FGR asegura cuatro gasolineras Gema y Oktan y centros de huachicol fiscal en la zona metropolitana

Entre el 10 y 11 de septiembre, autoridades federales desplegaron operativos en la zona metropolitana de Puebla, donde la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cuatro gasolineras de las marcas Gema y Oktan en Coronango, San Andrés Cholula, San Miguel Xoxtla y San Gregorio Atzompa, así como dos centros de almacenamiento de combustible en San Francisco Ocotlán y Chipilo, vinculados al huachicol fiscal.

El operativo dejó como saldo la detención de 12 personas y el decomiso de tractocamiones y pipas pertenecientes a la empresa JWST, además de más de 80 mil litros de hidrocarburo ilegal presuntamente trasladado desde Tamaulipas. Durante las diligencias también se detectó una empresa fantasma con domicilio en la colonia Tres Cruces de la capital poblana, señalada como parte de la red de compañías fachada empleadas para evadir impuestos y triangular operaciones de importación ilícita de combustibles.

El inmueble, ubicado en Circuito Roble número 17 dentro del fraccionamiento S.A.R.H. Xilotzingo, fue registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como dirección fiscal por Grupo Potesta, S.A. de C.V., considerada por la FGR como una de las firmas clave en la investigación. Vecinos de la zona señalaron que en el fraccionamiento nunca ha operado una empresa y que las viviendas están habitadas únicamente por familias.

De acuerdo con la dependencia federal, el huachicol fiscal consiste en declarar volúmenes menores de hidrocarburo al ingresar por la frontera norte, lo que permite comercializar la diferencia sin cubrir impuestos como el IEPS y el IVA.

El combustible proveniente de Tamaulipas era almacenado en predios de San Francisco Ocotlán, junta auxiliar de Coronango, y en Chipilo, inspectoría de San Gregorio Atzompa. Desde estos lugares se distribuía a las cuatro gasolineras de las marcas Gema y Oktan, clausuradas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y las cuales contaban con permisos legales al momento de la inspección.

La red de traslado operaba con vehículos de la empresa JWST, registrada como compañía de autotransporte local de materiales y residuos peligrosos, así como de combustibles. Esta firma estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con las pesquisas federales.

Actualmente, las cuatro estaciones Gema y Oktan permanecen clausuradas con sellos de la Profeco, mientras que las oficinas quedaron aseguradas por la FGR para continuar con las investigaciones.

Cabe señalar que los operativos del 10 y 11 de septiembre generaron desconcierto entre habitantes y automovilistas cercanos a las estaciones de servicio, pues participaron agentes de la FGR, Profeco y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además de integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) y del Ejército Mexicano.

A nivel nacional, al menos cinco empresas fantasma han replicado el mismo esquema detectado en Puebla. En Querétaro, Tamaulipas, Guanajuato y Ciudad de México fueron localizados otros inmuebles con características similares al de Tres Cruces.

La FGR recordó que hasta el momento se han identificado 555 compañías que operan en aduanas y que podrían estar relacionadas con la red de huachicol fiscal originada en Tamaulipas. En un principio, este mecanismo funcionaba en el norte del país y progresivamente se extendió hacia el centro, alcanzando Puebla y la capital de la República.

Las investigaciones apuntan como responsables al vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas y a su hermano, el contralmirante Fernando, quienes presuntamente aprovecharon sus cargos en la Semar para sobornar a mandos medios y permitir el paso de buques con combustible ilegal por el puerto de Altamira, Tamaulipas.

Actualmente, Manuel Roberto Farías se encuentra recluido en el penal del Altiplano junto con otras diez personas relacionadas con esta red, mientras que Fernando continúa prófugo de la justicia.

Finalmente, autoridades federales informaron que los operativos en Puebla continuarán, pues se investiga a empresarios vinculados con la distribución y comercialización de huachicol fiscal. Aunque sus identidades permanecen bajo reserva por la secrecía de las pesquisas, no se descartan nuevas detenciones en territorio poblano.