia de seguridad a darse un “tiro”, pues le asegura que fue él quien empezó a golpearlo.

Con voz entrecortada, el guardia de seguridad, que también es joven, únicamente replica que hay cámaras de vigilancia que grabaron lo sucedido.