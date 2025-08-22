Viernes, agosto 22, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Guardia Nacional detiene en Amozoc a dos jóvenes estadounidenses en camioneta robada

Dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos cuando circulaban a bordo de una camioneta tipo Van sobre la carretera federal a Tehuacán.
Isaí Pérez Guarneros

La mañana de este viernes, dos ciudadanos estadounidenses de 19 y 14 años fueron detenidos por agentes de la Guardia Nacional cuando circulaban a bordo de una camioneta tipo Van, color blanco, sobre la carretera federal a Tehuacán, a la altura de Amozoc.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo contaba con reporte de robo. Ante ello, los agentes les marcaron el alto, pero los jóvenes hicieron caso omiso, lo que derivó en que los elementos de seguridad dispararan contra el vehículo en un intento por detener su marcha.

Leer también: Policía Estatal localiza bodega con un tráiler robado en los límites entre Puebla y Tlaxcala

Los adolescentes se detuvieron a pocos metros y fueron detenidos por los uniformados. Durante la intervención, uno de ellos resultó lesionado en la mano por los proyectiles, mientras que el otro presentó una herida leve en la oreja.

Ambos recibieron atención de paramédicos en el lugar, quienes determinaron que no era necesario su traslado a un hospital. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Te puede interesar: Motociclista balea a hombre en Izúcar y lo deja herido

De manera extraoficial, autoridades revelaron que los dos jóvenes estarían vinculados con actividades ilícitas, particularmente al viajar en la camioneta robada.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de los detenidos no ha sido confirmada ni se han dado a conocer más datos sobre ellos.

Leer más: Hombres armados emplean láser verde para intentar asaltar a transportista sobre la Cuacnopalan-Oaxaca

Temas

Más noticias

Nacional

Rechaza México fallo de panel del T-MEC sobre call center; se aplicaron medidas: STPS

La Jornada -
Ciudad de México. México rechazó la determinación del panel de expertos del T-MEC, que falló en favor de Estados Unidos por la denegación de...
Nacional

Estable la economía de México a pesar de políticas de EU: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La situación económica de México permanece estable, a pesar de diversos factores, como las políticas de Estados Unidos contra los migrantes,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Muere una menor en Nuevo Laredo tras disparos de la GN a vehículo

La Jornada -
Nuevo Laredo, Tamps. La noche del sábado, 12 de octubre, Lidia Galván, de 60 años, y su nieta Iris, de solo 8, sufrieron una agresión...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025