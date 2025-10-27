En 2025, suman 40 asaltos en carreteras en los que se usan piedras para frenar a los vehículos

Desde finales de 2023 se ha documentado en Puebla capital y su zona conurbada una modalidad delictiva que emplea piedras y escombros para obligar a los conductores a detenerse, dañar las llantas o romper parabrisas. El objetivo: interceptar automovilistas y transportistas para despojarlos de sus pertenencias o incluso robar los vehículos.

Los ataques han sido grabados en video y denunciados públicamente en tramos de alta circulación como el Periférico Ecológico, la Recta a Cholula y las autopistas Siglo XXI, México–Puebla y Orizaba–Puebla, además de la zona del Arco Poniente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no cuenta con cifras precisas sobre esta modalidad delictiva, debido a que solo entre el 7 y el 10 por ciento de los robos o intentos de asalto son denunciados. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024) del Inegi, Puebla presenta una cifra negra del 92.9 por ciento, una de las más altas del país.

A pesar de ello, los reportes en medios de comunicación y los registros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirman que, en lo que va de 2025, se han documentado públicamente al menos ocho ataques con piedras, incluidos incidentes múltiples.

El más violento ocurrió el 21 de enero en la autopista Siglo XXI, a la altura de San Bernardino Chalchihuapan, cuando al menos cinco automovilistas fueron despojados de dinero y pertenencias, y doce vehículos resultaron con daños en carrocerías y parabrisas. La SSP informó que los agresores colocaron escombros entre los kilómetros 13 y 16, con sentido a Atlixco, poco antes de las 23:00 horas. Al pasar sobre los objetos, las llantas reventaron y los conductores fueron atacados con piedras antes de ser amagados con armas de fuego.

Las víctimas esperaron más de dos horas para recibir auxilio de la Policía Estatal y Municipal de Atlixco, mientras los daños materiales ascendieron a decenas de miles de pesos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la reparación de parabrisas, carrocería o llantas puede costar entre 5 mil y 15 mil pesos, según el tipo de vehículo y la póliza contratada. Sin embargo, los seguros de cobertura limitada no siempre cubren incidentes derivados de actos vandálicos o ataques directos.

En la autopista México–Puebla, a la altura del puente del segundo piso, una automovilista denunció recientemente un ataque similar con piedras lanzadas desde lo alto del paso vehicular. La víctima señaló que su parabrisas se fracturó por completo y que, al detenerse, observó varias piedras distribuidas en ambos carriles.

El caso más reciente ocurrió la madrugada de este lunes en el Arco Poniente, que conecta Huejotzingo con San Martín Texmelucan. Un grupo de delincuentes arrojó ladrillos y piedras de entre cinco y diez centímetros de grosor contra vehículos de comerciantes que se dirigían al tianguis semanal de Texmelucan. Cuatro automóviles terminaron con los parabrisas destruidos.

“Acabamos de sufrir por la inseguridad rumbo a nuestros lugares de trabajo, con pedradas masivas a los vehículos”, escribió uno de los afectados en redes sociales. Pese a la gravedad de los hechos, las víctimas solo realizaron reportes en la caseta de cobro del Arco Poniente, sin presentar denuncias formales.

De acuerdo con testimonios recabados, la mayoría de los ataques ocurre durante la noche o madrugada, entre las 22:00 y las 03:00 horas, cuando hay baja visibilidad y escasa circulación. Se concentran en tramos rectos con puentes peatonales, falta de iluminación y ausencia de patrullajes, lo que facilita el camuflaje de los agresores. En zonas como la Recta a Cholula o la Siglo XXI, las piedras suelen provenir de obras inconclusas o áreas de terracería, lo que evidencia planeación y conocimiento del terreno.

El recuento de los hechos dibuja un “mapa de calor” en los accesos y salidas de la zona metropolitana de Puebla: Periférico Ecológico, Recta a Cholula, México–Puebla, Siglo XXI, Puebla–Atlixco, Puebla–Orizaba y el Arco Poniente. En casi todos los casos, los ataques se registran de noche y las víctimas aseguran que la policía tarda en llegar o no realiza recorridos de búsqueda, alimentando así la percepción de impunidad.

Transportistas y automovilistas señalan que la mayoría de los afectados no presenta denuncias formales, ya sea por desconfianza en las autoridades o porque consideran que el daño material no justifica el trámite. Esto impide dimensionar la magnitud real del problema, que entre reportes públicos comienza a ser más recurrente.

Aunque la SSP ha identificado bandas dedicadas al robo de transporte de carga y de automóviles particulares, no todas emplean la misma estrategia. En su informe de julio pasado, la dependencia estatal reconoció que “Los Chocos”, “Los Zúñiga” y personas vinculadas al líder criminal Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bukanas, ex policía municipal de Maltrata, Veracruz, operan principalmente en la autopista Puebla–Orizaba, donde se repite el patrón del robo a transportistas.

El Bukanas, vinculado a Los Zetas, ha extendido sus operaciones al robo de mercancías y transporte de carga en la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz, donde mantiene presencia con antiguos colaboradores. Pese a la identificación de estos grupos, no se han reportado detenciones recientes, lo que agrava la sensación de impunidad en los corredores carreteros.

Finalmente, aunque no existen datos unificados sobre asaltos en carretera, la AMIS y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registraron en sus informes más recientes que el robo a transporte de carga y a automovilistas ha aumentado casi 140 por ciento en la última década en Puebla.

En 2015 se registraron 414 robos en carreteras que cruzan el estado, mientras que en los primeros siete meses de 2025 sumaron mil cuatro casos, lo que equivale a un promedio de dos asaltos diarios contra automovilistas o conductores de carga.