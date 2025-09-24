Existe gente que trata de desprestigiar el “buen trabajo” del gobierno en materia de seguridad: Perea Marrufo

Al señalar que la medición que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realiza en materia de seguridad, es subjetiva, el marino Alberto Martín Perea Marrufo aseveró que cuando se avecina un cambio de administración “siempre existe gente que trata de desprestigiar el buen trabajo que hace el gobierno” en este rubro, pues reafirmó que se han obtenido resultados.

Así, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) subrayó que el construir estadística “sobre algo subjetivo, a veces tiende a confundir a la opinión pública” en torno a hechos que no son reales; en contraste -anotó-, con las del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) hay resultados y estadísticas “que están hechas con base en algo sólido, que son carpetas de investigación e informes policiales homologados”.

En entrevista colectiva agregó que mucha gente ha sido influenciada por alguna información difundida a nivel nacional “y demás. Es decir, es un tema subjetivo que queda a criterio del ciudadano”.

Respecto de la cifra ‘negra’ del delito en México, que el Inegi ha ubicado en poco más de 90 por ciento, debido a que no se denuncia, refirió que el tema “es muy polémico” y “subjetivo”, además, consideró que esta proporción “es muy alta”, ya que hay estudios que indican que es de entre 30 y 50 por ciento.

En el mismo sentido se expresó en torno a la percepción de inseguridad, pues “a lo mejor puede ser que si le preguntan a una dama que ha sido víctima de un delito a lo mejor por su cónyuge, de violencia (machista), es un delito sí, pero no es de alto impacto”.

El marino responsable de la seguridad de la entidad, repuso que la violencia de género “sí es preocupante”, pero habrá que ver el contexto.

Mencionó que cuando hay cambios o se acercan los cambios de administración, “siempre existe gente que trata de desprestigiar el buen trabajo que hace el gobierno y la dedicación que ha puesto nuestra gobernadora”, al igual que todos los integrantes del gabinete, incluido el de seguridad, “ha sido buena, ha habido resultados”.

Añadió que se han detenido a más de 500 personas por diferentes delitos, que han sido puestas a disposición de la autoridad competente y que “muchas de ellas se encuentran en cárceles”.

Abundó que la SSC trabaja en difundir más “los buenos resultados que ha tenido este gobierno en materia de seguridad, falta comunicar, y sobre todo en la percepción; estamos trabajando también”.

Luego, el funcionario reiteró que la entidad tlaxcalteca enfrenta un déficit de elementos policíacos, pero que el gobierno gestiona recursos para cerrar la brecha, pues recordó que la norma internacional establece tener un policía por cada mil habitantes para “hacer mejores cosas” y que lo óptimo son tres por cada mil.

En cuanto a las posturas de crítica que han emitido diputadas locales de oposición sobre su trabajo, contestó que es respetuoso de su opinión pero que no la comparte, porque la SSC tiene “estrategia, ha trabajado”.

En el tema del crecimiento de la incidencia de delitos, como la extorsión y narcomenudeo, argumentó que esto se debe a que “ahora es más visible, es decir, la gente se está animando a denunciar”.

“Nosotros hemos tenido mucho acercamiento con el sector empresarial, con diferentes sectores, pero sobre todo porque la mayoría de las llamadas de extorsión son telefónicas y estamos nosotros detectando de dónde vienen”.

Nuevamente recalcó que “para nada” ha sido rebasado el estado por la delincuencia, descartó la posibilidad de renunciar al cargo e insistió en que los delitos de alto impacto “se han mantenido a la baja”. Sin embargo, respondió que en Tlaxcala hay estrategia de seguridad pero faltan más policías.

Sobre el reciente homicidio cometido contras dos hombres en el municipio de Tequexquitla, donde desde el pasado 15 de agosto se implementa el Mando Coordinado de Seguridad, expuso que se trata de un caso de rivalidad entre dos bandas locales de ese lugar dedicadas al robo y “a algún otro ilícito”.

Afirmó que fue una venganza de bandas que transitan mayormente en Oriental, Puebla, y en El Carmen Tequexquitla. “El Mando Coordinado está teniendo buenos resultados y la coordinación que hay con los tres órdenes de gobierno, es buena; simplemente estamos reforzando y vamos a reforzar más estos operativos”.

Anotó que la incidencia delictiva permanece baja, salvo este evento que está relacionado con otro que aconteció tiempo atrás. Aunque, “nosotros no vamos a permitir que sigan delinquiendo”, por lo que se procederá a la detención, adelantó.