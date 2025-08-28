Fnerrr anuncia protesta nacional simultánea en defensa de casas del estudiante

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), representada por María Fernanda Vázquez Hernández, anunció este jueves una protesta nacional simultánea para exigir respeto a los albergues estudiantiles, luego de que dos casas del estudiante en Oaxaca fueran desalojadas de manera violenta.

En rueda de prensa, Vázquez Hernández estuvo acompañada por jóvenes líderes de bachillerato que forman parte de la organización. La representante explicó que la protesta tendrá un carácter cultural y pacífico.

“Nos vamos a manifestar el sábado 30 de agosto a las 12 del día frente a Palacio de Gobierno con alrededor de 150 estudiantes y padres de familia, en defensa de nuestros albergues”, afirmó.

Recordó que en Tlaxcala existe la Casa del Estudiante Tlahuicole, un albergue gratuito que da hospedaje a jóvenes provenientes de comunidades alejadas. “Nuestro albergue estudiantil da hospedaje de forma gratuita a todos aquellos estudiantes que quieran continuar con su educación superior y media superior”, subrayó Vázquez.

La organización destacó que, a nivel nacional, existen 95 casas del estudiante administradas por la organización, donde se brinda hospedaje, alimentación, agua caliente, internet y servicios básicos. En el caso de Tlaxcala, la casa se logró gracias a la movilización de 10 mil estudiantes y una inversión cercana a 34 millones de pesos.

Sin embargo, denunciaron que en Oaxaca los albergues estudiantiles han sido blanco de ataques. Según la Fnerrr, en Villas de Monte Albán y en Miahuatlán estudiantes fueron desalojados de manera agresiva por grupos armados. “Queremos pedir la intervención del gobernador Salomón Jara porque nuestros compañeros fueron golpeados y despojados de sus pertenencias”, señaló la dirigente.

De acuerdo con la organización, en Villas de Monte Albán resultaron afectados 80 estudiantes y en Miahuatlán otros 35.

“En Oaxaca no se puede atentar contra la educación, sobre todo cuando el 60 por ciento de los jóvenes que ingresan a preparatoria no concluye sus estudios”, advirtió Vázquez.

La Fnerrr rechazó los señalamientos que apuntaron a que el desalojo de los albergues en Oaxaca fue debido a ser supuestamente utilizados para fines distintos a los académicos, “si tienen pruebas, que las muestren. Nuestros albergues son espacios culturales y de estudio, no centros de delincuencia”, recalcó la representante.

La federación señaló que cuentan con comodatos legales que respaldan la permanencia de las casas del estudiante, algunos con vigencia de hasta 90 años. Por ello, anunciaron que acudirán también a instancias jurídicas. “No se puede quitar así como así lo que los estudiantes han logrado”, puntualizó Vázquez.

La protesta de este sábado en Tlaxcala incluirá un evento cultural con la participación del ballet folklórico. “Queremos mostrar a la ciudadanía lo que hacemos en nuestros albergues, que vean que estos espacios son de estudio, cultura y apoyo a quienes no tienen recursos”, explicó.

La Fnerrr llamó a la sociedad tlaxcalteca a sumarse a la movilización. “Pedimos a los padres de familia, a los jóvenes y a los ciudadanos que sean solidarios y nos acompañen. Esta casa del estudiante también puede ser un apoyo para ellos mismos”, agregó.

Además de la movilización en Tlaxcala, la federación adelantó que en Oaxaca se manifestarán mil estudiantes y que en los 32 estados del país habrá representaciones simbólicas. “Será una protesta nacional cultural y pacífica, pero firme”, enfatizó Vázquez Hernández.

La organización exigió también la destitución de las autoridades que encabezaron los desalojos violentos. “Pedimos la destitución de esa persona que de forma arbitraria entró y golpeó a nuestros compañeros, y que se devuelvan los albergues estudiantiles”, demandó.

En caso de no obtener respuesta, la Fnerrr advirtió que intensificarán sus acciones.

“Si no somos escuchados, estaríamos manifestándonos en el Palacio Nacional en la Ciudad de México”, adelantó la representante.

Finalmente, reiteraron que su lucha busca garantizar el derecho a la educación de los jóvenes más vulnerables. “Lo único que queremos es que no se atente contra la educación de los estudiantes, porque de eso depende nuestro futuro”, concluyó Vázquez Hernández.