Guardia Nacional detiene en Amozoc a dos jóvenes estadounidenses en camioneta robada

La mañana de este viernes, dos ciudadanos estadounidenses de 19 y 14 años fueron detenidos por agentes de la Guardia Nacional cuando circulaban a bordo de una camioneta tipo Van, color blanco, sobre la carretera federal a Tehuacán, a la altura de Amozoc.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo contaba con reporte de robo. Ante ello, los agentes les marcaron el alto, pero los jóvenes hicieron caso omiso, lo que derivó en que los elementos de seguridad dispararan contra el vehículo en un intento por detener su marcha.

Los adolescentes se detuvieron a pocos metros y fueron detenidos por los uniformados. Durante la intervención, uno de ellos resultó lesionado en la mano por los proyectiles, mientras que el otro presentó una herida leve en la oreja.

Ambos recibieron atención de paramédicos en el lugar, quienes determinaron que no era necesario su traslado a un hospital. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

De manera extraoficial, autoridades revelaron que los dos jóvenes estarían vinculados con actividades ilícitas, particularmente al viajar en la camioneta robada.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de los detenidos no ha sido confirmada ni se han dado a conocer más datos sobre ellos.