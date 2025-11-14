Viernes, noviembre 14, 2025
Familiares de internos del penal de San Miguel vuelven a cerrar el Camino al Batán; denuncian presunta red de cobros irregulares

Familiares de internos del penal de San Miguel protestaron por una presunta red de extorsión y cobros irregulares dentro del reclusorio.
Al menos 50 personas que se identificaron como familiares de internos del penal de San Miguel cerraron desde las 9:30 horas el Camino al Batán, en protesta por una presunta red de extorsión y cobros irregulares dentro del centro penitenciario.

Se trata de la segunda manifestación en lo que va del año, pues a inicios de agosto un grupo de número similar se reunió inicialmente en el Camino al Batán y posteriormente bloqueó el Periférico Ecológico para denunciar que sus familiares eran sometidos a cobros por el uso de agua para el aseo personal; el derecho a recibir visitas incluso en los días permitidos; así como por el ingreso de artículos de limpieza.

En aquella ocasión señalaron a un interno identificado como Ernesto Orea, a quien acusaron de encabezar una red de cobros y extorsiones dentro del Centro de Reinserción Social de San Miguel. Esa protesta derivó en que dicho interno fuera trasladado a otro centro penitenciario a mediados de agosto.

En la nueva manifestación, los familiares aseguraron que la presunta red de extorsión y venta de drogas quedó a cargo de dos internos identificados como Rubén Primitivo Hernández y Miguel Primitivo Hernández.

Además, señalaron al interno Marcos Pavón, alias El Nenuco, como presunto encargado de la venta de teléfonos celulares dentro del penal, por lo que exigieron a las autoridades su traslado inmediato.

La protesta ocurre tras los recientes operativos emprendidos por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en los cuales se han decomisado drogas, armas punzocortantes y teléfonos celulares dentro del penal.

 

Lo anterior también se enmarca en una serie de señalamientos públicos acompañados de presunta evidencia audiovisual que muestra privilegios para algunas personas privadas de la libertad, quienes tendrían acceso a bebidas alcohólicas y fiestas con mujeres ajenas al centro penitenciario.

